Micron combatte la crisi dei chip nuovo impianto da 24 miliardi: basterà?

Micron stanzia capitali a lungo termine per potenziare la capacità produttiva globale di memorie NAND

La produzione di wafer nel nuovo impianto di Singapore non inizierà prima della seconda metà del 2028

La domanda di infrastrutture per l'IA continua a mettere sotto pressione le catene di approvvigionamento globali di memorie

Micron ha annunciato un investimento da 24 miliardi di dollari per potenziare la produzione di memorie a Singapore, attraverso la realizzazione di un imponente impianto di fabbricazione di wafer destinato a incrementare l'offerta globale di NAND.

Il progetto nasce in un contesto in cui la crisi globale dei chip continua a colpire diversi settori tecnologici, alimentata principalmente dalla domanda costante di infrastrutture per l'IA e dal calcolo ad alta intensità di dati.

L'azienda ha dichiarato che il nuovo stabilimento sosterrà la crescita della domanda di memorie NAND per il prossimo decennio, nonostante l'avvio della produzione sia previsto solo per la seconda metà del 2028.

Un piano di espansione a lungo termine

Il nuovo impianto di wafer aggiungerà oltre 65.000 metri quadrati di camera bianca al complesso produttivo di Micron già esistente a Singapore.

L'uscita dei primi wafer è prevista tra diversi anni, a conferma dei lunghi tempi tecnici necessari per rendere operativa la capacità di fabbricazione di memorie avanzate.

Micron produce già a Singapore la maggior parte dei suoi chip di memoria flash, rendendo il Paese un pilastro centrale della propria strategia manifatturiera globale.

Parallelamente all'espansione delle NAND, Micron sta realizzando nello stesso sito un impianto di packaging avanzato da 7 miliardi di dollari per sostenere la produzione di memorie a banda larga (HBM). Si stima che tale struttura inizierà a contribuire all'offerta nel 2027.

Tuttavia, gli analisti prevedono che la scarsità di memorie persisterà fino alla fine del 2027, nonostante gli annunci di nuova capacità da parte dei produttori.

La corsa verso le memorie ad alta banda ha assorbito risorse produttive che, in alternativa, avrebbero potuto sostenere la produzione di NAND e DRAM convenzionali.

Questo spostamento ha contribuito a generare carenze in diverse categorie di memorie, comprese quelle utilizzate nell'elettronica di consumo e nello storage aziendale.

Anche i concorrenti di Micron stanno accelerando i piani di espansione. Samsung e SK Hynix hanno entrambi reso noti gli sforzi per rendere operative nuove linee di produzione in anticipo rispetto a quanto previsto.

Micron sta inoltre valutando ulteriori opzioni di crescita, tra cui trattative per l'acquisizione di un sito di fabbricazione a Taiwan che potrebbe incrementare la produzione di wafer DRAM.

L'espansione del complesso di Singapore dovrebbe creare circa 1.600 posti di lavoro legati alla fabbricazione di NAND, che si aggiungono alle assunzioni già effettuate per l'impianto di memorie ad alta banda larga.

Micron ha dichiarato che la struttura integrerà sistemi di automazione, robotica e soluzioni di smart manufacturing.

Il governo di Singapore ha accolto con favore l'investimento, che rafforza il ruolo del Paese nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori.

Sebbene l'investimento di Micron sia un segnale di fiducia nella domanda a lungo termine, il differimento dell'avvio produttivo solleva dubbi su quanto possa effettivamente mitigare la crisi nel breve periodo.

L'entità delle carenze a livello di settore suggerisce che nessun singolo impianto, nemmeno di queste dimensioni, potrà risolvere da solo i vincoli dell'offerta.