Secondo Valve la Steam Deck può reggere qualsiasi gioco, inclusi i titoli AAA

Se pensate che la Steam Deck sia concepita per far girare vecchi titoli e i giochi indie vi sbagliate di grosso. A dirlo è Valve, che in un nuovo video di presentaizone della console confezionato con la collaborazione di IGN, afferma che Steam Deck sarà in grado di riprodurre tutti i titoli presenti nella libreria di Steam, compresi i più recenti giochi AAA.

Dall'annuncio della scorsa settimana, Steam Deck è stata al centro di accese discussioni sui social, e in particolare su Twitter dove molti gamer hanno messo in discussione le specifiche che, seppur rispettabilissime, sfigurano se paragonate a quelle dei migliori PC gaming.

Anche se le specifiche della Steam Deck sono state aggiornate con l'aggiunta della memoria a quattro canali (molto più veloce rispetto a quella indicata in precedenza), ci sono ancora diversi dubbi sulle effettive capacità della console.

Il PC gaming diventa più accessibile

Nel corso dell'intervista con IGN, lo sviluppatore Valve Pierre-Loup Griffais ha affermato che la Steam Deck è concepita per raggiungere standard elevati, asserendo che le problematiche riscontrate nei prototipi sono state completamente risolte.

“Nelle scorse settimane abbiamo provato un buon numero di vecchi titoli, ma il vero test si è svolto su giochi usciti quest'anno,” ha aggiunto Griffais. “Questi infatti non giravano al meglio sui primi prototipi con l'architettura che stavamo testando."

Valve afferma che la console ha raggiunto un punto di sviluppo che le permette di riprodurre qualsiasi titolo con un livello qualitativo soddisfacente.

"...è la prima volta che riusciamo a raggiungere un livello prestazionale sufficiente a riprodurre giochi di ultima generazione. Il nostro scopo era quello di rendere accessibile l'intera libreria Steam. Durante i test non siamo riusciti a trovare un solo titolo che la console non sia in grado di riprodurre.”

Yazan Aldehayyat , uno degli ingegneri Valve che lavora al progetto Steam Deck, ha fornito ulteriori dettagli sull'hardware della console, ribadendo che utilizzerà una APU AMD (che combina GPU e CPU) con prestazioni simili a quelle dei processori Ryzen 3000 desktop e delle schede video RX 6000, mentre la RAM LPDDR5 è simile a quella equipaggiata su Samsung Galaxy S20.

Al di là delle affermazioni di Valve, bisognerà attendere il lancio della console per poterla dare un giudizio sulle reali prestazioni della console. Del resto, qualsiasi sia il suo effettivo livello prestazionale, pensare a Steam Deck come una console portatile in grado di sostituire un PC è pura utopia, oltre che concettualmente errato.

Valve non sembra intenzionata a proporla come tale, ma piuttosto a fornire ai suoi utenti un dispositivo portatile in grado di riprodurre anche i titoli più recenti, seppur con qualche compromesso facilmente accettabile se si considera il prezzo e il segmento di appartenenza di Steam Deck.