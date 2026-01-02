Spero che nel 2026 i telefoni Android correggano il più grande errore dell'iPhone di Apple

Per prevedere come saranno gli smartphone Android nel 2026, non guardo ai modelli dell'anno scorso. Guardo ai telefoni migliori del 2024. I dispositivi hanno solitamente un ciclo di sviluppo di 18 mesi, quindi le novità di quest'anno saranno influenzate dal prodotto di punta della seconda metà del 2024: l'iPhone 16 Pro. Quell'iPhone ha introdotto un'importante innovazione da parte di Apple, e questo è l'anno in cui spero che Android riesca finalmente a "rubare" una grande funzionalità che Apple ha sbagliato.

L'iPhone non cambia spesso, quindi aggiungere o rimuovere un tasto è un evento epocale. Le grandi riprogettazioni di iPhone solitamente avvengono a distanza di almeno cinque anni. L'iPhone 4 ne ha affinato il design. L'iPhone X (dieci) ha finalmente rimosso il tasto Home. Successivamente, l'iPhone 15 Pro ha trasformato l'interruttore del muto in un Tasto Azione. Per chi cerca il massimo dell'innovazione, la scelta tra i migliori smartphone oggi passa proprio attraverso queste evoluzioni ergonomiche. Scegliere uno dei migliori smartphone Android nel 2026 significherà probabilmente beneficiare di una versione più matura e funzionale di queste intuizioni.

L'iPhone 16 Pro Max con il suo tasto di Controllo Fotocamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nessuno di questi cambiamenti mi ha entusiasmato quanto le indiscrezioni trapelate nel 2024. L'iPhone 16 Pro ha introdotto il Controllo Fotocamera. Speravo in un vero tasto dedicato alla fotografia su uno smartphone da anni, se non da decenni. Sono convinto che un pulsante di scatto fatto come si deve sarebbe proprio ciò che serve per migliorare la fotografia da mobile.

Sfortunatamente, ciò che Apple ci ha dato nel 2024 non è stato all'altezza delle mie aspettative. Il Controllo Fotocamera è un flop. Non lo uso mai, almeno non intenzionalmente. Lo premo per sbaglio ogni giorno. Se funzionasse come speravo lo userei spesso, ma Apple non è riuscita a offrire un vero tasto di scatto. Nel 2026, la sfida per i migliori smartphone sarà proprio quella di proporre un'ergonomia più efficace, magari prendendo spunto dai migliori smartphone Android che stanno già sperimentando soluzioni fisiche più precise.

Se Apple avesse fatto le cose per bene, ecco come funzionerebbe il tasto Controllo Fotocamera.

La Ricoh GR IIIx, con il suo generoso pulsante di scatto posizionato sulla parte superiore (Image credit: Future)

Quando si utilizza una fotocamera vera, il pulsante di scatto funziona così: prima lo si preme a metà, finché non si avverte una leggera resistenza. Questa mezza pressione ordina alla fotocamera di mettere a fuoco. Solo a quel punto si preme fino in fondo per scattare la foto.

È esattamente così che dovrebbe funzionare il tasto Controllo Fotocamera di Apple. Invece non lo fa, privandovi del vantaggio principale di un pulsante di scatto: la stabilità.

Le mani si muovono e tremano. Le fotocamere catturano immagini a velocità che sono una frazione infinitesimale di secondo – 1/30 di secondo è considerata una velocità di scatto relativamente lenta – quindi un piccolo movimento solitamente non si nota. Tuttavia, premere il tasto della fotocamera sposta il telefono in modo tutt'altro che trascurabile. Per chi cerca risultati professionali, l'uso dei migliori smartphone richiede un controllo fisico che non comprometta la nitidezza, un dettaglio che molti dei migliori smartphone Android stanno cercando di perfezionare con soluzioni più stabili.

Al posto di un pulsante di scatto, ci ritroviamo con... i controlli per lo zoom? Su un iPhone?!

Utilizzo del tasto Controllo Fotocamera per gestire lo zoom su iPhone 16 Plus (Image credit: Future)

Torniamo all'iPhone 16 Pro. Le indiscrezioni parlavano del tasto Controllo Fotocamera con mesi di anticipo e io speravo fosse un vero pulsante di scatto: premi a metà per mettere a fuoco, poi premi un po' più a fondo per scattare. Non è andata minimamente così. Al lancio, la messa a fuoco non era nemmeno tra le funzioni del Controllo Fotocamera; è stata aggiunta solo in seguito. A quel punto, avevo già rinunciato al fallimentare tasto di Apple.

