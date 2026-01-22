"È come vendere armi nucleari alla Corea del Nord e vantarsene": il CEO di Anthropic avverte Davos sui chip AI di Nvidia alla Cina

Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha avvertito a Davos che consentire a Nvidia di vendere chip AI alla Cina comporta gravi rischi per la sicurezza nazionale.

Amodei ha paragonato questa decisione al "vendere armi nucleari alla Corea del Nord", nonostante Nvidia sia uno dei principali investitori della sua azienda.

Lo scontro evidenzia le crescenti tensioni nel settore su come debba essere controllato l'hardware per l'intelligenza artificiale, mentre le potenze globali corrono per costruire sistemi avanzati.

Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha rotto la raffinata coreografia del World Economic Forum di Davos questa settimana quando, durante un'intervista con Bloomberg, ha lasciato intendere chiaramente che Nvidia — uno dei principali sostenitori della sua stessa azienda — rappresenti una minaccia "nucleare" per la geopolitica.

L'intervista ha scatenato un immediato clamore globale nei settori tecnologico, diplomatico e della sicurezza, in risposta al via libera degli Stati Uniti alla vendita di chip AI alla Cina.

L'accordo pone fine al bando sulla vendita di chip AI ad alte prestazioni verso Pechino. Gli Stati Uniti consentono ora a Nvidia e AMD di riprendere le vendite di alcuni processori, inclusa la linea H200, a clienti pre-approvati in Cina.

"Penso che sia pazzesco", ha dichiarato Amodei davanti a una platea sbalordita. "È un po' come vendere armi nucleari alla Corea del Nord e vantarsi che Boeing abbia fabbricato i rivestimenti". Si è trattato di una reazione particolarmente audace da parte del leader di Anthropic, azienda in cui il gigante della produzione di chip Nvidia, dal valore di 1.500 miliardi di dollari, ha investito finora oltre 10 miliardi.

Questi componenti sono abbastanza potenti da accelerare drasticamente le capacità dell'intelligenza artificiale cinese sotto molti aspetti; l'ambito militare e quello della sicurezza sono quelli che preoccupano maggiormente Amodei. Il CEO vede in tutto ciò una minaccia reale e immediata, poiché i modelli di IA sono "essenzialmente cognizione, sono essenzialmente intelligenza".

Ha suggerito di pensare ai modelli alimentati da questi chip come a "100 milioni di persone più intelligenti di qualsiasi premio Nobel", tutte sotto il controllo di un unico Paese.

Lo shock tra il pubblico durante l'intervista era udibile. Anthropic è uno dei principali centri di sviluppo di modelli di IA all'avanguardia: l'assistente Claude è spesso indicato come un temibile rivale di ChatGPT sotto molti punti di vista, grazie soprattutto alle GPU di Nvidia.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

L'attrito sull'accesso della Cina ai chip AI riflette una crescente linea di faglia all'interno dell'industria tech. Da un lato, i produttori di chip e i fornitori di servizi cloud sperano di mantenere o espandere il proprio controllo sul mercato dell'IA; dall'altro, aziende come Anthropic nutrono timori geopolitici legati all'accesso illimitato all'hardware AI da parte di regimi autoritari.

Guerra dei chip globale

A rendere ancora più instabile lo scenario è la posizione pressoché indispensabile di Nvidia nei chip per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. La sua architettura è diventata la base per lo sviluppo dei modelli e le alternative scarseggiano, nonostante AMD e Intel stiano tentando con determinazione di recuperare il divario. Ciò significa che, quando Nvidia vende chip alla Cina, non sta semplicemente creando nuovi rivali commerciali.

Le analogie con le armi nucleari e i rivestimenti degli aerei sono tutt'altro che sottili, ma Amodei le ha quasi certamente scelte proprio per questo motivo. Davos è il luogo in cui i CEO solitamente parlano come se stessero masticando contemporaneamente un manuale tecnico e una guida di marketing; una proiezione del futuro così diretta e drastica deve aver colto di sorpresa molti dei presenti.

Si potrebbe liquidare Amodei e l'intero dibattito come un dramma geopolitico d'alto livello con scarsa rilevanza nella vita quotidiana. Tuttavia, ciò che viene deciso in merito all'esportazione dei chip influenza la velocità con cui usciranno le prossime funzioni e i prossimi dispositivi basati sull'IA, oltre a definirne le capacità.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato che ogni vendita verso la Cina è soggetta a controlli rigorosi e che gli acquirenti vengono verificati per escludere legami con operazioni militari. Tuttavia, l'applicazione di tali regole resta una questione ambigua, specialmente quando società di facciata, joint venture o rapporti di subappalto possono confondere i confini.

Amodei non ha nominato esplicitamente la Cina, ma non ce n'era bisogno. L'intera discussione è stata un atto d'accusa contro il compiacimento degli Stati Uniti nel trattare l'IA come una merce di esportazione neutra, anziché come una leva di influenza globale. E mentre Nvidia potrebbe ribattere che i chip esportati sono meno avanzati, l'obiezione di Amodei è che anche chip leggermente datati possono essere messi in rete su larga scala per generare capacità trasformative.

Inoltre, man mano che i laboratori di IA cinesi diventano più abili nell'ottimizzare l'hardware esistente, il confine tra ciò che è considerato vendibile e ciò che non lo è inizia a sgretolarsi.