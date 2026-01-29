Amazon taglia 16.000 posti di lavoro in tutto il mondo

Amazon annuncia altri 16.000 tagli ai posti di lavoro dopo i 14.000 di ottobre

Fa tutto parte di un piano di ristrutturazione per rimuovere i livelli gerarchici non necessari

L'azienda sta ancora assumendo altrove e i lavoratori colpiti possono ricandidarsi

Amazon è l'ultima azienda in ordine di tempo ad annunciare drastiche riduzioni della forza lavoro, dopo una notizia analoga diffusa ieri da Pinterest, con 16.000 posti a rischio a livello globale nell'ambito dei continui sforzi di ristrutturazione.

Questi si aggiungono ai 14.000 tagli effettuati a ottobre, portando il totale a 30.000 posizioni eliminate in meno di sei mesi.

Beth Galetti, SVP of People Experience and Technology, ha comunicato la notizia ai dipendenti tramite un'e-mail inviata ieri, prima di pubblicarne il testo online, citando come motivazioni principali la volontà di "ridurre i livelli gerarchici, aumentare il senso di responsabilità e rimuovere la burocrazia".

Amazon taglia 16.000 posti di lavoro

Amazon sta inquadrando questa mossa più come un aggiustamento che come una riduzione totale del personale, suggerendo che i lavoratori colpiti potranno ricandidarsi per altri ruoli all'interno dell'organizzazione. "Continueremo inoltre ad assumere e a investire in aree e funzioni strategiche che sono fondamentali per il nostro futuro", ha aggiunto Galetti.

Galetti ha anche risposto ai timori secondo cui l'azienda sarebbe entrata in un "nuovo ritmo" di esuberi frequenti. "Proprio come abbiamo sempre fatto, ogni team continuerà a valutare la responsabilità, la velocità e la capacità di inventare per i clienti, apportando le modifiche ritenute opportune", ha scritto.

Sebbene le implicazioni precise varino a seconda del paese, Galetti ha dichiarato che i lavoratori negli Stati Uniti avranno 90 giorni per trovare un altro ruolo interno. I candidati che non avranno successo, o coloro che preferiranno andarsene, riceveranno invece un'indennità di licenziamento, benefici per l'assicurazione sanitaria ove applicabili e supporto per la ricollocazione professionale.

Amazon non è nuova a licenziamenti di massa: tra i tagli più significativi si ricordano i 10.000 del 2022, gli 8.000 del 2023 e altri 9.000 sempre nel 2023 (secondo i dati di layoffs.fyi), ma questi ultimi due round sono ancora più imponenti dei tagli post-pandemia.

Un'altra e-mail inviata dalla SVP di AWS Colleen Aubrey (riportata dalla BBC) suggerisce che i ruoli all'interno di AWS siano tra i più a rischio. "Questa è la prosecuzione del lavoro che stiamo portando avanti da oltre un anno per rafforzare l'azienda", ha scritto Aubrey, facendo riferimento a Project Dawn, un nome in codice legato agli esuberi di Amazon.

Ex dipendenti citati dalla BBC ritengono che Amazon avesse pianificato di tagliare un totale di circa 30.000 posti di lavoro, con ulteriori round previsti tra oggi e la fine di maggio 2026. Non è ancora chiaro se quest'ultima ondata di 16.000 esuberi segni il completamento dell'obiettivo di 30.000 licenziamenti di Amazon.