Dyson ha appena lanciato un aspirapolvere che non ha alcun senso: ecco le risposte a 6 domande sconcertanti sul PencilVac.
Incluso il dubbio principale: dove finisce tutta la polvere?
Il nuovo Dyson PencilVac è probabilmente l'aspirapolvere dal design più insolito che io abbia mai visto. Non c'è un blocco motore o un filtro visibile, né una batteria evidente. È composto semplicemente da un lungo manico con una spazzola dalla forma strana alla base. Non assomiglia a nessuno degli altri migliori aspirapolvere Dyson attualmente sul mercato. Ma quindi, come funziona?
Ho assistito alla prima demo del PencilVac qualche mese fa e nelle ultime settimane ne ho testato un modello a casa mia. In questo periodo ho avuto modo di analizzare questo design innovativo: ecco tutto quello che c'è da sapere.
1. Dove sono finiti i componenti meccanici?
Tutta la tecnologia è nascosta all'interno del manico, che ha un diametro di soli 38 mm.1 Per riuscirci, Dyson ha sviluppato il motore Hyperdymium 140k, il più piccolo e veloce mai realizzato dal brand (solo 28 mm di diametro). Anche la batteria e il sistema di filtraggio HEPA sono integrati verticalmente nel tubo, rendendo l'intera struttura incredibilmente sottile e leggera (pesa solo 1,8 kg).
2. Dove finisce la polvere?
Il contenitore è integrato nel tubo e ha una capacità nominale di soli 0,08 litri.2 Sembra pochissimo, ma Dyson utilizza un sistema di compressione dell'aria che schiaccia i detriti man mano che vengono aspirati, permettendo di raccogliere molta più sporcizia di quanto sembri.3
3. Perché i rulli sono a forma di cono?
La spazzola Fluffycones utilizza quattro rulli conici che ruotano in direzioni opposte.4 Questa forma è studiata per gestire i capelli lunghi: le ciocche scivolano lungo il cono fino alla punta, dove vengono espulse e aspirate senza aggrovigliarsi.5 Inoltre, questo sistema fa sì che la spazzola sembri quasi "galleggiare" sul pavimento, facilitando i movimenti in ogni direzione.
4. È davvero potente?
Con una potenza di 55 AW (Air Watts), non è pensato per le pulizie profonde o per i tappeti (dove mancano le setole per agitare le fibre).6 È invece uno strumento formidabile per i pavimenti duri e per le pulizie rapide "al volo".
5. Come si svuota?
Il sistema di svuotamento è a siringa: si sgancia la spazzola e si spinge un meccanismo che espelle lo sporco compresso direttamente nel cestino, in modo igienico e senza dover toccare nulla.7
6. Cosa offre l'app MyDyson?
È il primo aspirapolvere senza filo di Dyson a essere connesso. Tramite Bluetooth, l'app monitora lo stato del filtro, l'autonomia residua della batteria e fornisce guide alla manutenzione, oltre a mostrare i dati in tempo reale sullo schermo LCD integrato sul manico.
Ci sono accessori per i dettagli?
Inizialmente, avevo ipotizzato che si trattasse di una soluzione tutto-in-uno, poiché il design dei componenti meccanici non si presta a essere riconfigurato. Tuttavia, Dyson ha incluso un accessorio per i dettagli che può essere montato al posto della spazzola per pavimenti.1 Quindi, pur non essendo un portatile nel formato tradizionale (come accade per la maggior parte degli altri aspirapolvere a traino), è comunque possibile utilizzarlo per spolverare i battiscopa.2
Anzi, ho scoperto che è particolarmente efficace nel raggiungere angoli difficili, proprio perché è così sottile.3 Inoltre, il peso ridotto del PencilVac lo rende un'ottima opzione per eliminare le ragnatele negli angoli del soffitto senza affaticare il braccio.
