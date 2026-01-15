Micron afferma di "voler aiutare i consumatori" nella crisi delle RAM, nonostante la chiusura del marchio Crucial – e gli utenti PC sono ancora più furiosi.

Micron ha difeso la propria decisione di chiudere Crucial, il suo marchio di RAM per il mercato consumer.

Un dirigente del marketing ha dichiarato: "Il nostro punto di vista è che stiamo cercando di aiutare i consumatori in tutto il mondo. Lo stiamo semplicemente facendo attraverso canali diversi".

Il riferimento riguarda il fatto che la maggior parte del business consumer di Micron consiste nella fornitura di RAM per i PC OEM; il dirigente ha ragione fino a un certo punto, ma ne hanno altrettanta coloro che stanno protestando.

La crisi delle RAM continua a imperversare e con essa la rabbia di alcuni consumatori, ancora insoddisfatti della decisione di Micron di abbandonare il marchio Crucial il mese scorso; tuttavia, il produttore di memorie ha appena preso le difese di questa scelta.

Wccftech ha intervistato Christopher Moore, vicepresidente della Marketing, Mobile, and Client Business Unit di Micron (con una segnalazione di VideoCardz). Il sito tech ha posto al dirigente una serie di domande sull'attuale carenza di RAM in relazione ai consumatori e alla domanda di IA (dato che i profitti generati da quest'ultima sono il motivo per cui le memorie di sistema scarseggiano sugli scaffali per gli utenti finali).

Il primo e principale quesito posto da Wccftech riguardava il contraccolpo e il sentimento negativo scaturiti dalla decisione di Micron di chiudere il marchio consumer Crucial a favore della vendita di RAM ai data center per l'utilizzo nell'intelligenza artificiale.

Nello specifico, la testata ha chiesto "se i fornitori di memorie siano propensi a privilegiare il settore IA, lasciando indietro i consumatori", e Moore ha adottato un approccio che inizialmente potrebbe apparire sorprendente.

Il vicepresidente ha dichiarato: "Ebbene, per prima cosa vorrei cercare di far capire a tutti che la percezione potrebbe non essere del tutto corretta, almeno dal nostro punto di vista. Non vorrei mai dire a qualcuno cosa pensare o che ha torto, ma la nostra visione è che stiamo cercando di aiutare i consumatori in tutto il mondo. Lo stiamo semplicemente facendo attraverso canali diversi. Abbiamo ancora un business molto consistente nei mercati client e mobile. Stiamo anche servendo, naturalmente, i nostri clienti dei data center.

E quello che sta succedendo ora è che il TAM [mercato potenziale totale] nel settore data center sta crescendo in modo assolutamente straordinario. E vogliamo assicurarci che, come azienda, aiuteremo a soddisfare anche quel TAM".

Naturalmente, il fatto che Micron presenti la chiusura di Crucial come un modo per "cercare di aiutare i consumatori" non è stato accolto positivamente, poiché, a prima vista, questa dichiarazione potrebbe sembrare un ambiguo esercizio di retorica o un nonsenso da ufficio stampa.

Tuttavia, c'è molto da approfondire dietro ciò che Moore intende con queste parole e riguardo alla più ampia presenza di Micron nel mercato delle RAM consumer.

Analisi: Crucial non è il nodo centrale, ma il colpo psicologico resta

Quando Moore afferma che Micron sta "cercando di aiutare i consumatori" ma lo sta "facendo attraverso canali diversi", il vicepresidente si riferisce alla fornitura di moduli RAM ai produttori di PC (OEM) per i loro computer desktop e laptop (il "business molto consistente nei mercati client e mobile").

Micron è uno dei maggiori fornitori di RAM in questo ambito, quindi la tesi di Moore è che questo rappresenti ancora un supporto ai consumatori, piuttosto che un abbandono – anche se il marchio Crucial, ovvero i banchi di memoria sugli scaffali che le persone possono acquistare direttamente (anziché all'interno di un PC), sta scomparendo.

