Resident Evil Requiem: potrete giocarlo al massimo della potenza grazie a NVIDIA

Meglio tardi che mai! Capcom e NVIDIA hanno finalmente unito le forze su una delle franchise più importanti e amate dello sviluppatore giapponese, in un’iniziativa che porterà enormi benefici ai fan grazie a prestazioni di altissimo livello.

Per la prima volta, la tecnologia DLSS 4 di NVIDIA sarà disponibile ufficialmente nella storica serie survival horror di Capcom, a partire da Resident Evil Requiem, che includerà anche il path tracing al momento del lancio, previsto per il 26 febbraio 2026. DLSS 4 sarà inoltre presente in titoli come Borderlands 4, Phantom Blade Zero, Pragmata e Hell Is Us.

Si tratta di un passo avanti significativo per Capcom, considerando che fino ad oggi i giocatori PC hanno dovuto affidarsi alle mod della community per utilizzare il DLSS nei giochi della serie. Ufficialmente, infatti, gli ultimi capitoli – come Resident Evil Village e il remake di Resident Evil 4 – si sono appoggiati al FSR di AMD. Sebbene l’FSR offra buoni risultati, non regge il confronto con la tecnologia di upscaling di NVIDIA, e in quei titoli i giocatori si sono dovuti accontentare dell’FSR 2 invece dell’FSR 3.

Con il DLSS 4, il nuovo capitolo della celebre saga survival horror potrà contare non solo su un upscaling avanzato e sul ray tracing standard, ma anche sul path tracing, che porta l’illuminazione a un livello completamente nuovo.

È quanto abbiamo già visto in Cyberpunk 2077, capace di offrire immagini spettacolari e immersive, ma va ricordato che anche in Requiem il path tracing sarà probabilmente molto esigente in termini di hardware. In questo senso, la generazione di frame di DLSS 4 risulterà particolarmente utile.

Con l’arrivo della Gamescom 2025, Resident Evil Requiem sarà uno dei protagonisti assoluti, con Capcom pronta a mostrare cosa attende i fan.

(Image credit: Nvidia)

Requiem sembra destinato a diventare il progetto più ambizioso di Capcom all’interno della serie Resident Evil, e le ultime indiscrezioni parlano addirittura di una possibile struttura semi-open world, mai vista prima nel franchise. Voci simili erano già circolate in passato su Monster Hunter Wilds, e alla fine si sono rivelate corrette.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Forse la presenza del DLSS 4 mi dà un po’ più di fiducia sul fatto che Capcom stia prestando maggiore attenzione a garantire un buon rendimento su PC. Alla Gamescom ci sarà modo di provare con mano Requiem: spero solo che questa nuova fiducia nelle prestazioni del gioco non venga tradita.