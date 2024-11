Valve al lavoro su Steam Controller 2 e un nuovo controller VR

Il fatturato di Nvidia nel terzo trimestre del 2025 è aumentato del 94% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 35,1 miliardi di dollari.

La società ha ora una capitalizzazione di mercato di oltre 3,5 trilioni di dollari

In arrivo processori di nuova generazione e più applicazioni AI

Nvidia ha annunciato i suoi ultimi risultati finanziari, rivelando un aumento straordinario dei ricavi del 94% rispetto all’anno precedente, mentre l’azienda prosegue la sua crescita verso l’obiettivo di diventare la prima al mondo con una valutazione di 4.000 miliardi di dollari.

Il fatturato del terzo trimestre del 2025 ha raggiunto i 35,1 miliardi di dollari, registrando un incremento del 17% rispetto ai 30,0 miliardi del trimestre precedente e ai 18,12 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso.

Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Nvidia ammonta a 3,578 trilioni di dollari, superando Apple e risultando circa mezzo trilione davanti a Microsoft.

Il fatturato di Nvidia continua a salire alle stelle

Gran parte del successo di Nvidia è attribuibile al suo ingresso precoce nel mercato dell'intelligenza artificiale, con i suoi processori ormai diventati sinonimo dell'uso dei data center per l'IA.

Il settore dei data center ha generato 30,8 miliardi di dollari del fatturato complessivo dell'azienda, rispetto ai 3,3 miliardi derivanti dal settore dei videogiochi, per il quale Nvidia era in passato maggiormente conosciuta.

"L'era dell'intelligenza artificiale è in pieno fermento e sta spingendo un passaggio globale al computing di Nvidia", ha affermato Jensen Huang, CEO di Nvidia.

Huang ha anche sottolineato che la domanda per i suoi prodotti continuerà a crescere: "La domanda di Hopper e l'attesa per Blackwell – ora in piena produzione – sono incredibili, mentre i creatori di modelli di base scalano il pretraining, il post-training e l'inferenza". Alcuni campioni dei chip Blackwell sono già stati spediti a clienti importanti come Microsoft, OpenAI e Oracle.

Nel prossimo trimestre, che coincide con l'ultimo dell'anno finanziario, Nvidia prevede di generare un fatturato di 37,5 miliardi di dollari, con un incremento più contenuto del 7%, che rappresenta comunque una decelerazione rispetto ai tassi di crescita del 122%, 262% e 265% registrati nei trimestri precedenti.

Guardando al futuro, Nvidia si aspetta che le nuove applicazioni dell'IA continueranno a attirare investimenti, sostenendo la sua crescita. Huang ha aggiunto: "Gli investimenti nella robotica industriale stanno aumentando grazie alle scoperte nell'IA fisica".