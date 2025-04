Nintendo Switch 2: i nuovi Joy-Con sono stati riprogettati da zero per eliminare il drift

Nintendo ha confermato che i nuovi controller Joy-Con 2 della Nintendo Switch 2 sono stati completamente ridisegnati, con l’obiettivo di eliminare il problema del temuto stick drift.

Durante un’anteprima esclusiva di Nintendo Switch 2, TechRadar Gaming ha chiesto a Tetsuya Sasaki, general manager della Technology Development Division, se ci fossero stati miglioramenti per evitare questo tipo di malfunzionamento. Sasaki ha confermato che i nuovi Joy-Con magnetici sono stati riprogettati da zero per offrire un'esperienza di gioco più fluida: “I nuovi Joy-Con 2 sono stati creati partendo da zero. Sono pensati per offrire un movimento più ampio e scorrevole,” ha spiegato.

Nintendo non ha fornito dettagli tecnici specifici, ma secondo il redattore hardware Rhys Wood, gli stick analogici del nuovo modello risultano decisamente più morbidi al tatto e meno ruvidi rispetto alla versione precedente.

Per chi ha già una Switch, il fenomeno dello stick drift è ben noto: un problema che spesso costringe ad acquistare nuovi controller nel giro di un paio d’anni. La speranza è che questa nuova generazione offra una maggiore affidabilità nel tempo.

La Nintendo Switch 2 arriverà il 5 giugno 2025, al prezzo di circa 469,99 euro, con preordini disponibili dall'8 aprile. Durante il recente Direct sono state rivelate anche numerose novità tecniche: risoluzione fino a 4K in modalità docked, uno schermo più ampio da 7,9 pollici, 256 GB di memoria interna, supporto alla modalità mouse con i Joy-Con 2 e molto altro.