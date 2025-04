Razer lancia PC Remote Play: ora puoi giocare su iPhone con i tuoi titoli PC

Adoro il mio PC da gaming, ma di certo non è il dispositivo più comodo da portare in giro. Allo stesso tempo, il mio iPhone 16 Pro non è in grado di gestire i migliori giochi per PC, a causa di problemi di compatibilità di vario tipo. Proprio per questo motivo l’ultimo annuncio di Razer – il lancio del nuovo sistema PC Remote Play – ha attirato la mia attenzione.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale dell’azienda, PC Remote Play consente di giocare in streaming dal proprio PC verso un dispositivo mobile, come iPhone o iPad, ma anche su console portatili da gaming o su altri computer Windows. È compatibile con un'ampia gamma di controller per dispositivi mobili e, nel caso si usi un tablet, supporta anche mouse, tastiere e trackpad.

Razer assicura che il sistema ottimizza automaticamente la resa dei giochi in base al tipo di dispositivo e al display utilizzato, tenendo conto della risoluzione massima e della frequenza di aggiornamento, senza però bloccare il gioco a un rapporto d’aspetto fisso.

Su dispositivi Android associati a un controller Razer Kishi Ultra, la funzione include anche feedback aptico. Inoltre, PC Remote Play è compatibile con le principali piattaforme e librerie di giochi, come Steam, Epic Games Store, Microsoft PC Game Pass e molte altre.

(Image credit: Razer)

Gioco spesso su mobile, ma non ho mai trovato un vero motivo per abbandonare il mio fidato PC da gaming. La maggior parte dei miei titoli preferiti, come Cyberpunk 2077 e Baldur’s Gate 3, non ha versioni native per smartphone. E le console portatili come Steam Deck hanno sempre avuto un prezzo superiore a quanto ero disposto a spendere.

Con una soluzione come PC Remote Play di Razer, però, posso sfruttare l’iPhone e un controller compatibile per giocare lontano dalla scrivania (a patto di restare nel raggio di connessione del PC). Le funzioni di ottimizzazione offerte sono un valore aggiunto non da poco.

Detto questo, è improbabile che rinunci all’esperienza su schermo grande garantita dal mio PC. Tuttavia, se siete alla ricerca di un modo alternativo per giocare in mobilità senza dover acquistare dispositivi come Steam Deck, questo nuovo sistema di Razer potrebbe meritare attenzione.