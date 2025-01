Steam Deck ottiene il supporto a FSR 3 di AMD: più fluidità nei giochi grazie a un nuovo plugin

Tra i PC portatili da gioco, lo Steam Deck continua a essere uno dei dispositivi più apprezzati, grazie al suo prezzo competitivo e all'intuitività di SteamOS. Nonostante utilizzi processori meno potenti rispetto ad alternative come l'Asus ROG Ally X o il Lenovo Legion Go, la situazione potrebbe presto cambiare in termini di prestazioni.

Come segnalato da Wccftech, è ora disponibile un nuovo plugin per Decky Loader, un tool usato per la personalizzazione dell'interfaccia e altre funzionalità dello Steam Deck. Il plugin, chiamato "Decky Framegen", può essere scaricato tramite GitHub e introduce il supporto alla generazione di fotogrammi di AMD FSR 3, nota come Fluid Motion Frames. Questa modifica sostituisce la DLL DLSS di Nvidia con la DLL FSR 3.1, in modo simile alla mod "DLSS to FSR" già vista sui PC desktop.

L'abilitazione della generazione di fotogrammi potrebbe portare un incremento significativo delle prestazioni su Steam Deck, un aspetto fondamentale per i titoli più esigenti che spesso faticano a mantenere 30-40 fps senza ricorrere a pesanti soluzioni di upscaling. Sebbene la tecnologia frame-gen possa introdurre effetti collaterali come ghosting o un aumento della latenza nei comandi, il miglioramento delle prestazioni ottenuto potrebbe rendere questi aspetti trascurabili.

Il beneficio sarà particolarmente evidente per gli utenti di Steam Deck OLED. Il modello standard offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, mentre la versione OLED arriva fino a 90 Hz, permettendo di sfruttare al meglio questa ottimizzazione software non ufficiale per aumentare la fluidità dei giochi.

(Image credit: Future / Valve)

Siamo arrivati alla versione definitiva?

Dopo anni di aggiornamenti e ottimizzazioni da parte di Valve, lo Steam Deck si presenta oggi come un dispositivo più rifinito che mai. Grazie al supporto della comunità e a strumenti come Decky Loader e i suoi plugin, la console portatile di Valve continua a rafforzare la sua posizione tra le migliori alternative sul mercato.

I giocatori possono contare su numerosi strumenti per migliorare la loro esperienza, a partire dalla compatibilità garantita dal programma "Deck Ready" di Steam, che segnala i giochi ottimizzati per il dispositivo. L'ergonomia di SteamOS rappresenta un ulteriore vantaggio, soprattutto considerando le problematiche che hanno accompagnato il recente aggiornamento 24H2 di Windows 11. Con l'introduzione della generazione di fotogrammi (anche se attraverso una soluzione non ufficiale), lo Steam Deck sta probabilmente toccando il punto più alto della sua evoluzione.

Dal punto di vista hardware, le possibilità di miglioramento sono ormai limitate senza l'adozione di una nuova APU, ma Valve ha già chiarito che un successore non arriverà nel breve periodo. Per il momento, questa innovazione rappresenta una delle migliori novità per lo Steam Deck, capace di offrire nuova linfa alla piattaforma e migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco.