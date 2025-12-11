Corsair Frame, arriva il nuovo case con touchscreen.. ma perché?

Corsair aggiunge il Frame 4000D LCD RS ARGB alla sua linea di case per PC

Corsair ha recentemente lanciato un nuovo arrivato nella sua serie di case per PC Frame: il Frame 4000D LCD RS ARGB. Come suggerisce il nome, questo modello è dotato di uno schermo LCD da 14,5 pollici posizionato sul lato sinistro del case.

In teoria, è perfetto per monitorare metriche come la temperatura della GPU, controllare rapidamente la data e l'ora, e aggiungere widget utili a portata di mano.

Ma in pratica, non vedo perché si dovrebbe spendere 400 dollari per questo case, quando si potrebbe acquistare l'originale Frame 4000D per 114,99 dollari e avanzare oltre 200 dollari, da usare per comprare un altro monitor.

Frame 4000D LCD RS ARGB: closer look

(Image credit: Corsair)

Diamo uno sguardo più da vicino al nuovo Frame 4000D LCD RS ARGB di Corsair. Se si riesce a ignorare il prezzo esorbitante, si presenta come un case mid-tower eccezionale.

Le sue dimensioni di $490 \times 486 \times 239 \text{ mm}$ ($19,29 \times 19,13 \times 9,41$ pollici) sono invariate rispetto al Frame 4000D originale, offrendo supporto per configurazioni Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ed E-ATX, garantendo al contempo ampio spazio interno per future espansioni.

Se vi piace dare un'occhiata ai vostri componenti, potete utilizzare il pannello laterale in vetro temperato per ammirare i vostri hardware e la mascherina frontale in mesh d'acciaio (presente anche su altri case Frame) è fantastica per garantire un abbondante flusso d'aria e conferire al case una sensazione generale di premium.

A proposito di flusso d'aria, il Frame 4000D LCD RS ARGB ha anche spazio per ben 13 ventole. Una delle caratteristiche più interessanti di questo case è per me il sistema di montaggio InfiniRail di Corsair, che supporta ventole da 120, 140 e 200 mm con un semplice switch. Se utilizzate un dissipatore a liquido AIO per la CPU, potete montarlo sul lato anteriore, laterale o superiore e installare ventole aggiuntive se necessario.

È disponibile nelle colorazioni bianco e nero e presenta un design I/O frontale aggiornato, completo di pulsante di accensione, jack per cuffie da 3,5 mm, due porte USB-C Gen 1 e una porta USB-C Gen 2x2.

E le caratteristiche che migliorano l'esperienza d'uso non si fermano qui. Se utilizzate una delle attuali schede grafiche, grandi, pesanti e ingombranti, apprezzerete uno stabilizzatore anti-sag per mantenere al sicuro il componente più costoso della vostra configurazione. C'è anche un shroud per nascondere i cavi antiestetici.

Ma tutto questo passa in secondo piano rispetto al vero motivo per cui Corsair ha rilasciato questo case: il touchscreen LCD Xeneon Edge da 14,5 pollici. È lui la vera star. Ha una risoluzione di $2560 \times 720$ e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, e può essere installato in verticale o in orizzontale.

È dotato di funzionalità touch a 5 punti e può essere personalizzato tramite Corsair iCUE per visualizzare ogni sorta di app, widget e metriche del PC, o semplicemente delle belle opere d'arte per aggiungere un tocco personalizzato al vostro setup.

Lo schermo standalone può essere montato in diversi modi, anche se il bundle all-in-one Frame 4000D LCD RS ARGB lo vede sempre attaccato al case in orizzontale, sotto il pannello laterale in vetro temperato.

Il Frame 4000D non ha bisogno di fronzoli

(Image credit: Corsair)

Permettetemi di iniziare dicendo che adoro i case per PC di Corsair. Io stesso utilizzo il 4000D Airflow per la mia postazione da gaming personale, ed è fantastico. Ma proprio non capisco perché Corsair abbia intrapreso questa direzione.

Ho già dichiarato apertamente di odiare quando i produttori aggiungono schermi ai prodotti solo per sfoggiarli (date un'occhiata al mio articolo su 5 orribili tendenze delle tastiere che devono restare nel 2024. Sì, c'è una certa funzionalità. Ma non vedo un beneficio sufficiente a giustificare l'enorme salto di prezzo.

Perché dovrei pagare 400 dollari per un case per PC con un piccolo schermo a 60Hz quando potrei avere un ottimo case per circa 100 dollari e usare il resto per prendere un monitor a $144\text{Hz}$ o superiore che fa tutto ciò che fa lo Xeneon Edge?

Certo, quel monitor esterno non sarebbe touchscreen. Ma quanto spesso usereste effettivamente quel touchscreen in ogni caso? La trovata perderà il suo fascino dopo poche settimane, se non prima, e vi pentirete di non aver optato per qualcosa di più pratico. Soprattutto con i prezzi della RAM che stanno salendo alle stelle ai livelli attuali.

Potreste persino acquistare un case Frame 4000D, un monitor a 144Hz e un Elgato Stream Deck MK.2 per un prezzo leggermente inferiore a quello del solo Frame 4000D LCD RS ARGB.

Se questo case vi attira per tutti i suoi fantastici lati positivi e il cartellino del prezzo non vi spaventa, allora aggiungetelo pure alla vostra collezione. Ma se non siete sicuri di cosa fareste con quel touchscreen, non c'è assolutamente motivo di acquistarlo rispetto ad altri case per PC collaudati di Corsair.