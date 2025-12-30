Dyson ha appena lanciato un aspirapolvere che non ha alcun senso: ecco le risposte a 6 domande sconcertanti sul PencilVac.

Il nuovo Dyson PencilVac è probabilmente l'aspirapolvere dal design più insolito che io abbia mai visto. Non c'è un blocco motore o un filtro visibile, né una batteria evidente. È composto semplicemente da un lungo manico con una spazzola dalla forma strana alla base. Non assomiglia a nessuno degli altri migliori aspirapolvere Dyson attualmente sul mercato. Ma quindi, come funziona?

Ho assistito alla prima demo del PencilVac qualche mese fa e nelle ultime settimane ne ho testato un modello a casa mia. In questo periodo ho avuto modo di analizzare questo design innovativo: ecco tutto quello che c'è da sapere.

1. Dove sono finiti i componenti meccanici?

Tutta la tecnologia è nascosta all'interno del manico, che ha un diametro di soli 38 mm.1 Per riuscirci, Dyson ha sviluppato il motore Hyperdymium 140k, il più piccolo e veloce mai realizzato dal brand (solo 28 mm di diametro). Anche la batteria e il sistema di filtraggio HEPA sono integrati verticalmente nel tubo, rendendo l'intera struttura incredibilmente sottile e leggera (pesa solo 1,8 kg).

2. Dove finisce la polvere?

Il contenitore è integrato nel tubo e ha una capacità nominale di soli 0,08 litri.2 Sembra pochissimo, ma Dyson utilizza un sistema di compressione dell'aria che schiaccia i detriti man mano che vengono aspirati, permettendo di raccogliere molta più sporcizia di quanto sembri.3

+1

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

3. Perché i rulli sono a forma di cono?

La spazzola Fluffycones utilizza quattro rulli conici che ruotano in direzioni opposte.4 Questa forma è studiata per gestire i capelli lunghi: le ciocche scivolano lungo il cono fino alla punta, dove vengono espulse e aspirate senza aggrovigliarsi.5 Inoltre, questo sistema fa sì che la spazzola sembri quasi "galleggiare" sul pavimento, facilitando i movimenti in ogni direzione.

+1

4. È davvero potente?

Con una potenza di 55 AW (Air Watts), non è pensato per le pulizie profonde o per i tappeti (dove mancano le setole per agitare le fibre).6 È invece uno strumento formidabile per i pavimenti duri e per le pulizie rapide "al volo".

5. Come si svuota?

Il sistema di svuotamento è a siringa: si sgancia la spazzola e si spinge un meccanismo che espelle lo sporco compresso direttamente nel cestino, in modo igienico e senza dover toccare nulla.7

6. Cosa offre l'app MyDyson?

È il primo aspirapolvere senza filo di Dyson a essere connesso. Tramite Bluetooth, l'app monitora lo stato del filtro, l'autonomia residua della batteria e fornisce guide alla manutenzione, oltre a mostrare i dati in tempo reale sullo schermo LCD integrato sul manico.

Dove sono finiti i componenti meccanici?

Nel manico! Per realizzare il PencilVac, Dyson ha sviluppato un nuovo motore minuscolo, con un diametro di soli 2,8 cm, all'incirca la larghezza di una moneta da 2 euro. La batteria è nascosta nella parte superiore del manico (ed è rimovibile), così come il filtro. Il manico stesso è largo solo 3,8 cm e l'intera unità risulta anche incredibilmente leggera.

(Image credit: Future)

Dove finisce tutta la polvere?

A prima vista, sembra proprio che al PencilVac manchi il contenitore della polvere – il che sarebbe un problema. In realtà, il contenitore c'è; è molto piccolo e nascosto nel manico insieme a tutti gli altri componenti meccanici.

