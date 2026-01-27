I nuovi AirTag promettono una portata migliore e un volume più alto — forse così non perderò più nulla

Apple AirTag ha ricevuto un importante aggiornamento

Chip e suoni sono nuovi

I prezzi rimangono gli stessi

AirTag, uno dei tracker più popolari, sta ricevendo un importante aggiornamento che riesce in qualche modo a non variarne le dimensioni, la forma o persino il prezzo. Gli AirTag di nuova generazione vantano una migliore portata di rilevamento, altoparlanti più potenti e persino un segnale acustico più riconoscibile, tutti elementi che potrebbero rendere la loro capacità di tracciare e trovare oggetti (o persone) smarriti migliore che mai.

I nuovi AirTag (curiosamente non chiamati "AirTag 2"), che appaiono esattamente come i vecchi modelli e funzionano con tutti gli accessori esistenti, sono arrivati oggi sull'Apple Store online e arriveranno nei negozi fisici nel corso della settimana. All'interno si trova lo stesso chip Ultra Wideband di seconda generazione che Apple ha introdotto con l'iPhone 15 e l'Apple Watch Series 9.

Il chip migliora significativamente le capacità di ricerca di precisione, rendendo più facile rilevare il nuovo AirTag a distanze 1,5 volte superiori rispetto al modello precedente. Ciò significa che quando userete il vostro iPhone per trovare, ad esempio, dove avete lasciato il portafoglio dentro o nei pressi della casa, il dispositivo dotato di AirTag apparirà sul telefono, guidandovi verso di esso molto più velocemente.

Ora, però, è possibile utilizzare anche l'Apple Watch – Series 9 o superiore, oppure Ultra 2 – per trovare l'AirTag aggiornato utilizzando feedback visivi e aptici che dovrebbero risultare familiari a chiunque abbia già usato il proprio telefono per ritrovare un AirTag smarrito.

Ora sì che lo sentirai

(Image credit: Apple)

Oltre a una portata migliore, il nuovo AirTag è più rumoroso grazie ad altoparlanti riprogettati che, secondo Apple, sono il 50% più potenti. Un nuovo chip Bluetooth permette inoltre di attivare il segnale acustico da una distanza maggiore. In più, il suono emesso è stato aggiornato ed è ora più riconoscibile.

Gli AirTag possono aiutarti a trovare oggetti lontani collegandosi alla vasta rete di utenti Apple (senza trasmetterti alcuna informazione personale). Inoltre, possono interagire con 36 diverse compagnie aeree per aiutarti a ritrovare i bagagli smarriti dotati di AirTag (condividendo un link con la compagnia). Apple prevede di aggiungere presto altri 15 partner aerei, portando il totale a 50.

Non tutto è cambiato

Nonostante tutti questi cambiamenti, molto del nuovo AirTag è rimasto invariato. Come già accennato, il prezzo di 29 $ / 29 £ / 49 AU$ per unità (99 $ / 99 £ / 165 AU$ per la confezione da quattro) è lo stesso. Nulla è cambiato riguardo alla batteria o alla modalità di sostituzione: è ancora alimentato da una batteria standard CR2032 e Apple dichiara un'autonomia superiore a un anno.

Inoltre, tutte le impostazioni e i controlli della privacy rimangono inalterati. I dispositivi iOS e Android continueranno ad avvisarti della presenza di un AirTag sconosciuto che si muove con te. Gli AirTag separati dai loro proprietari per un periodo prolungato emetteranno un segnale acustico. Inoltre, gli AirTag sconosciuti ritrovati possono essere disattivati: basta avvicinare il telefono all'AirTag e si verrà guidati attraverso i passaggi necessari.

Questo è il primo grande aggiornamento per gli AirTag dopo anni; dal loro lancio nel 2021, hanno dovuto affrontare la crescente concorrenza di Tile, Samsung, Moto e altri. Apple non comunica quanti AirTag siano in circolazione, e ci chiediamo quanto spesso le persone si ricordino di cambiare le batterie (anche se è necessario solo una volta all'anno) e quanti siano ormai solo dischi inerti sul fondo di uno zaino. Sì, questo è un gentile promemoria per controllare la carica dei vostri tag.

Ciononostante, la tranquillità che deriva dal poter tracciare portafogli, zaini e soprattutto bagagli è difficile da battere. Quando una compagnia aerea smarrisce le tue valigie, un AirTag o un tracker simile potrebbe essere l'unico modo sicuro per ritrovarle e ora, con una portata migliore e toni più forti, le possibilità di recupero sono ancora più elevate.