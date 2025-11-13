Gli iPhone sono sopravvalutati... ma non quanto si potrebbe pensare

Sotto molti aspetti, probabilmente conoscevo già la risposta alla domanda "Gli iPhone sono sopravvalutati?" che sarebbe stata affermativa, e pure in modo clamoroso. Ma la situazione si è rivelata meno netta di quanto pensassi inizialmente.

Ho posto la domanda ai lettori di TechRadar in un semplice sondaggio con le opzioni "sì", "no" e "indeciso", aggiungendo un pizzico di colore per rendere il tutto più divertente. I risultati hanno mostrato che il 47% degli intervistati ha risposto affermativamente, il 17% ritiene che gli iPhone non siano affatto sopravvalutati, e ben il 36% è indeciso, pur riconoscendo che gli iPhone sono smartphone evolutivi che "funzionano e basta" (just work).

La mia sorpresa sta nel fatto che pensavo che l'opzione "sì" avrebbe raccolto molti più voti, dato che ho la sensazione che i recenti eventi Apple non abbiano risuonato così tanto tra i lettori di TechRadar, e tra la gente in generale, come accadeva un tempo. Ciò potrebbe essere dovuto a continue indiscrezioni e presunte fughe di notizie sugli aggiornamenti – che divorano una fetta dell'effetto sorpresa durante il lancio – oppure a upgrade iterativi che non riescono a entusiasmare, e a forti rivali, come i modelli che trovate nella nostra lista dei migliori telefoni Android, che contribuiscono a distogliere l'attenzione da Apple.

Sembra esserci ancora un sano interesse per i nuovi telefoni Apple, anche se parte di questo entusiasmo potrebbe essere dovuto all'essere legati – o bloccati – nell'ecosistema iPhone.

"Ricordo di aver fatto la fila alle 5:30 del mattino per l'iPhone 3G fuori dal negozio O2 locale, entusiasta della novità del design rispetto al mio Nokia. Ho continuato a fare l'upgrade ogni anno per il 4, poi il 5, poi il 6 Plus e poi... mi sono un po' annoiato...", ha raccontato un commentatore chiamato Andrew.

"Sembrava che avessero un po' rallentato, ma con l'X sono tornato! Ho amato quel telefono e alla fine sono passato al 13 Pro Max, ma poi mi sono annoiato di nuovo. L'anno scorso, l'ho venduto e sono passato a un Galaxy [Z] Fold 5. È brillante e innovativo. Le app sono sostanzialmente le stesse, [ma] il tutto sembra più interessante. Penso che Apple sia un buon esempio di brand pigro che sa che la fedeltà dei clienti li manterrà in attivo, permettendo loro di ignorare la necessità di innovare".

Questo percorso è simile al mio, avendo iniziato con un iPhone 4S, per poi passare ad Android e infine tornare a iPhone nel 2021, quando ho avuto la sensazione che Apple avesse raggiunto Android sul fronte hardware. Allo stesso modo, ora mi annoiano un po' i recenti iPhone, nonostante apprezzi moltissimo quanto bene funzionino; si percepisce una mancanza di qualcosa di fresco e speciale nel recente portfolio di smartphone di Apple.

Sembra anche che gli upgrade di cui Apple tende a fare un gran clamore, come un sistema fotografico potenziato, non sempre impressionino nell'uso quotidiano. Certo, le foto potrebbero essere più nitide e dinamiche rispetto a prima, ma le differenze sono probabilmente trascurabili a meno che non si vadano a cercare.

Non sono il solo a pensarla così, come ha osservato 'Altema22', utente e commentatore di iPhone 17: "La cosa deludente è tutto l'hype sulla fotocamera, solo per scoprire che nessuno in casa riesce a distinguere facilmente quali foto siano state scattate con il 17 e quali con un HTC U24 Pro da 400 dollari".

In sostanza, anche se non credo che le persone smetteranno di acquistare i telefoni Apple, sembra che ci stiamo dirigendo verso un punto in cui gli iPhone non suscitano più un vero entusiasmo; ho ipotizzato che potremmo aver raggiunto l'apice di iPhone dopo il lancio di settembre.

Tutto questo è in un certo senso prevedibile, dato che anche altri telefoni sono diventati piuttosto iterativi, ma ritengo che Apple abbia ancora la capacità di entusiasmare e di rimettere tutto in discussione nel settore della telefonia e nel mondo della tecnologia in generale. E dove va Apple, gli altri tendono a seguirla.

Spero quindi che i futuri iPhone possano riportare parte dell'entusiasmo di un tempo, incluso il rendere nuovamente entusiasmanti le fotocamere dei telefoni.