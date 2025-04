The Last of Us: in arrivo una misteriosa edizione speciale per PS5

Ellie from The Last of Us Part 2 pointing a gun

Secondo quanto riportato da Billbil-kun, noto leaker e fonte affidabile su Dealabs, una nuova edizione speciale per PlayStation 5 sarebbe in arrivo molto presto. Anche se il titolo esatto non è stato ancora svelato, tutto lascia intendere che si tratti di una versione fisica legata alla serie The Last of Us.

Il prezzo riportato è di 109,99 dollari o 119,99 euro, e il lancio dovrebbe avvenire "a breve". Non ci sono ulteriori dettagli, ma lo stesso Billbil-kun si domanda: “Sarà dedicata a Part 1, Part 2, o a qualcosa di completamente nuovo?”

Con The Last of Us Part 1 e Part 2 Remastered già disponibili su PS5 – e quest’ultimo in arrivo anche su PC questa settimana – l’ipotesi più plausibile è quella di un bundle che includa entrambi i giochi, specialmente considerando il prezzo elevato. Inoltre, l’uscita della seconda stagione della serie HBO prevista per questo mese potrebbe rafforzare la strategia commerciale dietro questa edizione speciale.

Secondo Billbil-kun, l'annuncio ufficiale e l’apertura dei preordini dovrebbero avvenire entro un paio di mesi.

Quanto a The Last of Us Part 3, per ora ogni ipotesi può essere accantonata: Naughty Dog è attualmente al lavoro su un nuovo progetto, Intergalactic: The Heretic Prophet, un titolo sci-fi inedito destinato a PS5. Anche se non ha ancora una data d’uscita, secondo le fonti più recenti, il gioco non arriverà prima del 2027, aprendo così alla possibilità di un lancio cross-gen su PS5 e la futura PS6.