RAM CORSAIR VENGEANCE (DDR4) Kit da 16GB-3200MHz a soli 80 euro

State pensando di rifarvi il PC e siete alla ricerca di componenti di qualità dal prezzo accessibile? Bene, oggi vi proponiamo le RAM DDR4 CORSAIR VENGEANCE, i banchi di memoria più venduti sul mercato, per la modica cifra di 80 euro.

Ricordate il biennio 2017/2018, quando 16GB di RAM costavano intorno ai 180 euro? Le cose sono cambiate, fortunatamente, ora potete assemblare un ottimo PC senza dover spendere una fortuna. Per quanto concerne la RAM noi vi consigliamo questo kit Corsair da 16GB-3200MHz, per via dell'eccellente rapporto qualità-prezzo.

Sul sito ufficiale, sono in vendita a 110 euro, per cui potete risparmiare il 27% sul prezzo di listino.

La promozione si deve al venditore, fabio_store, che vanta un feedback positivo del 100% su oltre 27000 ordini e accetta pagamenti via PayPal, inoltre è disponibile anche la Garanzia cliente eBay per un rimborso rapido in caso di problemi con l'acquisto.

CORSAIR VENGEANCE (DDR4) 16GB-3200MHz a 80 euro su eBay Grazie a questa fantastica promozione potete portarvi a casa ben 16GB di RAM DDR4 da 3200MHz alla modica cifra di 80 euro, un vero affare. Se la CPU cui siete interessati non supporta una frequenza così elevata non è un problema, perché i banchi funzioneranno comunque, ma a un clock inferiore. Per rapporto qualità-prezzo, dubitiamo ci siano modelli migliori sul mercato, in questo momento. Affrettatevi, la disponibilità è limitata.

Vedi offerta

La memoria VENGEANCE LPX è progettata per un overclock ad alte prestazioni. Il dissipatore di calore di cui sono dotate è realizzato in alluminio per smaltire il calore più rapidamente, mentre il circuito stampato dal design personalizzati aiuta a gestire il calore e fornisce un margine di overclock superiore. Ciascun circuito integrato viene testato e selezionato individualmente per confermarne il potenziale di prestazioni di picco.

Sono compatibili con le CPU AMD e Intel, funzionano a 1,35V e hanno dei tempi di latenza di 16-19-19-36. Infine supportano la tecnologia XMP 2.0 che garantisce un overclock semplice e automatico.