I migliori PC gaming del 2020

Whether you’re gaming on a budget or want a kitted-out rig, there’s something for you on this list.

Al giorno d’oggi i giochi sono un divertimento sempre più diffuso e richiesto ma richiedono anche PC gaming sempre più potenti per poter essere eseguiti con ottime prestazioni e in modo fluido. Sicuramente per poter affrontare ogni nuovo titolo al meglio delle possibilità vi converrà cercare il miglior PC da gaming adatto a voi, non c’è nulla di più brutto con un gioco che essere limitati dalle prestazioni hardware.

Se state pensando di giocare ai nuovissimi titoli AAA dovete avere un PC da gaming che non abbia paura di mostrare i muscoli e saper affrontare la sfida in termini di requisiti. In questo compito possono sicuramente aiutare componenti di fascia alta come le nuove schede RTX di casa Nvidia o le schede Navi di AMD. Non per forza un computer così potente e performante deve costare quanto un braccio o una gamba superando così il budget che vi eravate prefissati per questo tipo di acquisti.

Per superare le esagerate opzioni disponibili, abbiamo personalmente valutato e messo insieme un elenco dei migliori PC da gaming disponibili al momento sul mercato al momento. Troverete una grande varietà di opzioni proveniente da diversi marchi come ad esempio Alienware o Corsair.

I migliori PC da gaming

Corsair One i160 HP Omen Desktop PC Alienware Aurora R8 Intel Hades Canyon NUC HP Omen Obelisk Origin Millennium Alienware Area 51 Threadripper Edition MSI Trident X Corsair Vengeance 5185 Gaming PC Dell G5 Gaming Desktop

Il Falcon Northwest è uno'ottimo pc da gaming. (Image credit: Future)

1. Corsair One i160

Il miglior PC da gaming del 2020

CPU: Intel Core i9-9900K | Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | RAM: 16GB – 32GB | Spazio di archiviazione: 480GB SSD + 2TB HDD

Potenza straordinaria

Design bello e accattivante

Molto costoso

Il Corsair One, fin dalla comparsa del primo modello alcuni fa, è sempre stato tra i migliori PC da gaming disponibili sul mercato. Il nuovo modello porta tutto ad un livello superiore grazie a una scheda grafica di ultima generazione e potenza da vendere dovuta a un processore di ultima generazione. Questo PC da gaming può sopportare e gestire tranquillamente giochi in risoluzione 4k e in un case di poco più grande rispetto alle dimensioni di una console. Il modello è sì costoso, ma sicuramente (vista la potenza) merita la spesa.

Leggi la recensione completa: Corsair One i160

Il Corsair One è stato tra i migliori PC da gioco da quando è uscito sul mercato alcuni anni fa. (Image credit: Corsair)

2. Corsair One i165

Il meglio i Corsair, migliorato

CPU: Intel Core i9-9900K | Scehda Video: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | RAM: 32GB | Memoria: 960GB SSD + 2TB HDD

Tanto spazio d'archiviazione

Molto potente

Costoso

Il Corsair One è stato tra i migliori PC da gioco da quando è uscito sulla scena alcuni anni fa, il Corsair One i165 porta le cose solo al livello successivo. Ha la grafica Nvidia Turing dell'i160 e i processori Intel Coffee Lake Refresh, ma con più spazio di archiviazione che mai per i tuoi giochi e file multimediali. Come l'i160, può gestire i giochi 4K in uno chassis che non è molto più grande della tua console. Tuttavia è ancora costoso, ma se stai cercando una macchina con fattore di forma ridotto che non scenda a compromessi sicuramente ne vale la pena.

Tanta potenza al prezzo giusto (Image credit: HP)

3. HP Omen Desktop PC

Tanta potenza per il gaming che vale il prezzo

CPU: Intel Core i7-8700 – i7-9700K | Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti – RTX 2080 Ti | RAM: Up to 64GB | Memoria: 1TB HDD – 512GB SSD + 2TB HDD

Molto potente

Facilmente aggiornabile

Fino a 165hz di frequenza di aggiornamento

Il design potrebbe essere migliorato

Il gaming su PC può sembrare riservato a pochi, ma non è così perchè si possono trovare componentie per tutte le fasce di prezzo. A meno €1,350 circa, potrete acquistare PC con una notevole potenza che vi permetterà di godervi tutti i giochi tripla A anche se probabilmente non con le impostazioni Ultra. Con circa €2.100 potrete fare l’acquisto di un HPOmen, il quale vi metterà a disposizione una potenza incredibile, potendo così far funzionare tutti i giochi della vostra libreria al massimo delle prestazioni e della qualità. Non c’è dubbio che tutte queste caratteristiche, aggiunte al facile aggiornamento, rendano questo PC uno dei migliori nel suo campo, motivo per cui è presente nella nostra lista.

