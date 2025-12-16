La crisi delle RAM sarà un disastro per i portatili da gaming – Ecco perché

La crisi delle RAM potrebbe peggiorare a partire dal 2026, secondo una nuova stima di TrendForce

Il rapporto suggerisce che potremmo vedere più configurazioni da 8 GB

Ciò avrà un impatto sulle prestazioni dei portatili da gaming se la RAM di sistema e la VRAM saranno di 8 GB

Il mercato PC è in una situazione precaria a causa dell'aumento dei prezzi delle RAM e, mentre alcune indiscrezioni suggeriscono che gli SSD saranno i prossimi a essere colpiti, un nuovo rapporto indica che la crisi delle RAM non farà che peggiorare.

Come riportato da Wccftech, una nuova analisi di TrendForce stima che una maggiore adozione di configurazioni da 8 GB di RAM per i notebook renderà le configurazioni di fascia alta da 16 GB (o più) inaccessibili, a partire dal 2026.

Sebbene questa sembri essere una stima basata unicamente sulla RAM di sistema, è molto probabile che lo stesso destino si profili per la VRAM nelle GPU dei portatili da gaming. I prezzi per i kit di RAM stanno già superando quelli dei PC da gaming entry-level, portando inevitabilmente a un aumento dei prezzi su questi ultimi.

I costi della DRAM sono aumentati per i produttori, quindi puntare a fornire la specifica più economica (8 GB) aiuterà a contenere i danni, mantenendo i prezzi al consumo il più bassi possibile. Ciò potrebbe spiegare esattamente perché Valve abbia deciso di optare per 8 GB di RAM per la prossima Steam Machine, al fine di garantire che i consumatori non finiscano per pagare prezzi esorbitanti.

Per i portatili da gaming, il passaggio a un maggior numero di configurazioni da 8 GB sarà un problema significativo per le prestazioni dei giochi. 8 GB di VRAM sono già considerati un ostacolo per la maggior parte dei gamer, poiché non garantiscono la longevità e possono faticare nei giochi moderni "affamati" di VRAM (che sono molti), ma con una spinta verso soli 8 GB di RAM di sistema, le prestazioni di gioco saranno pesantemente rallentate.

Potrebbe sembrare un enorme passo indietro se un ritorno a meno RAM per la maggior parte dei sistemi dovesse diventare una realtà, specialmente considerando che molti giochi tripla A vengono lanciati con il requisito di sistema di 32 GB di RAM per impostazioni grafiche elevate e 16 GB come minimo per impostazioni grafiche medio-basse.

I colli di bottiglia della RAM potrebbero facilmente diventare un problema maggiore ora; di solito, i colli di bottiglia di GPU o CPU erano più comuni, ma la situazione potrebbe invertirsi, soprattutto per i nuovi arrivati nel mondo del PC gaming.

Analisi: Qualunque cosa succeda, non sbarazzatevi dei vostri kit di RAM

A questo ritmo, il boom dell'IA non rallenterà, e ciò significa che i prezzi delle RAM non faranno che peggiorare. In poche parole, se avete ancora dei kit di RAM di riserva in giro, da 8 GB o meno, sarebbe nel vostro interesse conservarli, perché questa crisi potrebbe diventare una normalità se si prolungasse a lungo.

Potrebbero volerci mesi o anni prima di rivedere una stabilità in questo segmento del mercato PC, e l'ultima cosa che vorrete affrontare è pagare per un nuovo set di RAM più di quanto paghereste per una nuova GPU.

Il gaming non sta diventando più economico e, sebbene la RAM sia il principale componente PC ad essere colpito, lo stesso potrebbe presto valere per https://global.techradar.com/it-it/news/migliori-ssd">SSD e GPU, e quest'ultima ha già visto una discreta dose di aumenti di prezzo nell'ultimo anno.

Se siete stati sfortunati e non avete acquistato un kit di RAM prima della crisi, sarebbe l'ideale tenere gli occhi aperti per eventuali sconti invernali e agire rapidamente prima che le scorte scompaiano.