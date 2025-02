Apple presenta l’iPhone 16e e il chip C1, il suo primo modem cellulare

Apple presenta il nuovo iPhone 16e

L’iPhone SE è ufficialmente archiviato

Apple ha finalmente progettato il suo modem proprietario, il C1

Apple ha nuovamente sorpreso, o quantomeno ribaltato le aspettative dei rumor. Sì, è arrivato un nuovo iPhone più accessibile, ma non si tratta dell’iPhone SE 4. Invece, l’azienda ha presentato l’iPhone 16e, ampliando la gamma iPhone 16 con un modello 5G compatibile con Apple Intelligence a un prezzo di 599 dollari, 599 sterline, 999 dollari australiani e 699 euro.

Dotato del chip A18, lo stesso processore a 3 nanometri presente sugli altri iPhone 16, l’iPhone 16e rappresenta un passo indietro rispetto al modello base della serie, pur mantenendo diverse caratteristiche avanzate.

Monta una sola fotocamera posteriore da 48 megapixel, che scatta immagini a 24 megapixel per impostazione predefinita e supporta la registrazione video fino a 4K a 60 fps.

(Image credit: Apple)

Lo schermo è un Super Retina XDR, ma al posto della Dynamic Island torna la classica notch, che ospita una fotocamera TrueDepth da 12 megapixel. La buona notizia è che consente di utilizzare Face ID per lo sblocco e l’autenticazione sicura.

L’iPhone 16e include il pulsante Action, con una nuova funzione che permette di assegnarlo all’attivazione della Visual Intelligence. Questa tecnologia consente di puntare la fotocamera su animali, piante, ristoranti e persino volantini di eventi per ottenere informazioni o eseguire azioni basate sull’intelligenza artificiale. È un'aggiunta interessante, ma significa anche che il pulsante Camera Control presente sugli altri modelli della gamma iPhone 16 non è stato integrato in questo dispositivo.

Per quanto riguarda i materiali, il telaio è in alluminio di grado aerospaziale, con un Ceramic Shield a protezione dello schermo. L’iPhone 16e mantiene anche la certificazione IP68, come i modelli 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

A meno che Apple non decida di mantenere in vendita l’iPhone SE di terza generazione, l’iPhone 16e segna anche la fine definitiva del tasto Home. Touch ID continuerà a esistere su altri dispositivi, come Mac e iPad, ma il pulsante che ha caratterizzato gli iPhone per anni sembra ormai destinato a scomparire del tutto.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Apple)

C'è però un aggiornamento tecnologico significativo nascosto all'interno del nuovo iPhone 16e: il chip C1, il primo modem cellulare progettato direttamente da Apple.

Non si conoscono ancora molti dettagli su questo componente, ma Apple sostiene che contribuisca a migliorare l’efficienza energetica. L’azienda dichiara fino a 26 ore di riproduzione video con una singola carica. Se questi dati verranno confermati nei test, rappresenterebbero un grande passo avanti per uno smartphone di questa fascia.

Pur non essendo un vero successore della linea iPhone SE, l’iPhone 16e introduce diverse funzionalità interessanti per il modello più economico della gamma Apple.

Il dispositivo è dotato di una porta USB-C per la ricarica, ma supporta anche la ricarica wireless. Monta il chip A18, compatibile con Apple Intelligence e tutte le novità di iOS 18, tra cui Genmoji, assistenza alla scrittura e trascrizione delle chiamate. Dispone anche del supporto per le comunicazioni satellitari e parte da 128GB di memoria, con possibilità di configurazione fino a 512GB.

I preordini dell’iPhone 16e iniziano venerdì 21 febbraio, con spedizioni previste dal 28 febbraio. Sarà disponibile in nero opaco e bianco opaco.