Leggi la nostra recensione completa: HP Omen Desktop PC

Il miglior PC da gioco con fattore di forma ridotto (Image credit: Intel)

4. Intel Hades Canyon NUC

Il miglior PC da gioco con fattore di forma ridotto

CPU: Intel Core i7 | Scheda Video: Radeon RX Vega M GL – GH | RAM: up to 64GB | Memoria: up to 2TB SSD, 2TB SSD

Molte porte disponibili

Facilmente aggiornabile

Costoso

Se state cercando il miglior PC da gaming sotto €900 circa Intel Hades Canyon NUC potrebbe essere quello che state cercando. Questo computer mira ad essere un dispositivo che non occupa troppo spazio, ma con tutta la potenza necessaria per permettere di giocare senza problemi. Infatti, a vista, il prodotto non sembrerebbe nemmeno un PC, dato il poco ingombro. Come già accennato, però, non diffidate delle sue piccole dimensioni dato che all’interno racchiude una grande potenza pronta ad essere scatenata grazie alla CPU i7 di ottava generazione e ad una discreta scheda video AMD. Una pecca di questo dispositivo è il fatto che sia venduto senza RAM, senza hard disk e senza sistema operativo. Queste mancanze, però, nel caso voi possediate già un PC possono essere risolte semplicemente spostando i componenti dentro il vostro nuovo Intel Hades Canyon NUC.

Leggi la recensione completa: Intel Hades Canyon NUC

Grazie al suo design raffinato e alle specifiche flessibili, Origin Millennium è tra i migliori PC da gioco in questo momento. (Image credit: Origin)

5. Origin Millennium

Il PC da gaming con maggior adattabilità

CPU: Up to 18–core Intel Core i9 | Graphics: Up to 32-core AMD Ryzen Threadripper | RAM: Up to 128GB | Storage: From 250GB SSD; up to 8 storage drives

Nuovo design solido e deciso

Elementi del case non ingombranti

Più costoso di altri pc

Quando acquistate un nuovo PC e quello è un Origin vi sembrerà di averlo assemblato voi stessi. Questo perché offre una vasta gamma di componenti che possono essere inseriti all’interno del case: la scelta dipende solo dalle vostre preferenze e dal denaro che vorrete spendere. Quindi la nota dolente dell’Origin è che potreste acquistare il vostro PC scegliendo i componenti e montandolo voi stessi, risparmiando così centinaia di euro. D’altra parte se la vostra conoscenza dei componenti informatici non è troppo alta, potete puntare sulla flessibilità e il design offerto da questo modello.

Leggi la recensione completa: Origin Millennium

Questo prodotto al momento della scrittura di questo testo è disponibile solo per i lettori provenienti da: Stati Uniti, Inghilterra e Australia. Se non provenite da uno degli stati citati potete visionare le alternative: Overclockers 8Pack Asteroid.

With Alienware Aurora R9, the manufacturer took things to a whole new level. (Image credit: Alienware)

6. Alienware Aurora R9

Potenza per tutte le tasche

CPU: 9th-generation Intel Core i5 – i9 | Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1650 – RTX 2080 Super | RAM: 8GB – 64GB | Storage: 1TB HDD – 2TB SSD + 2TB HDD

Una vasta gamma di specifiche disponibili

La miscela perfetta di forma e funzione

Il design potrebbe essere migliorato

Alienware ha un talento per inventare fattori di forma che non vedrai da nessun'altra parte, il che rende i suoi computer portatili e desktop più accattivanti rispetto ai loro concorrenti. Con Alienware Aurora R9, il produttore ha portato le cose a un livello completamente nuovo, dal punto di vista del design. Ancora più importante, vanta configurazioni che propagano gli interni più potenti in questo momento. Ma ciò che è ancora meglio è che gli utenti attenti al budget non dovranno nemmeno cercare altrove. Questa nuova linea vanta una vasta gamma di specifiche, in modo da non dover pagare una piccola fortuna per portarlo a casa.

