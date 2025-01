Valve smentisce: niente Steam Deck con AMD Ryzen Z2 in arrivo

In vista del CES 2025, un portavoce di AMD aveva indicato che i nuovi processori della serie Ryzen Z2 sarebbero stati integrati in futuri PC portatili per il gaming, incluso lo Steam Deck. Tuttavia, un dipendente di Valve ha recentemente smentito questa possibilità.

Secondo quanto riportato da PCGamer, il rappresentante di AMD aveva dichiarato durante un briefing che la serie Z2 sarebbe stata “adottata da diversi partner” e menzionato dispositivi come Legion Go, ROG Ally e Valve Steam Deck. Il portavoce aveva sottolineato come questi processori consentissero di affrontare un mercato emergente e dinamico, offrendo alte prestazioni e un’efficienza energetica superiore per dispositivi portatili.

Una diapositiva di marketing mostrava un’immagine dello Steam Deck accanto a una descrizione delle caratteristiche della serie Ryzen Z2, insieme a immagini di altri PC portatili. Questo dettaglio ha portato molti a ipotizzare il lancio di un nuovo Steam Deck dotato di processore Z2.

Pierre-Loup Griffais, ingegnere di Valve, ha però chiarito la questione con un post su Bluesky: “Non esiste e non esisterà una versione dello Steam Deck con Z2”. Ha spiegato che la diapositiva di AMD intendeva probabilmente indicare che la serie Z2 era adatta a dispositivi simili allo Steam Deck, senza implicare lo sviluppo di un nuovo modello specifico.

L’ultimo modello rilasciato da Valve è lo Steam Deck OLED, equipaggiato con un’APU AMD personalizzata, 16 GB di RAM DDR5, un’unità SSD NVMe e un display OLED da 7,4 pollici con risoluzione 1280 x 800. I progettisti Lawrence Yang e Yazan Aldehyyat hanno dichiarato che Valve intende aspettare un significativo miglioramento delle capacità di calcolo, mantenendo al contempo una lunga autonomia della batteria, prima di sviluppare una vera seconda generazione di Steam Deck. Per questo motivo, un nuovo modello non sembra imminente.