Battlefield 6: il sistema antitruffa ostacola la compatibilità con SteamOS e non ferma le truffe

• Gli utenti nei forum di EA hanno espresso frustrazione per i cheater in Battlefield 6.

• Si suppone che il sistema anticheat Javelin di EA eviti le truffe a scapito della compatibilità con Linux.

• I sistemi anticheat a livello del kernel potrebbero avere conseguenze più negative che positive per i giocatori.

Senza dubbio, Battlefield è stato un grande lancio per EA fin dal suo arrivo il 10 ottobre scorso, mantenendo inoltre un numero di giocatori relativamente stabile e alto, inoltre la modalità battle royale, Redsec, ha raggiunto un maggiore successo. Tuttavia, è possibile che alcuni giocatori abbiano notato comportamenti preoccupanti da parte di altri utenti durante il gioco.

Secondo gli utenti nei forum di EA, numerosi giocatori di Battlefield 6 hanno evitato le sanzioni per aver imbrogliato nonostante il sistema anticheat EA Javelin, creato per evitare strumenti come l'aimbot o gli aiuti di mira migliorati. Sebbene EA abbia bandito permanentemente i giocatori scoperti a utilizzare Cronus Zen (uno degli strumenti di aiuto alla mira), questo non ha impedito agli utenti di trovare modi per imbrogliare.

Posso confermare le affermazioni fatte nei forum di EA qui e in un altro forum della comunità Steam, poiché ho rilevato cheater in diverse stanze di Battlefield 6 che utilizzano aimbot soft o trainer di cheat che concedono vantaggi come granate infinite o assenza di rinculo delle armi, e se ciò non fosse sufficiente come prova, molti utenti se ne vantano nella chat di testo.

I tentativi di imbroglio erano frequenti nella beta, e EA ha affermato di aver rilevato e bloccato con successo 330.000 tentativi di "imbroglio o manipolazione dei controlli anticheat", ma ciò non ha impedito ad alcuni di eludere il sistema.

Questi tentativi continuano a verificarsi, e molti hanno successo, il che solleva la questione se il sistema anticheat Javelin sia più una punizione per i giocatori genuini o un beneficio per fermare le truffe.

(Image credit: EA)

Uno dei maggiori problemi è che il sistema anticheat a livello del kernel Javelin di EA richiede che Secure Boot sia abilitato, il che potrebbe causare complicazioni con configurazioni desktop a doppio avvio (che comportano la registrazione di nuove chiavi Secure Boot). Poiché EA non adatterà il suo sistema anticheat per funzionare su Linux, gli utenti di SteamOS non saranno in grado di giocare a Battlefield 6.

Poiché i cheater rimangono attivi, questo sistema anticheat a livello del kernel sembra una misura inutile e estrema per prevenire le truffe, e sta inoltre frenando un potenziale aumento dei giocatori Linux in coda. Ad ogni modo, il sistema anticheat stesso non copre esattamente tutte le basi.

Vale la pena ricordare che, oltre alla compatibilità con SteamOS, il sistema anticheat a livello del kernel introduce significativi rischi di sicurezza; richiede l'accesso a Ring 0, il nucleo centrale di un sistema operativo, e se viene eluso, può portare a vari tipi di violazioni di sicurezza e hacking spiacevoli che nessuno desidera.

Critiche simili dai giocatori si applicano al sistema anticheat Ricochet di Activision per Call of Duty, un franchise che potrebbe dirsi stia peggio di Battlefield in termini di cheater (in particolare nei titoli più recenti). Forse ciò che editori come EA e Activision devono accettare è che fondamentalmente non c'è modo di fermare completamente i cheater nei giochi multiplayer, quindi i sistemi anticheat a livello del kernel probabilmente non sono la soluzione. Esistono misure alternative che coinvolgono la verifica dell'account tramite numeri di telefono cellulare (il che potrebbe non piacere a tutti) o sistemi anticheat a livello di server che sono molto meno problematici di quelli utilizzati in Battlefield 6 e Call of Duty. Speriamo che tali alternative vengano considerate in futuro.

