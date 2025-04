Tensione tra Apple e SpaceX: i servizi satellitari di iPhone e Starlink a rischio interferenze

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sarebbe in corso un contrasto tra SpaceX e Apple, che potrebbe avere ripercussioni dirette sulla qualità dei servizi satellitari come Starlink e le comunicazioni satellitari degli iPhone. Le fonti citate sostengono che SpaceX starebbe cercando di impedire, a livello normativo, l’espansione dell’uso delle frequenze radio satellitari da parte di Globalstar, il partner scelto da Apple per le sue funzioni satellitari.

In passato, SpaceX e Apple avrebbero discusso una possibile collaborazione più stretta nel campo della connettività satellitare. Tuttavia, le trattative non si sono concretizzate, e ora SpaceX ha stretto un accordo con T-Mobile per offrire un servizio satellitare alternativo compatibile anche con i dispositivi Apple, con lancio previsto per l’estate.

Apple, dal canto suo, punta a sviluppare le proprie funzionalità satellitari senza dipendere dall’infrastruttura di SpaceX. Tuttavia, se l’azienda di Elon Musk riuscisse a influenzare negativamente le decisioni dei regolatori, Apple potrebbe incontrare ostacoli nell’ampliamento del proprio servizio in assenza di un supporto diretto da parte di SpaceX.

Il rischio, secondo gli analisti, è di assistere a una situazione in cui la concorrenza nel settore satellitare si riduce, con possibili conseguenze negative sulla disponibilità e sull’equilibrio del mercato delle comunicazioni spaziali.

Raggiungere le stelle

(Image credit: Starlink)

In parole semplici, tutti i satelliti trasmettono segnali verso la Terra utilizzando frequenze radio, e per garantire l’affidabilità del servizio, molti Paesi assegnano licenze per l’uso di specifiche bande di frequenza a livello regionale. Questo serve a evitare interferenze tra i segnali di aziende diverse che operano nella stessa zona con le stesse frequenze.

SpaceX, come qualunque altro operatore satellitare, ha interesse a controllare quante più frequenze possibile: più frequenze significano più dati trasmessi, maggiore velocità e un servizio più stabile per l’utente finale.

Tuttavia, quando una sola azienda controlla troppe frequenze in una regione, le altre non riescono a offrire servizi equivalenti, o sono costrette a utilizzare bande limitate e meno performanti. Questo può portare a zone scoperte, servizi più lenti e costi maggiori per l’utente, poiché chi ha il controllo del segnale può imporre i prezzi.

Il recente scontro tra SpaceX e Apple è solo uno dei tanti che potrebbero emergere nel settore, ma mette in luce la necessità di una regolamentazione equilibrata per garantire accesso equo a questa risorsa chiave.

Portare connessione internet e servizi di emergenza nelle aree remote è indubbiamente un vantaggio – come dimostrato dall’utilità dell’SOS satellitare sugli iPhone – ma senza una gestione attenta, il rischio è di creare un ecosistema satellitare dominato da pochi attori, a discapito della concorrenza e dell’accessibilità.