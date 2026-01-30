OpenAI dice addio a GPT-4o, stavolta per davvero
Il tramonto di un altro modello GPT
- OpenAI ha annunciato che ritirerà a breve il modello GPT-4o insieme a diverse altre versioni precedenti.
- GPT-4o vanta una base di utenti piccola ma estremamente appassionata, che ha accolto con disappunto questa decisione.
- OpenAI ritiene tuttavia che il nuovo modello GPT-5.2 integri molte delle funzionalità che hanno reso popolare GPT-4o.
Lo scorso agosto OpenAI aveva ufficialmente mandato in pensione una serie di modelli, tra cui GPT-4o. La decisione aveva scatenato un’immediata ondata di proteste, costringendo l’azienda a ripristinarlo. Tuttavia, la sua ora sembra essere scoccata definitivamente: GPT-4o sta per essere rimosso una volta per tutte.
In un annuncio sul blog aziendale, OpenAI ha spiegato che "il 13 febbraio 2026... ritireremo da ChatGPT i modelli GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini e OpenAI o4-mini".
L'azienda ha aggiunto che è necessario un "contesto specifico" riguardo a GPT-4o, sottolineando che, dopo il lancio di GPT-5 e il primo ritiro di GPT-4o, sono arrivati "feedback inequivocabili" dagli utenti. Era emerso che molti clienti "avevano bisogno di più tempo per migrare casi d'uso fondamentali, come l'ideazione creativa, e che preferivano lo stile conversazionale e il calore di GPT-4o".
Tuttavia, con il rilascio di GPT-5.1 e GPT-5.2, OpenAI ritiene di aver risolto gran parte di queste criticità. Inoltre, la società dichiara che solo lo 0,1% degli utenti "sceglie ancora GPT-4o quotidianamente", aggiungendo di essere consapevole che questa mossa risulterà "frustrante" e che "la decisione non è stata presa alla leggera". Eppure, conclude l'azienda, questo passaggio "ci permette di concentrarci sul miglioramento dei modelli più utilizzati oggi".
Fine della corsa
Come c’era da aspettarsi, vista la reazione al primo ritiro di agosto, l’ultimo annuncio non è stato accolto positivamente da una parte degli utenti di ChatGPT.
Scrivendo su Reddit, ad esempio, l’utente ClankerCore ha dichiarato: “È ora di tornare su change.org e ricominciare a firmare petizioni. Abbiamo riportato indietro 4o l’ultima volta, lo faremo di nuovo”. Per un altro abbonato a ChatGPT Plus, la decisione è stata ancora più drastica: “È il momento di disdire”.
In un altro thread, un utente ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui vorrebbe continuare a usare GPT-4o: “Molti utenti (me compreso) ritengono che GPT-4o offrisse qualcosa di unico, non solo in termini di prestazioni, ma anche di personalità, calore e coerenza. Alcuni di noi hanno costruito progetti creativi a lungo termine, routine di supporto emotivo o flussi di lavoro di studio basati specificamente su questo modello. Perderlo del tutto, senza nemmeno una modalità legacy o un'opzione di fallback, è un colpo brusco e profondamente deludente”.
Tuttavia, sembra improbabile che OpenAI cambi idea. Nel post citato in precedenza, l'azienda ha affermato che “la stragrande maggioranza degli utenti è passata a GPT-5.2”, aggiungendo che questo modello dispone di funzionalità integrate per gestire “stili e toni di base come 'Amichevole', oltre a controlli per parametri come calore ed entusiasmo”. Pare quindi che OpenAI sia convinta che GPT-5.2 soddisfi gli standard fissati da GPT-4o e che rappresenti un sostituto adeguato.
Resta da vedere se tutto ciò basterà a placare la piccola ma appassionata base di utenti di GPT-4o. Ma dato che OpenAI appare sicura che GPT-5.2 risponda alle esigenze del suo pubblico, tutto lascia pensare che questa sia davvero la fine della corsa per GPT-4o.
