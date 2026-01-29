Samsung e NVIDIA alleate per la memoria HBM4 su Vera Rubin
Samsung riconquista la sua posizione grazie all'integrazione anticipata delle memorie HBM4 nei sistemi NVIDIA.
- Le memorie HBM4 di Samsung sono già integrate nelle piattaforme dimostrative Rubin di Nvidia
- La sincronizzazione della produzione riduce i rischi di pianificazione per l'implementazione di grandi acceleratori IA
- La larghezza di banda della memoria sta diventando il principale collo di bottiglia per i sistemi IA di prossima generazione
Samsung Electronics e Nvidia starebbero collaborando strettamente per integrare i moduli di memoria di prossima generazione HBM4 di Samsung negli acceleratori IA Vera Rubin di Nvidia.
Secondo alcune indiscrezioni, la partnership segue tempistiche di produzione sincronizzate: Samsung avrebbe completato le verifiche sia per Nvidia che per AMD, preparandosi per le spedizioni di massa a febbraio 2026.
I moduli HBM4 sono destinati all'uso immediato nelle demo prestazionali di Rubin, in vista del debutto ufficiale alla GTC 2026.
Integrazione tecnica e innovazione congiunta
Le memorie HBM4 di Samsung operano a 11,7 Gb/s, superando i requisiti dichiarati da Nvidia e garantendo la larghezza di banda necessaria per i carichi di lavoro IA avanzati.
I moduli integrano un die logico di base realizzato con il processo a 4 nm di Samsung, garantendo un maggior controllo sulla produzione e sulle tempistiche di consegna rispetto ai fornitori che si affidano a fonderie esterne.
Nvidia ha integrato queste memorie nell'architettura Rubin con particolare attenzione all'ampiezza dell'interfaccia e all'efficienza della banda, permettendo agli acceleratori di supportare computazioni parallele su larga scala.
Oltre alla compatibilità dei componenti, la partnership punta sull'integrazione a livello di sistema: Samsung e Nvidia coordinano la fornitura di memorie con la produzione dei chip, consentendo di regolare le spedizioni di HBM4 in base ai programmi di fabbricazione di Rubin.
Questo approccio riduce le incertezze sulle tempistiche e si contrappone alle catene di fornitura della concorrenza, che dipendono da produzioni di terze parti e logistiche meno flessibili.
All'interno dei server basati su Rubin, le HBM4 sono abbinate a unità di archiviazione SSD ad alta velocità per gestire set di dati massivi e limitare i colli di bottiglia nel trasferimento dei dati.
Tale configurazione riflette una visione focalizzata sulle prestazioni end-to-end, piuttosto che sull'ottimizzazione isolata dei singoli componenti.
Larghezza di banda della memoria, throughput dello storage e design dell'acceleratore operano come elementi interdipendenti dell'intero sistema.
La collaborazione segna inoltre un cambio di passo nella posizione di Samsung nel mercato delle memorie ad alta larghezza di banda.
Le HBM4 sono ora destinate a un'adozione precoce nei sistemi Rubin di Nvidia, dopo le precedenti difficoltà nel garantire forniture ai principali clienti del settore IA.
I report indicano che i moduli di Samsung sono i primi in linea per l'implementazione su Rubin, segnando un'inversione di tendenza rispetto alle iniziali esitazioni relative alle sue soluzioni HBM.
La partnership riflette la crescente attenzione verso le prestazioni della memoria come fattore abilitante per gli strumenti IA di prossima generazione e le applicazioni ad alta intensità di dati.
Le demo previste per il GTC 2026 di Nvidia a marzo dovrebbero mostrare gli acceleratori Rubin abbinati alle memorie HBM4 in test di sistema dal vivo. Il focus rimarrà sulle prestazioni integrate piuttosto che sulle specifiche dei singoli prodotti.
Le prime spedizioni ai clienti sono attese a partire da agosto. Tale tempistica suggerisce un forte allineamento tra la produzione delle memorie e il lancio degli acceleratori, mentre la domanda di infrastrutture IA continua a crescere.
