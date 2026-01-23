Un modder ha fuso Xbox Series X, PS5 e Switch 2 in un’unica mega-console, e vorrei solo poterla acquistare

Un content creator di YouTube ha realizzato una console da gaming "tre in uno"

Il progetto DIY integra PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2 in un unico sistema

L'intero hardware è alimentato da un singolo alimentatore da 250W

Il mondo del gaming su console e PC sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata dal debutto imminente della Steam Machine — il PC in formato console di Valve — e dall'impennata dei prezzi dell'hardware causata dalla crescente richiesta di memoria. In questo scenario, un modder ha presentato una postazione da gioco che supera ogni aspettativa.

Xiao Ningzi (小宁子 XNZ), content creator su YouTube, ha dato vita a una console "tre in uno" che integra PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2, il tutto alimentato da un unico modulo da 250W. Battezzata "Ningtendo PXbox 5", la macchina è progettata per passare istantaneamente da un sistema all'altro, poiché tutta la componentistica è racchiusa in uno chassis che ricorda le linee della PS5.

Non si tratta però di una modifica banale. Combinare le schede madri dei tre sistemi è già di per sé un'impresa, ma il progetto ha richiesto anche la progettazione integrale di un nuovo case: un processo arduo per chiunque non disponga di una struttura di produzione industriale.

Poiché la Switch 2 è un dispositivo portatile, Ningzi ha fatto in modo che rimanesse facilmente estraibile (come mostrato nel video), garantendo lo switch tra le diverse piattaforme in meno di cinque secondi.

Inutile dire che una console DIY di questo tipo non vedrà mai la luce come progetto ufficiale del "trio delle meraviglie" composto da Sony, Microsoft e Nintendo. Tuttavia, veder prendere vita un progetto nato dalla pura passione ha un che di surreale.

La libreria di titoli disponibile su una mega-console simile è potenzialmente superiore a quella di un PC da gaming — non tanto per quantità, quanto per valore reale — garantendo l'accesso a esclusive che potrebbero non approdare mai ufficialmente su Windows.

Naturalmente, per realizzare un simile progetto artigianale sarebbe comunque necessario acquistare ogni singola console. Il vero fascino, però, risiede nell'idea di possedere un unico sistema "tre in uno" capace di far girare tutte le esclusive PlayStation, Xbox e Nintendo; purtroppo non viviamo in un mondo perfetto e questo rimarrà solo un sogno.

La Steam Machine è quanto di più vicino avremo a questo sistema

Il lancio della Steam Machine di Valve è previsto per l’inizio del 2026 e i consumatori sono in trepidante attesa di scoprire quale sarà il suo prezzo di listino. Sebbene la Ningtendo PXbox 5 sia destinata a rimanere un miraggio per il grande pubblico, il nuovo sistema di Valve rappresenta quanto di più vicino si possa desiderare.

Dopotutto, la Steam Machine è un PC da gaming che punta chiaramente al mercato delle console grazie al suo design ultra-compatto. Con migliaia di titoli indie, i giochi Xbox e le esclusive PlayStation a disposizione, al suo debutto la Steam Machine potrebbe rivelarsi la piattaforma definitiva per ogni "consolaro".

Senza contare le capacità di emulazione dei titoli Nintendo su PC — pratica che non intendiamo promuovere — che avvicinerebbero ulteriormente la libreria della Steam Machine a quella della mega-console DIY. Non resta che sperare in un prezzo accessibile.