Con una capacità di 0,08 litri, il contenitore è 10 volte più piccolo del serbatoio di un normale aspirapolvere senza filo, che solitamente si attesta sui 0,8 litri. E per chi teme che questo significhi passare più tempo a svuotare il contenitore che a pulire, Dyson ha sviluppato un innovativo sistema di compressione che schiaccia lo sporco usando l'aria, per comprimere il più possibile in quello spazio.1 Altra particolarità è che le particelle di polvere aspirate sembrano sfidare la gravità, accumulandosi nella parte superiore del contenitore.2

+1

(Image credit: Future)

Perché i rulli sono a forma di cono?

La maggior parte degli aspirapolvere presenta rulli a bordi paralleli, singoli o doppi, nelle spazzole, ma qui i rulli sono a forma di cono. E ce ne sono quattro. La teoria è che questa forma sia migliore per affrontare i capelli lunghi: le ciocche scendono lungo il cono fino alla sua estremità appuntita, dove vengono espulse in un groviglio ordinato e possono essere aspirate. È lo stesso principio della spazzola antigroviglio Hair Screw di Dyson.

È necessario? Non ne sono sicuro. In base ai miei primi test funziona bene, anche se raramente ho riscontrato grovigli di capelli su una qualsiasi delle moderne spazzole Dyson – e un sfortunato effetto collaterale è che anche il lato anteriore della spazzola è angolato, il che significa che non può aderire perfettamente alla parete.

(Image credit: Future)

Perché i rulli sono tutti morbidi?

La forma non è l'unica stranezza dei rulli di questo aspirapolvere: sono anche rivestiti di un tessuto morbido – non c'è l'ombra di una setola. Chi conosce la gamma più recente di Dyson saprà di cosa si tratta: simile alla spazzola Fluffy introdotta con il Dyson V15 Detect, questa testina Fluffycones è più indicata per l'uso su pavimenti duri.

Quel tessuto morbido riesce ad arrivare vicinissimo alla superficie del pavimento e a spazzare via polvere e capelli senza rischiare graffi; inoltre, lucida delicatamente il pavimento mentre passa.

In questo particolare modello, la spazzola ha un aspetto e una sensazione fantastici: sembra quasi galleggiare sul pavimento. Inoltre, le due coppie di rulli ruotano in direzioni opposte, raccogliendo la polvere da entrambi i lati. In base ai miei test, il design funziona egregiamente, convogliando efficacemente la polvere verso il condotto di aspirazione.

È davvero potente?

Sicuramente un motore così piccolo non può generare molta aspirazione? Nel contesto della più ampia gamma Dyson, è corretto. Il PencilVac è in grado di erogare 55AW di potenza.1 Le opzioni meno potenti del resto della gamma possono raggiungere quasi il doppio (100AW), mentre gli aspirapolvere più recenti e costosi arrivano fino a 315AW.

Tuttavia, per i pavimenti duri quei 55AW sono in realtà sufficienti, perché tutto lo sporco si trova proprio sulla superficie. Questo aspirapolvere non è costruito per le pulizie profonde, né è adatto all'uso sui tappeti (aspirazione a parte, hai davvero bisogno delle setole nella spazzola per agitare le fibre del tappeto e far uscire lo sporco – un rullo morbido non basterà). Ciononostante, l'ho trovato molto efficiente nel rimuovere polvere e capelli dalle grandi piastrelle del pavimento della mia cucina.2

(Image credit: Future)

Ci sono accessori per i dettagli?

Inizialmente, avevo ipotizzato che si trattasse di una soluzione tutto-in-uno, poiché il design dei componenti meccanici non si presta a essere riconfigurato. Tuttavia, Dyson ha incluso un accessorio per i dettagli che può essere montato al posto della spazzola per pavimenti.1 Quindi, pur non essendo un portatile nel formato tradizionale (come accade per la maggior parte degli altri aspirapolvere a traino), è comunque possibile utilizzarlo per spolverare i battiscopa.2

Anzi, ho scoperto che è particolarmente efficace nel raggiungere angoli difficili, proprio perché è così sottile.3 Inoltre, il peso ridotto del PencilVac lo rende un'ottima opzione per eliminare le ragnatele negli angoli del soffitto senza affaticare il braccio.