Naturalmente, l'obiezione è che i consumatori medi vogliono ancora acquistare direttamente dai rivenditori e che limitarsi a supportare gli OEM (per i PC consumer, il che ovviamente avvantaggia comunque l'utente comune) li privi di questa possibilità; si tratterebbe quindi comunque di un "abbandono" del supporto per il proprietario di PC medio.

Ciò che non dobbiamo dimenticare, tuttavia, è che Micron vende chip di memoria anche ad altri marchi di RAM consumer di terze parti e, in teoria, potrebbe ora esserci più disponibilità per loro (anziché apparire sotto l'etichetta Crucial di Micron, avranno semplicemente un marchio diverso).

Non siete convinti? Ebbene, il dato indiscutibile è che nel 2026 verrà prodotta una certa quantità di RAM per i consumatori (intendo i moduli di memoria che finiscono sugli scaffali dei rivenditori, siano essi negozi online o fisici). Quest'anno la quantità sarà inferiore a causa della carenza di forniture di RAM e del fatto che l'IA è un settore molto più redditizio verso cui vendere rispetto a quello consumer (per tutti, non solo per Micron). E, aspetto fondamentale, che Crucial esista o meno probabilmente non influirà (in modo significativo) su quei livelli di disponibilità (e quindi sui prezzi per i consumatori). Come notato, qualunque sia la scorta di RAM disponibile per la vendita al dettaglio (non molta), arriverà sul mercato, a prescindere dall'etichetta che vi verrà applicata sopra.

Inoltre, ricordate che Micron non ha dichiarato di favorire maggiormente gli OEM (rispetto ai consumatori) ora – lo ha sempre fatto comunque – anche se non sappiamo cosa stia realmente accadendo a porte chiuse nelle sale riunioni e sulle linee di produzione delle grandi fabbriche (e se ci sia stato un cambiamento in tal senso).

Facciamo chiarezza sulle RAM

Sto cercando di difendere Micron? Potrebbe sembrare così, ma sto solo tentando di chiarire la posizione dell'azienda e di sottolineare come l'uscita di scena del marchio Crucial non sia in realtà il principale punto dolente su cui focalizzarsi.

Questi problemi generali relativi alle RAM sono causati dal successo travolgente dell'intelligenza artificiale, che non accenna a diminuire; tuttavia, la colpa è in parte anche dei produttori di memorie (Micron, insieme ai suoi rivali) per le loro azioni passate, quando hanno tagliato eccessivamente la produzione nei periodi più difficili (caratterizzati da un eccesso di offerta). Non dimentichiamolo. Si tratta di un fattore determinante quanto il boom dell'IA stessa, poiché l'industria delle RAM è partita svantaggiata con scorte troppo esigue.

In ultima analisi, come per ogni attività commerciale, le decisioni vengono prese in gran parte sulla base del profitto e, con una disponibilità di RAM limitata — ovvero decisamente insufficiente — l'IA farà la parte del leone, dato che garantisce guadagni molto più elevati, mentre ai consumatori resterà la parte peggiore dell'accordo. È semplicemente la fredda logica del business.

Detto ciò, capisco perché i commenti di Moore non siano stati ben accolti da molti (si veda, ad esempio, questo thread su Reddit) e perché la chiusura del marchio Crucial sembri a tutti gli effetti un duro colpo: è un segnale molto negativo su come Micron consideri le proprie scorte e vendite consumer. Questo è innegabile, da qui la reazione negativa verso Micron da parte di quei consumatori che sono seriamente (e giustamente) frustrati dall'attuale situazione delle memorie di sistema (o della VRAM).

Nel frattempo, Moore osserva che Micron ha avviato manovre per aumentare la propria capacità produttiva, ma questi piani di espansione non avranno un impatto significativo sull'offerta di RAM prima del 2028. Anche questo è un altro segnale d'allarme: le difficoltà del mercato delle memorie potrebbero durare non solo per tutto quest'anno, ma rimanere un grosso problema anche per il prossimo. Di fatto, questa sembra un'ipotesi sempre più probabile ogni giorno che passa.