Resident Evil Requiem: potrete giocarlo al massimo della potenza grazie a NVIDIA
L’upscaling di nuova generazione e l’illuminazione realistica migliorano fluidità e atmosfera del survival horror.
Meglio tardi che mai! Capcom e NVIDIA hanno finalmente unito le forze su una delle franchise più importanti e amate dello sviluppatore giapponese, in un’iniziativa che porterà enormi benefici ai fan grazie a prestazioni di altissimo livello.
Per la prima volta, la tecnologia DLSS 4 di NVIDIA sarà disponibile ufficialmente nella storica serie survival horror di Capcom, a partire da Resident Evil Requiem, che includerà anche il path tracing al momento del lancio, previsto per il 26 febbraio 2026. DLSS 4 sarà inoltre presente in titoli come Borderlands 4, Phantom Blade Zero, Pragmata e Hell Is Us.
Si tratta di un passo avanti significativo per Capcom, considerando che fino ad oggi i giocatori PC hanno dovuto affidarsi alle mod della community per utilizzare il DLSS nei giochi della serie. Ufficialmente, infatti, gli ultimi capitoli – come Resident Evil Village e il remake di Resident Evil 4 – si sono appoggiati al FSR di AMD. Sebbene l’FSR offra buoni risultati, non regge il confronto con la tecnologia di upscaling di NVIDIA, e in quei titoli i giocatori si sono dovuti accontentare dell’FSR 2 invece dell’FSR 3.
Con il DLSS 4, il nuovo capitolo della celebre saga survival horror potrà contare non solo su un upscaling avanzato e sul ray tracing standard, ma anche sul path tracing, che porta l’illuminazione a un livello completamente nuovo.
È quanto abbiamo già visto in Cyberpunk 2077, capace di offrire immagini spettacolari e immersive, ma va ricordato che anche in Requiem il path tracing sarà probabilmente molto esigente in termini di hardware. In questo senso, la generazione di frame di DLSS 4 risulterà particolarmente utile.
Con l’arrivo della Gamescom 2025, Resident Evil Requiem sarà uno dei protagonisti assoluti, con Capcom pronta a mostrare cosa attende i fan.
Requiem sembra destinato a diventare il progetto più ambizioso di Capcom all’interno della serie Resident Evil, e le ultime indiscrezioni parlano addirittura di una possibile struttura semi-open world, mai vista prima nel franchise. Voci simili erano già circolate in passato su Monster Hunter Wilds, e alla fine si sono rivelate corrette.
Forse la presenza del DLSS 4 mi dà un po’ più di fiducia sul fatto che Capcom stia prestando maggiore attenzione a garantire un buon rendimento su PC. Alla Gamescom ci sarà modo di provare con mano Requiem: spero solo che questa nuova fiducia nelle prestazioni del gioco non venga tradita.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.