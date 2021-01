Hitman 3 review

Hitman 3 voegt kleine twists toe aan de vertrouwde formule, maar het wijkt niet veel af van wat de reboot uit 2016 en zijn opvolger zo goed maakte. Het sluipen, vechten en de manier waarop je jouw slachtoffers om het leven brengt, blijft bijna identiek ten opzichte van de vorige versies, maar de nieuwe locaties bevatten indrukwekkende hoogtepunten. De locaties van Hitman 3 voegen meer experimentele doelen toe, waardoor je iets meer moet doen dan enkel je slachtoffers om zeep helpen in exotische locaties zoals Argentinië, China en Dubai. Het verhaal is ook iets meer aangrijpend dan de vorige spellen, met een grotere focus op de reis van Agent 47 en zijn relaties, in plaats van de doelwitten die dankzij hun verhaal met alle aandacht gaan lopen. Dit laatste spel in de trilogie liet onze mond meerdere malen opvallen, en dat is iets dat we niet van de moordsimulator van IO Interactive gewend zijn.

Review Information Tijd gespeeld: 12 uur Platform: PS5

De hybride formule van stealth en actie van Hitman heeft het voorbije decennium een geweldige reis afgelegd. Na de overdreven gescripte blunder genaamd Hitman: Absolution van 2012 heeft IO Interactive de reeks terug naar zijn roots gebracht met een sublieme reboot in 2016. Hiermee maakte het van Hitman een dichtbevolkte sandbox game die je aanmoedigt om mensen om te leggen.

Hitman 3 blijft deze route volgen met dezelfde engine, mechanics en meer van de reboot van 2016, die ook gelijkenissen toont met die van Hitman 2 uit 2018. Ook al is er weinig veranderd aan de basiselementen, de missies zijn ditmaal iets meer experimenteel, waardoor je als speler een ander soort ervaringen hebt die Hitman vroeger niet bood. Fans blijven hier iets meer waakzaam dan in de vorige versie.

Het bevat ook enkele van de beste levels in de hele trilogie, met hoogtepunten in een drukke nachtclub in Berlijn tot een moordmysterie in Dartmoor (Engeland), waarbij Agent 47 niet enkel een huurmoordenaar is, maar ook een detective. Elke hoofdmissie, samen met de kleinere zijmissies, bieden bijkomende uitdagingen die de Hitman-formule vers houden.

Hitman 3 is niet het soort sequel dat de serie opnieuw wil uitvinden, maar het zal je gemakkelijk kunnen bezighouden als je van de vorige spellen hebt genoten en blij bent met enkele kleine aanpassingen in plaats van een volledige herwerking.

Als je bovendien nog nooit een Hitman-spel hebt gespeeld, dan is dit het perfecte moment om erin te springen. Hitman 3 geeft je de optie om elke missie van de vorige spellen in de trilogie opnieuw te spelen, dus je kan van levels van de Hitman van 2016 direct naar het laatste level van dit spel springen. Daar moet je echter wel alle drie de games voor in je bezit hebben.

Hitman 3 prijs en releasedatum

Meer wereldreisjes

Agent 47 in het Dubai-level van Hitman 3 (Image credit: IO Interactive)

Nieuwe locaties, waaronder Duitsland, Argentinië en Dubai

Experimentele nieuwe levels krijgen prioriteit boven gameplay-aanpassingen

Elke nieuwe locatie, op één na, voelt als een nieuwe manier om te spelen

Als je Hitman of Hitman 2 hebt gespeeld, dan ken je alle attributen die je hier zal vinden. Er zijn zes levels om te verkennen en verschillende doelwitten om te vermoorden per level. Ook al kan je makkelijk het spel in minder dan zes uren uitspelen, de focus ligt op de replayability. Het is de bedoeling dat je naar elk gebied terug wil keren om alle opties van elke setting te verkennen.

Er komen kleine spoilers aan voor de locaties die je zal bezoeken tijdens je moord-simulatiereis, maar Hitman 3 neemt je mee naar nog meer exotische plekken. Ook al doet geen enkel level ons hart zo snel kloppen als het uitgebreide Sapienza in het eerste spel van de reboot, zijn er interessante plekken die zeker hun plaats verdienen in het rijk der grote Hitman-levels.

De locaties zelf zijn niet zo spannend als wat het spel met deze plaatsen doet. IO Interactive heeft enkele verschillende scenario's gemaakt die je nog niet in de vorige twee Hitman-titels hebt gezien, met nieuwe en spannende manieren om het verhaal naar de speler te brengen.

Je hebt waarschijnlijk reeds kennis gemaakt met Dubai, de eerste missie van het spel, in de uitgebreide marketing voor Hitman 3. Het spel bevat ook locaties zoals Dartmoor in Engeland, het Duitse Berlijn en een wijngaard in Argentinië.

Dubai verandert weinig aan het Hitman-model, en na het enkele malen te hebben gespeeld, voelt het als een herwerking van het level in Parijs van de originele game, met een gelijkaardige structuur en twee verschillende doelwitten die je moeilijk kunt bereiken.

De pret om uit te dokteren hoe je dicht bij je doelwitten kan komen blijft echter aanwezig. Of je het nu op je eigen houtje klaarspeelt of toch liever de verhaallijn van het spel volgt, je verveelt je niet.

Het moordmysterie in Dartmoor is een hoogtepunt in Hitman 3 (Image credit: IO Interactive)

Het spel blinkt uit in missies zoals Dartmoor, waarin je naar het Engelse platteland afreist voor een moordmysterie. Hier ben je in staat, als je er voor kiest tenminste, om Agent 47 als detective in de huid van Baantjer te laten kruipen.

Denk hier aan half Knives Out, half Agatha Christie, met daarbij je eigen doel dat je ook nog eens moet ombrengen. De eerste keer dat je deze missie speelt, wordt ongetwijfeld een van de hoogte punten uit de volledige reeks.

De missie lijkt niet echt op een van de eerdere die we in Hitman hebben gespeeld. Zonder teveel weg te willen geven, dit level gaf een oplossing voor het hoofddoel dat onze mond deed openvallen. Het is de moeite waard om enkel hiervoor al het spel te spelen.

Dartmoor toont hoe ver de moordpuzzels in Hitman nog kunnen gaan, en hoe slechts enkele twists de formule vers kunnen houden.

De Berghain Butcher

Chongqing in China is de vierde missie van het spel (Image credit: IO Interactive)

Berlijn is het derde level, en het tweede dat met de objectieven speelt

Het is de betere versie van het Colorado-level van Hitman 2016

Het is een van de meest dicht bepakte en prachtige levels

Berlijn volgt, en gooit alles door elkaar met een kat-en-muis-plot waarin je meerdere doelwitten moet neerhalen in een Duitse nachtclub. De locatie lijkt gebaseerd op de beruchte nachtclub Berghain in de Duitse hoofdstad, en we hebben zelfs even op de dansvloer doorgebracht voordat we iemand wurgden.

Andere levels vinden plaats in locaties in Argentinië en China, samen met een laatste missie die in de Karpaten plaatsvindt. We zullen je deze missies zelf laten uitpluizen, want daar zit namelijk het meeste plezier in.

De algemene aanpak van het levelontwerp wil zeggen dat ze allemaal verschillend genoeg zijn qua doelen, zodat je nooit echt denkt dat IO Interactive in herhaling valt. Het moordmysterie in Dartmoor is daar een goed voorbeeld van, maar de ongewone manier van werken in Berlijn om jouw doelen te vinden is ook vrij innovatief.

Bijna elke missie in Hitman 3 wil iets nieuws proberen, en ze slagen er doorgaans in. Ook al houdt het verhaal-gerichte format van sommige missies in dat ze niet allemaal even interessant zijn om opnieuw te spelen, het spel past enkele elementen aan als je terugkomt, waardoor het iets meer op een sandbox lijkt.

Nieuwe focus op het verhaal

(Image credit: IO Interactive)

Voor de laatste game in de reeks heeft IO Interactive de nadruk gelegd op het verhaal

Volledige cutscenes zijn terug na het geëxperimenteer van Hitman 2

De verhaallijn vloeit beter tussen cutscenes en levels over

Het is onwaarschijnlijk dat je de recente Hitman-games voor het verhaal speelt, toch heeft IO Interactive het narratieve element voor de laatste game uit de reeks op de voorgrond gezet. De ontwikkelaar is zelfs opnieuw overgestapt op volledige cutscenes om het verhaal van Agent 47 en Diana te vertellen, in plaats van de stripboek-structuur van Hitman 2.

Het algemene detailniveau in de levels van Hitman 3 is extreem hoog, waarbij Dartmoor het absolute hoogtepunt vormt. We verkenden de setting in de grote hallen van het landhuis, namen de details in de muren op en bewonderden de kunst die bij de trappen hing.

Ook al was het verhaal niet het hoogtepunt van de vorige games, we hadden dit maal een veel sterkere band met de personages. Het verhaal is door deze reboot heen altijd wel sterk geweest, maar nu bereiken we nieuwe hoogtes, waardoor we ons echt afvroegen hoe het zich verder zou ontwikkelen.

Oordeel

(Image credit: IO Interactive)

Hitman 3 doet meer om de formule van deze games vers te houden dan de vorige namen uit de reeks. Ook al stapt het niet ver uit zijn comfortzone, veel fans zullen blij zijn met de nieuwe locaties. De levels zijn verschillend genoeg qua aanpak, waardoor dit derde spel niet repetitief aanvoelt.

Als laatste spel uit de reeks biedt Hitman 3 enkele unieke levels en een verbazingwekkend verhaal. Ook al zijn niet alle missies even snel herspeelbaar als Sapienza of Miami van de vorige games, het is voldoende bewijs dat Agent 47 nog lang niet om zeep is.