Gli aumenti dei prezzi dell'Xbox Game Pass sono così gravi che il sito di abbonamento è letteralmente andato in crash a causa delle cancellazioni diffuse

• Microsoft ha annunciato un altro aumento di prezzo per Xbox Game Pass

• La pagina di iscrizione si è bloccata a causa di cancellazioni di massa

• L'abbonamento di livello Ultimate costerà ora $ 29,99 / £22,99 / AU $ 35,95 al mese

Sono passate appena poche settimane da quando Microsoft ha annunciato aumenti di prezzo per le sue console Xbox Series X e Xbox Series S all'inizio di settembre, e si trova ancora una volta al centro di polemiche – e sembra che i giocatori si stiano unendo contro questo problema.

Come evidenziato da Notebookcheck, la pagina di iscrizione di Microsoft si è bloccata dopo l'annuncio degli aumenti dei prezzi di Xbox Game Pass, poiché una pletora di utenti si è precipitata sul sito per cancellazioni.

Il livello Ultimate Xbox Game Pass costerà ora $ 29,99 / £22,99 / AU $ 35,95 al mese, il che significa un abbonamento annuale di $ 360 (non ancora disponibile), vicino al prezzo di una console Serie S dopo il recente aumento. Il servizio di abbonamento PlayStation Plus di Sony è considerato l'alternativa più economica, ma potrebbe non durare a lungo.

Senza indorare la pillola, Xbox sta gradualmente allontanando ulteriormente i suoi consumatori dall'intero ecosistema, compresi i giocatori PC (come me) che hanno utilizzato Game Pass come metodo economico per giocare a nuovi titoli fin dal primo giorno – ed è diventato evidente una volta che ho deciso di annullare il mio abbonamento e ho riscontrato diversi errori di pagina, indicando cancellazioni di massa (ed ecco come annullare Game Pass se non lo sapevi già).

the website to cancel Xbox Game Pass subscriptions is overloaded https://t.co/tnUjhmg1GS pic.twitter.com/vLzPsodAdfOctober 1, 2025

Cancelled my Xbox Game Pass subscrption.This was the first gen where I didn't buy an Xbox but I was still using Game Pass on PC, Now I am cut off from this brand & I have 0 desire to ever own an Xbox console or service again.RIP to what was once my favorite consoles ever. pic.twitter.com/mtJeuLt85aOctober 2, 2025

A questo punto, sembra che il marchio Microsoft Xbox non riesca a prendersi una pausa con feedback negativi e reazioni negative, ma molti sosterranno che la colpa è solo sua. I prezzi del Game Pass sono aumentati all'inizio dell'anno scorso, i prezzi delle console Xbox stanno salendo alle stelle e il nuovo ROG Xbox Ally X costa 999 dollari, quindi non è azzardato affermare che i reclami dei consumatori siano giustificati.

In base all'entità delle reazioni negative dei fan, potremmo vedere Xbox tornare sui nuovi prezzi del Game Pass, come abbiamo visto accadere con alcuni giochi, come The Outer Worlds 2, dove la controversia sul prezzo di 80 $ ha portato a un calo finale a 70 $.

Questo è un altro caso in cui votare con i consumatori che votano con i loro portafogli potrebbe rivelarsi fondamentale per innescare cambiamenti ragionevoli dei prezzi, e tali cambiamenti potrebbero anche arrivare prima del previsto.

Analisi: la prossima è la PlayStation Plus di Sony, e lo sento

(Image credit: Sony)

È solo questione di tempo, ma mi aspetto che Sony segua le stesse orme di Microsoft Xbox con il suo servizio di abbonamento PlayStation Plus, proprio come prevedo un prezzo standard del gioco di 80 dollari.

Alcuni di voi potrebbero pensare che sia inverosimile, ma sembra quasi che aziende come Sony PlayStation, Xbox di Microsoft e Nintendo siano tutte in combutta quando aumentano i prezzi dell'hardware di gioco o dei giochi stessi. Questa sensazione è arrivata dopo che Microsoft ha annunciato che i suoi giochi Xbox di prima parte sarebbero costati 80 dollari, poco dopo l'annuncio di Nintendo.

Ho la sensazione che Sony stia aspettando che le controversie riguardanti i prezzi dei giochi e dei servizi di abbonamento si stabilizzino (o almeno si normalizzino) prima di imporre i propri nuovi standard di prezzo.

Queste misure adottate dalle tre grandi aziende per il gaming su console stanno rendendo il gaming su PC molto più attraente che mai, soprattutto se si considera che il gaming online è sempre stato gratuito e questo non dovrebbe mai cambiare.

La mia unica preoccupazione principale è che, una volta che i consumatori troveranno la loro strada nell'ecosistema PC, inizieremo a vedere decisioni più controverse e temo che gli aumenti dei prezzi dell'Xbox Game Pass siano solo l'inizio per i giocatori PC.