eufy C20, il robot 2-in-1 con stazione automatica crolla a metà prezzo per il Black Friday

L'anticipo del Black Friday porta l'eufy Omni C20, robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione all-in-one, a un sconto del 50% su Amazon.

Inizia la stagione degli sconti in vista del Black Friday. Anker Innovations posiziona uno dei suoi prodotti di punta nel segmento della pulizia domestica, l'eufy Omni C20, con un taglio di prezzo netto. Il robot 2-in-1 con stazione di svuotamento e pulizia automatica è disponibile su Amazon a 299€, invece dei 599€ di listino. L'offerta è a tempo, valida fino al 1° dicembre 2025.

Il tempismo dell'offerta è strategico. Il periodo del Black Friday rimane, secondo le previsioni di mercato per il 2025, un momento cruciale per la spesa in elettronica. I consumatori, pur attenti al budget, cercano valore e automazione, e le offerte sui dispositivi di pulizia avanzati sono tra le più ricercate.

Caratteristica

Specifica

Stazione

All-in-one (Svuotamento, Lavaggio, Asciugatura)

Potenza Aspirazione

7.000 Pa

Tecnologia Lavaggio

Mop Master (180 rpm, pressione 6N)

Altezza Robot

8,5 cm (design sottile)

Tecnologia Anti-groviglio

Pro-Detangle Comb

Connettività

WiFi 2.4GHz, App eufy

Serbatoi Stazione

Acqua pulita, Acqua sporca (trasparenti)

Con un taglio del 50%, l'eufy Omni C20 diventa una delle opzioni più complete sotto la soglia dei 300 euro. L'offerta combina una stazione totalmente automatica e una potenza di aspirazione elevata, rendendola ideale per chi cerca un'automazione quasi totale della pulizia.

La mossa di eufy evidenzia come la vera battaglia nel settore non si giochi più solo sull'efficacia della singola aspirazione, ma sulla capacità della stazione base di ridurre a zero l'intervento umano. La sfida per i consumatori diventa distinguere l'automazione utile dalla complessità superflua.

