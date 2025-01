GeForce Now nativo su Steam Deck: Ray tracing e 4K in arrivo

GeForce Now di Nvidia è ora accessibile anche agli utenti di Steam Deck grazie a uno script disponibile sulla pagina di download ufficiale. Tuttavia, Nvidia ha annunciato l'arrivo di un'applicazione nativa dedicata per la console portatile di Valve, prevista entro la fine dell'anno.

L'annuncio, pubblicato sul blog dell'azienda, sottolinea l'espansione del supporto di GeForce Now su diversi dispositivi, tra cui Apple Vision Pro, Meta Quest 3, e, in particolare, Steam Deck. Questo permetterà ai giocatori di accedere a titoli AAA con una qualità grafica superiore e prestazioni ottimizzate.

Per i possessori di Steam Deck, l'app offrirà funzionalità avanzate come il ray-tracing in 4K, con una risoluzione pienamente supportata su televisori compatibili, e la possibilità di giocare a 60 fps. Gli utenti del modello OLED di Steam Deck potranno inoltre usufruire del supporto HDR10 per una resa visiva migliorata, oltre a beneficiare di tecnologie come DLSS 3 per frame rate più stabili e Nvidia Reflex per una latenza ridotta, soprattutto con l'abbonamento Ultimate.

GeForce Now mette a disposizione oltre 2.100 titoli, un catalogo in costante espansione che include nuove uscite come l'attesissimo Doom: The Dark Ages. Per i giochi che non raggiungono le massime prestazioni direttamente su Steam Deck, come Cyberpunk 2077, il servizio di streaming di Nvidia rappresenta una valida alternativa per un'esperienza di gioco fluida e di alta qualità.

(Image credit: CD Projekt Red)

Si tratta di una svolta per lo Steam Deck?

Non ho mai dato troppa importanza ai servizi di cloud gaming, preferendo eseguire i giochi direttamente sul mio dispositivo. Inoltre, l'idea di dipendere da una connessione Internet stabile non mi ha mai entusiasmato. Tuttavia, questa mossa di Nvidia rappresenta un passo avanti che merita attenzione. Lo Steam Deck di Valve, con i suoi limiti di potenza di elaborazione, offre poche opzioni per bilanciare grafica e prestazioni, specialmente se confrontato con dispositivi più recenti come Asus ROG Ally X e Lenovo Legion Go.

In questo contesto, GeForce Now di Nvidia diventa una soluzione ideale sia per il gaming portatile che per l'utilizzo con il dock. Con l'abbonamento Ultimate, gli utenti possono godere di prestazioni eccellenti, con ray tracing attivato e risoluzioni più elevate. Anche se questa tecnologia può essere utile su altri PC da gioco portatili, si dimostra particolarmente efficace per lo Steam Deck. Nonostante non si tratti di un'esperienza nativa, il supporto completo a SteamOS rende questa opzione estremamente valida per migliorare le prestazioni e la qualità grafica.