Cosa fa invece il Controllo Fotocamera? Nulla che mi interessi. Può gestire lo zoom, regolare le impostazioni di esposizione o passare da un obiettivo all'altro. Può modificare lo stile in modi bizzarri e tipici di Apple, difficili da spiegare. Tutti questi strumenti sono futili banalità rispetto all'avere un vero pulsante di scatto che aiuti a stabilizzare la messa a fuoco.

Nutro grandi speranze che i produttori di telefoni Android facciano le cose per bene. Google ci ha sorpreso quest'anno aggiungendo magneti compatibili con MagSafe al suo Google Pixel 10. Mi piacerebbe vederli trarre ulteriore ispirazione da Apple e "rubare" il tasto fotocamera, ma realizzandolo correttamente. Potrei anche immaginare OnePlus fare del pulsante di scatto una caratteristica chiave per il prossimo OnePlus 16, anche se non vedremo quel telefono prima della fine del 2026. Per chi cerca l'innovazione hardware più concreta, la scelta tra i migliori smartphone passerà proprio da questi dettagli, magari confrontando i futuri modelli con i migliori smartphone Android attualmente sul mercato.

Samsung dovrebbe rispolverare i suoi storici dispositivi che univano smartphone e fotocamera

La Samsung Galaxy Camera 2 era a tutti gli effetti una fotocamera con un telefono Android integrato

Nutro ancora più speranze che Samsung salga sul treno del tasto fotocamera, perché Samsung sa bene come far collaborare un telefono e una macchina fotografica. Quando l'azienda aveva una propria divisione dedicata alle fotocamere stand-alone (produce tuttora sensori e altri componenti ottici), realizzò un dispositivo ibrido che montava una vera fotocamera, con un'ottima escursione focale, sul retro di un telefono Galaxy S.

Il primo di questi fu la Samsung Galaxy Camera. Era grande e sgraziata, ma rappresentava un modo incredibilmente innovativo di condividere foto digitali nei primi giorni dei social network. Il successore fu il Galaxy S4 Zoom: aveva un prezzo eccessivo, ma restava un concetto affascinante. Offriva ai possessori di un Galaxy una vera fotocamera con zoom e un grande obiettivo estensibile da tenere in tasca.

Nel 2026, l'eredità di questi esperimenti potrebbe finalmente concretizzarsi in un design moderno. Se Samsung applicasse quell'esperienza ai suoi attuali modelli, potrebbe dominare la classifica dei migliori smartphone offrendo un'ergonomia fotografica superiore. Con l'avanzata dei sensori ultra-potenti nei migliori smartphone Android, l'aggiunta di un tasto di scatto fisico ispirato a quei pionieri sarebbe la chiusura perfetta del cerchio.

Image 1 of 3 Il Samsung Galaxy S4 Zoom era un vero e proprio dispositivo ibrido tra fotocamera e smartphone Il Samsung Galaxy S4 Zoom era un dispositivo ibrido che fondeva le caratteristiche di una fotocamera compatta con quelle di uno smartphone Il Samsung Galaxy S4 Zoom era un dispositivo ibrido che fondeva le caratteristiche di una fotocamera compatta con quelle di uno smartphone

Samsung sa bene come combinare una fotocamera e un telefono nel modo giusto — meglio di Apple. Mi piacerebbe vedere un Galaxy S26 Ultra con un vero pulsante di scatto, uno di quelli che posso premere a metà per mettere a fuoco e poi schiacciare fino in fondo per scattare la foto. Sarei ancora più entusiasta di vedere un Galaxy S26 Zoom che riporti in auge il concetto di dispositivo ibrido, utilizzando come base i telefoni Samsung Galaxy di oggi, la cui qualità è decisamente superiore.

Un ritorno alla linea "Zoom" nel 2026 avrebbe perfettamente senso. Con i progressi nelle lenti a periscopio e nei sensori da un pollice, Samsung potrebbe integrare un'ottica pazzesca senza rendere il dispositivo eccessivamente ingombrante come i suoi antenati. Questo ipotetico Galaxy S26 Zoom si posizionerebbe istantaneamente in cima ai migliori smartphone per i creatori di contenuti, offrendo quella precisione meccanica che manca ai modelli attuali.

Sarebbe la risposta definitiva di Samsung nel mercato dei migliori smartphone Android, dimostrando che l'innovazione hardware può essere pratica quanto quella software legata all'IA.

