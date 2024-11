Google Chrome su iOS: arrivano 4 nuovi aggiornamenti per migliorare ricerca e acquisti

Improvements are coming for shopping and file saving

Miglioramenti in arrivo per Chrome per iOS

Google Lens migliora le ricerche

Integrazioni più strette con altre app di Google

Se utilizzate Google Chrome sul vostro iPhone, ci sono quattro aggiornamenti appena annunciati che potrebbero interessarvi. Questi includono miglioramenti nella ricerca con Google Lens, nuove funzionalità per lo shopping online e integrazioni con Google Drive, Google Photos e Google Maps.

In primo luogo, come spiegato nel post ufficiale del blog di Google, arriva un aggiornamento per Google Lens. Ora è possibile eseguire ricerche con Google Lens all'interno di Chrome per iOS utilizzando una foto dalla fotocamera o dalla galleria. Basta toccare la casella di ricerca e poi l'icona di Google Lens. Il nuovo aggiornamento consente di affinare ulteriormente la ricerca aggiungendo del testo. Per esempio, se avete una foto di una felpa, potete digitare un colore per restringere i risultati della ricerca. Oppure, se avete una foto di un luogo, potete aggiungere una domanda come "Dove si trova questo posto?" per ottenere risposte più precise.

In secondo luogo, arriva una nuova funzione chiamata "Shopping Insights", per ora disponibile solo negli Stati Uniti. Se state visualizzando un prodotto in Chrome che Google sa essere in vendita online con uno sconto, vedrete una notifica nella barra degli indirizzi che dice "Buon affare ora", accompagnata da una piccola icona blu e bianca. Toccando l'icona, potrete visualizzare la cronologia dei prezzi del prodotto nel tempo.

Cercherete sempre con Google

(Image credit: Google)

Le altre modifiche riguardano il miglioramento dell'integrazione tra Chrome per iOS e gli altri servizi Google. Ora è possibile salvare file e foto direttamente su Google Drive o Google Foto, evitando così di occupare spazio sull'iPhone. Per farlo, basta selezionare l'opzione Google Drive quando si salva un file, oppure premere a lungo su un'immagine e scegliere Google Foto nel menu a comparsa.

Inoltre, c'è un aggiornamento per Google Maps. In passato, Chrome per iOS permetteva di visualizzare una mappa in un pop-up senza aprire Google Maps, ma ora il processo è stato semplificato: basta un solo tocco. Chrome rileva e evidenzia automaticamente gli indirizzi presenti nelle pagine web.

Come per la funzione Shopping Insights, anche l'aggiornamento di Google Maps non sarà immediatamente disponibile in tutte le regioni. Google ha dichiarato che entrambe le funzioni saranno estese progressivamente a più aree, quindi è consigliabile tenere d'occhio gli aggiornamenti. Assicuratevi di aggiornare Chrome per iOS alla versione più recente per usufruire di queste novità il prima possibile.

Va anche ricordato che tutte queste funzionalità, o funzionalità molto simili, sono già disponibili in Chrome per Android. Quindi, se possedete un dispositivo con il sistema operativo mobile di Google, non vi state perdendo nulla.