Leggi la recensione completa: Alienware Aurora R9

Questo mostro rettangolare è sicuramente degno del suo soprannome in quanto vanta molta potenza. (Image credit: HP)

7. HP Omen Obelisk

Un PC per gamer accaniti

CPU: Intel Core i5-8400 – i5-9600K | Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti – RTX 2080Ti | RAM: up to 64GB | Memoria: 1TB HDD – 1TB SSD, 3TB+3TB HDD

Molta potenza

Design accattivante

Facilmente aggiornabile

Modello base poco duraturo

Questo mostro rettangolare vanta una grande potenza, in grado di soddisfare la richiesta della maggior parte dei gamer. Se avete un alto budget potrete acquistare il modello più performante, mentre se la vostra disponibilità è limitata dovrete optare per uno più economico e di conseguenza con una potenza ridotta. Il prodotto in questione, grazie al facile aggiornamento dei componenti, è in grado di soddisfare le vostre richieste anche nel periodo successivo all’acquisto. Sul mercato si trovano configurazioni molto simili a questa, ma più costose, il che rende HP Omen Obelisk il candidato corretto per la nostra lista.

Leggi la recensione completa: HP Omen Obelisk review

The small MSI Trident X PC doesn’t pull any punches. (Image credit: MSI)

8. MSI Trident X Plus 9th

Il pc che cambia il gioco

CPU: Up to 9th-generation Intel Core i9-9900K | Scheda Video: Up to Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | RAM: Up to 64GB | Memoria: Up to 2x 2.5” SSD / HDD

Fattore di forma piccolo

Molta potenza

Il design si può migliorare

Ci sono diversi punti a favore di MSI Trident X Plus 9 oltre al suo design elegante e di basso profilo, la sua potenza pura, per esempio. Dotato di alcuni dei processori e delle schede grafiche più potenti oggi disponibili. Il suo fattore di forma ridotto lo rende il PC da gioco da sogno se stai cercando una macchina che non scende a compromessi nel gaming e che si adatti al tuo piccolo spazio. Naturalmente, con la quantità di spazio con cui lavora, una macchina così potente ha bisogno di un eccellente sistema di raffreddamento. Bene, anche MSI ci ha pensato, adattandolo alla sua esclusiva tecnologia di raffreddamento chiamata Silent Storm Cooling 3 per mantenere basse le temperature.

Corsair Vengeance 6182 Gaming PC ti consente di salire sul carrozzone AMD. (Image credit: Corsair)

9. Corsair Vengeance 6182 Gaming PC

Alza il livello del tuo gioco

CPU: AMD Ryzen 7 3700X | Scheda Video: AMD Radeon RX 5700 XT | RAM: 16GB | Memoria: 1TB SSD + 2TB HDD

Ottime performance

Bellissimo case

Non economico

Fedele al suo nome, la serie Corsair Vengeance ti ricondurrà senza dubbio al gioco se il tuo PC esistente ti ha trattenuto. Questo PC da gioco altamente personalizzabile è tra i migliori PC da gaming là fuori, soprattutto grazie ai suoi potenti componenti, l'enorme spazio di archiviazione e un efficace sistema di raffreddamento che mantiene basse le temperature. Un fan dell'illuminazione RGB? Questo non manca, tutto avvolto in un telaio di vetro temperato che è solo il biglietto per sfoggiare quelle interiora. E, con il Corsair Vengeance 6182, salirai sul carro AMD con il brillante chip AMD Ryzen 7 3700X e l'AMD Radeon RX 5700 XT per un eccellente gioco a 1440p.

Il Dell G5 vanta chip Intel di nona generazione e le più potenti schede grafiche per giochi GTX e RTX di Nvidia. (Image credit: Dell)

10. Dell G5 Gaming Desktop

Giocare al meglio con il meglio

CPU: 9th Gen Intel Core i3-9100 – i9 9900K | Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1650 – RTX 2070 | RAM: 8GB – 64GB | Memoria: 1TBSSD – 1TB SSD + 2TB HDD

Non troppo costoso

Pronto per giocare con il VR

Modello base non troppo potente

Un case originale, combinato con un prezzo competitivo, fà si che il nuovo prodotto della serie G di casa Dell faccia parte della nostra lista. Il G5 vanta l’utilizzo di chip Intel di nona generazione e schede grafiche GTX e RTX di Nvidia. La possibilità di personalizzazione del prodotto ci permette di scegliere fra diverse configurazioni. In base al budget disponibile, ad esempio, si può affiancare un i3 ad una 1650 per ottenere una coppia in grado di farvi giocare al moltissimi titoli senza problemi e con un costo altamente conveniente e competitivo. Se il vostro budget invece è più alto potete puntare ai modelli pronti per i giochi con tecnologia VR, anch’essi convenienti per la componentistica che ritroviamo al loro interno.