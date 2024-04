Gli OLED a basso consumo energetico (e più luminosi) entrano in produzione quest'anno

I migliori televisori OLED stanno per diventare molto migliori. Secondo FlatpanelsHD, una nuova tecnologia di pannelli nota come eLEAP entrerà ufficialmente in produzione nel corso dell'anno. Anche se all'inizio non sarà utilizzata per i televisori di grandi marche, la nuova tecnologia promette di offrire una luminosità superiore a 3.000 nit e una maggiore durata, il che significa che potrebbe far durare gli schermi più a lungo, contribuendo a ridurre i rifiuti elettronici.

eLeap è stato sviluppato da Japan Display (JDI), un'azienda nata dalla fusione delle attività di Sony, Toshiba e Hitachi nel settore dei display. Abbiamo iniziato a parlarne nel 2022, ma la produzione è appena iniziata e si prevede di estenderla al mercato tradizionale verso la fine del 2024.

Sebbene nessun marchio di consumo abbia ancora annunciato l'intenzione di utilizzare la nuova tecnologia, è probabile che i pannelli compaiano innanzitutto nei computer portatili: uno dei primi pannelli sarà un OLED da 14 pollici per computer portatili. Il picco di luminosità sarà di 1.600 nits, ma è imminente l'arrivo di pannelli ancora più luminosi.

Cosa significa eLeap OLED?

eLeap - acronimo estremamente tenue per “environment positive lithography with maskless deposition, extreme long life, low power and high luminance” (litografia positiva per l'ambiente con deposizione senza maschera, estrema durata, bassa potenza e alta luminanza) - utilizza la luce per trasferire i modelli nella produzione di circuiti integrati, un processo che può offrire una maggiore luminosità e anche una maggiore durata, il che è un'ottima notizia per ridurre i rifiuti elettronici.

Si tratta della prima tecnologia OLED a utilizzare un processo di questo tipo e, secondo Japan Display, il processo di produzione è attualmente in anticipo di sei mesi. Negli otto mesi che precedono il lancio, JDI afferma di aver già raggiunto rendimenti di produzione del 60%. Più alta è la resa, più efficiente è la produzione e più bassi sono i costi.

Secondo JDI, fornirà i pannelli eLeap “per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni finali, tra cui smartwatch e indossabili, smartphone, PC portatili e display automobilistici”. Al momento, però, i televisori si distinguono per la loro assenza. Questo perché non c'è ancora la capacità produttiva per produrre pannelli più grandi: L'impianto di JDI non sarà operativo prima del 2027.