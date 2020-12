I migliori giochi PS5 disponibili al momento

Se siete tra i fortunati che sono riusciti a portarsi a casa una PlayStation 5 o che intendono acquistarla nel periodo natalizio, sarete curiosi di conoscere i titoli attualmente disponibili per la console next-gen di Sony.

Anche se il catalogo PS5 al momento non contiene un gran numero di totoli, i pochi presenti sono sicuramente giochi di buon livello e con essi riuscirete a godere di tutto il potenziale delle console Sony.

Non sapete da dove iniziare? Nessun problema, abbiamo stilato una lista dei migliori giochi PS5 disponibili al momento. Alcuni di questi titoli sono stati concepiti per PS5, altri sono disponibili anche su PS4 e hanno subito un processo di ottimizzazione prima di essere portati sulla console next-gen. Nella lista, ovviamente, non mancano le esclusive PlayStation che, per ora, sono limitate numericamente ma costituiscono il miglior modo di godere dei tempi di caricamento ridotti e delle fantastiche funzioni del controller DualSense PS5.

Buona lettura!

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla Avventure Vichinghe 49,99 € Vedi Da euronics Il titolo più divertente della serie Eivor è un gran protagonista Un open world pieno di vita La mappa può risultare dispersiva La trama non convince Il sistema di combattimento è confusionario

Dalle navigazioni fluviali ai saccheggi nei villaggi costieri, con Assassin’s Creed Valhalla rivivrete l'era dei vichinghi in grande stile. Se siete dei fan della cultura nordica e vi siete appassionati a Ragnar guardando la serie TV Vikings, o semplicemente amate conficcare l'ascia nel petto dei nemici, Valhalla potrebbe piacervi molto.

Il gioco raggiunge i 60fps su PS5, e garantisce tempi di caricamento fulminei rispetto alla versione PS4. Se non bastasse a convincervi, sappiate che è possibile cimentarvi in gare all'ultimo bicchiere dove dovrete riuscire a bere più del vostro avversario senza finire gambe all'aria. Skål!!!

Se volete saperne di più leggete la nostra recensione completa di Assassin’s Creed Valhalla

(Image credit: Sony)

Astro's Playroom Perfetto per testare il DualSense Concepito per DualSense Bello da giocare in famiglia Incluso con PS5 Corto

Astro’s Playroom è il miglior gioco incluso in una console dai tempi di Wii Sports ed è perfetto per portare mettere in risalto le specifiche della nuova console Sony. Dalla sontuosa grafica 4K al soddisfacente audio 3D, questo platform PS5 si rivela un piccolo capolavoro.

Grafica a parte, la caratteristica principale di Astro's sta proprio nel modo in cui riesce a sfruttare il controller DualSense. Con questo titolo potrete provare sensazioni che non pensavate possibili prima che Sony aggiungesse il feedback tattile e i grilletti adattivi al suo controller, come quella di camminare sulla sabbia o tendere la corda di un arco. Si tratta di un'esperienza surreale, a tratti mistica per chi gioca da tempo con le console e potrà godere a pieno dell'evoluzione tecnologica della nuova generazione.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Black Ops Cold War Si torna in prima linea Prime 59,99 € Vedi Da Amazon La grafica sfrutta a pieno la next-gen Combattimenti immersivi Modalità multiplayer fantastica Campagna poco originale Qualche lag durante il lancio

Altro anno, altro Call of Duty. Ma cosa rende Call of Duty: Black Ops Cold War degno della dicitura next-gen? Beh, per esempio il fatto che la versione PS5 sfrutta a pieno i grilletti adattivi di DualSense, replicando il rinculo dei diversi fucili. Questo vuol dire che quando sparerete con una mitragliatrice pesante i grilletti vi faranno sentire tutta la sua potenza "nelle mani". Figo eh?

Non solo, Call of Duty: Black Ops Cold War, a grande richiesta, reintroduce la modalità zombie amatissima dai fan. Potete anche giocare a 120fps per la prima volta su console, frame rate ideale per chi gioca online a livello competitivo.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Demon's Souls Deliziosamente demoniaco 74,99 € Vedi Da Mediaworld IT Grafica Next-gen Tempi di caricamento rapidissimi Ambientazione immersiva Molto difficile, potrebbe stancare

Una delle prime esclusive PS5, a oggi Demon’s Souls è senza dubbio il gioco con la grafica più bella tra quelli disponibili per la console next-gen di Sony. Con i suoi boss giganteschi, gli effetti luminosi avanzati e l'elevata qualità delle texture, Demon's Souls è un vero piacere per gli occhi. I tempi di caricamento sono praticamente inesistenti e passare da un livello all'altro richiede circa 3 secondi.

La storia è la medesima vista nella versione PlayStation 3 del 2009, dalla quale riprende anche l'elevato livello di difficoltà. Tuttavia, se avrete la pazienza e il coraggio di andare avanti, proverete una soddisfazione immensa nel completare la campagna. Dovete solo prepararvi a ripetere centinaia di volte gli stessi passaggi, cosa che per molti potrebbe risultare frustrante.

(Image credit: Sony)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Il nuovo Spidey che convince 55,99 € Vedi Da Mediaworld IT Grafica ottima Tempi di caricamento fulminei Ray tracing La storia dura poco Missioni ripetitive Il DualSense non viene sfruttato al meglio

Questo sequel di Spider-Man vi vedrà nei panni di Miles, il novello "Uomo ragno" con le sneaker Adidas. Miles deve prendere il posto di Peter Parker (che si trova in vacanza) per difendere New York dai cattivi in sua assenza e, come potete immaginare, la sua prima settimana di lavoro non andrà esattamente alla grande.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales è già un best seller e ha una trama degna di un film Marvel. Se sceglierete di dare maggiore importanza alla grafica potrete selezionare la modalità realismo (con riflessi e luci molto realistiche), mentre se volete giocare a 60fps potete scegliere la modalità prestazioni. Se vi sono piaciuti i precedenti titolo di Spider-Man, o semplicemente volete godervi una della poche esclusive PlayStation già disponibili, potete scegliere questo titolo a occhi chiusi.

Se volete saperne di più qui trovate la nostra recensione completa di Spider Man Miles Morales

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Sackboy: A Big Adventure Un gioco pieno di magia Prime 58,76 € Vedi Da Amazon Level design fantastico Modalità co-op da 4 giocatori Gameplay avvincente Boss prevedibili Sequenze di fine livello troppo lunghe Niente multiplayer al lancio

Sackboy: A Big Adventure potrebbe sembrare l'esclusiva PlayStation meno interessante tra le poche disponibili nella nostra lista, ma probabilmente è la più importante. Questo titolo è perfetto per le famiglie e grazie alle sue caratteristiche kid-friendly e alla modalità cooperativa da 4 giocatori (per ora disponibile solo in locale) riesce a divertire fin dal primo istante e costituisce una buona alternativa all'acclamatissimo Super Mario 3D World.

Non solo. Sackboy: A Big Adventure è un titolo platform di rara bellezza e ha un level design di qualità assoluta. Non sottovalutatelo, soprattutto se avete famiglie numerose.

