Steam Machine contro Steam Deck: 4 differenze fondamentali

La nuova console da gaming Steam Machine di Valve è prevista per il lancio nella primavera del 2026, ma i prezzi non sono ancora stati annunciati.

Le specifiche tecniche evidenziano differenze sostanziali tra il nuovo sistema e la Steam Deck.

Il processore e le specifiche della Steam Machine suggeriscono che potrebbe sfidare le console di attuale generazione.

Sono passati anni da quando hanno iniziato a circolare indiscrezioni sui piani di Valve per un nuovo hardware in seguito al lancio della Steam Deck nel 2022. I rumor si erano intensificati, parlando di un sistema ibrido tra console e PC da gaming. Ora abbiamo finalmente la risposta: la nuova Steam Machine, il cui lancio è previsto per la primavera del 2026. La domanda principale, tuttavia, è: come si colloca questo nuovo dispositivo rispetto alla Steam Deck?

Stando alla scheda tecnica, la Steam Machine (da non confondere con la serie fuori produzione lanciata nel 2014) è "oltre sei volte più potente della Steam Deck", grazie a una nuova CPU e GPU in grado di offrire prestazioni che superano di gran lunga quelle del dispositivo portatile.

Fondamentalmente, la Steam Machine non è un handheld. Quindi, sebbene un confronto tra i due sistemi possa sembrare innaturale, si tratta del primo sistema a seguire la Steam Deck OLED pur eseguendo SteamOS, e potrebbe potenzialmente indicare la direzione futura per un successore portatile.

Vale la pena notare che le specifiche potrebbero cambiare prima del lancio effettivo. Ma per ora, analizziamo le differenze fondamentali tra la Steam Deck e la nuova Steam Machine...

1. La Steam Machine ha una CPU e una GPU significativamente più potenti

(Image credit: Valve)

La Steam Deck LCD e la Steam Deck OLED non sono mai state considerate le console portatili da gaming più potenti in assoluto, ma sono riuscite a mantenere una posizione di rilievo tra le migliori console portatili – tanto che alcuni le considerano le migliori in assoluto, grazie alla loro convenienza e semplicità d'uso.

Valve non scherza quando afferma che la Steam Machine è oltre sei volte più potente della Steam Deck; entrambi i modelli LCD e OLED utilizzano una CPU Zen 2 a 4 core e una GPU RDNA 2 con solo otto unità di calcolo (CPU e GPU sono combinate sull'APU).

Con la Steam Machine, Valve punta a molta più potenza, utilizzando una CPU AMD Zen 4 a 6 core e una GPU AMD RDNA 3 "semi-custom", con 28 unità di calcolo. Non solo c'è un importante salto architetturale da Zen 2 a Zen 4, che si traduce in velocità di clock superiori, ma la Steam Machine ha 20 unità di calcolo in più, avvicinandosi a quanto si trova nella PS5 (36 unità di calcolo) o anche in una GPU Nvidia RTX di fascia bassa.

Sebbene queste specifiche non siano la caratteristica definitiva, sono sufficienti per distanziare nettamente la Steam Machine dalla Steam Deck in termini di potenza e prestazioni, come ci si aspetterebbe da un PC costruito per l'uso su scrivania o in salotto.

2. La Steam Machine supporta il ray tracing e il gaming in 4K a 60fps

(Image credit: Valve)

Sebbene la Steam Deck possa eseguire alcuni giochi con le impostazioni di ray tracing abilitate (o a una risoluzione 4K mantenendo un frame rate accettabile), non sono molti i titoli in cui ciò è possibile senza incappare in frame rate a singola cifra o dover ricorrere a un upscaling aggressivo.

La Steam Machine sembra intenzionata a cambiare le cose, con la sua scheda tecnica che menziona esplicitamente il supporto al ray tracing e il gaming in 4K a 60fps utilizzando il metodo di upscaling FSR di AMD.

Per ora, dovrebbe trattarsi di FSR 3, dato che AMD non ha ancora effettuato il backport di FSR 4 sull'hardware RDNA 3, ma questo potrebbe cambiare entro il lancio della Steam Machine (soprattutto perché il codice sorgente di FSR 4 è stato accidentalmente divulgato).

Con il ray tracing e il gaming in 4K in primo piano, il nuovo sistema si colloca ancora una volta ben oltre la portata della Steam Deck.

3. La Steam Machine ha più RAM per il sistema e i giochi

(Image credit: Valve)

Mentre la Steam Deck è dotata di 16GB di RAM LPDDR5, il massimo che può essere utilizzato per i giochi (o più specificamente, per la GPU) è di 4GB.

Con la Steam Machine, le specifiche indicano che saranno disponibili 16GB di RAM DDR5 come RAM di sistema generale, mentre 8GB di GDDR6 sembrano essere stati destinati alla RAM allocata per il gaming.

Questo dovrebbe in generale migliorare le prestazioni insieme alla CPU e alla GPU potenziate, e fornire un maggiore margine di manovra per frame rate sostenuti riducendo i problemi di stuttering – ed è proprio questo che aiuta la Steam Deck quando si passa da un default di 1GB a 4GB.

4. La connettività della Steam Machine evidenzia la sua natura ibrida tra PC e console domestica

(Image credit: Valve)

Se non fosse già abbastanza chiaro, la Steam Machine si discosta dalla natura portatile della Steam Deck, e punta a una configurazione di gioco da divano o da scrivania. La Steam Deck può essere collegata e utilizzata su un monitor da gaming o un TV, ma ciò comporta il limite di perdere prestazioni a risoluzioni superiori a 800p.

Con la Steam Machine, Valve l'ha chiaramente progettata per essere una console domestica dedicata, utilizzabile su monitor da gaming o TV, con due porte di uscita video tramite DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0, e altre come 4 porte USB-A e 1 porta USB-C 3.2 Gen 2.

Non c'è traccia di HDMI 2.1, ma HDMI 2.0 (con chroma subsampling) consente comunque il gaming in 4K a 120Hz. Anche DisplayPort 1.4 supporta 4K a 240Hz, un enorme vantaggio per i giocatori che utilizzano monitor da gaming.

Ci sono ancora molte informazioni in arrivo, in quanto non si sa nulla sui prezzi, e resta da vedere se il nuovo sistema di gioco di Valve replicherà il modello di prezzo accessibile della Steam Deck.