Xbox Series X review

De Xbox Series X maakt gebruik van zijn krachtige hardware om de laadtijden aanzienlijk te verminderen en de spelprestaties en visuele mogelijkheden te verbeteren. Ook al geven functies zoals Quick Resume, Smart Delivery en backwards compatibility het toestel een boost, toch kunnen we moeilijk ontkennen dat er wat ontbreekt op andere gebieden, zoals significante verbeteringen in de gebruiksinterface en exclusieve titels bij de lancering.

De Xbox Series X is geen essentiële aankoop, nog niet alleszins. Dat wil echter niet zeggen dat het geen fantastisch staaltje hardware is met veel potentieel.

De next-gen Xbox is supersnel, verbazingwekkend stil en geeft prestaties die we voorheen enkel op high-end gaming pc’s zagen, waarmee het verzekert dat games – zowel oud als nieuw – er geweldig uitzien en beter dan ooit presteren.

Gaming pc’s zullen nooit met dit prijskaartje komen voor dezelfde specificaties en de Xbox Series X slaagt erin om veel rekenkracht aan te bieden voor zijn prijskaartje van onder de €500. Het resultaat is een console die niet enkel technisch indrukwekkend is, met drastisch verlaagde laadtijden en verbeterde visuele prestaties, maar ook een console die meerdere quality of life-verbeterende functies gebruikt die de gehele ervaring van jouw gameplay meer comfortabel laat aanvoelen.

Hoe moeilijk het ook is om de brute kracht van de Xbox Series X te ontkennen – en de nieuwe tijdbesparende functies zijn meer dan welkom – ontbreekt er toch wat.

De reeks games die beschikbaar is bij de lancering is teleurstellend en er zijn nog geen echte ‘must-have’ games of gloednieuwe titels waarvoor je de Xbox nu al in huis moet halen. Om het meeste te halen uit de Xbox Series X bij de lancering adviseren we dat je een Xbox Game Pass-abonnement neemt waarmee je toegang hebt tot honderden games tegen een maandelijkse kostprijs.

Daarnaast hadden we graag een grotere herwerking gezien van het dashboard en de gebruiksinterface om echt te laten zien dat je hier met een nieuwe generatie console bezig bent.

De vlaggenschipconsole van Microsoft is net zo sterk als je zou verwachten, maar we kunnen je aanraden om toch even te wachten met je aankoop bij de lancering, tenzij je heel graag deel wil uitmaken van het nieuwe Xbox-ecosysteem of als je gewoonweg de beste Xbox-ervaring wil hebben die er nu op de markt is. Voor de rest loont het waarschijnlijk om te wachten tot bibliotheek van next-gen games is uitgebreid.

Xbox Series X Prijsanalyse en releasedatum

(Image credit: Future)

Xbox Series X releasedatum: 10 november, 2020

Xbox Series X prijs: €499

Als je niet geïnteresseerd bent in al die toeters en bellen van de Game Pass Ultimate, dan loont het misschien toch nog altijd om een gewoon Game Pass-abonnement in huis te halen, wat €9,99 per maand kost, maar je enkel toegang geeft tot de dienst op console (in plaats van zowel pc als console) en je niet voorziet van cloud gaming op mobiele toestellen

De Xbox Series X rolt wereldwijd op 10 november 2020 uit, waarmee Microsoft een voorsprong heeft op de PS5 van Sony, die hier op 19 november verschijnt.

De Xbox Series X krijgt een prijskaartje van €499. Een minder krachtige, volledig digitale versie van de console, de Xbox Series S, is ook beschikbaar vanaf 10 november, en kost €299.

Ook al is het niet echt bepaald ‘een beetje zakgeld’, toch is het een vrij redelijke prijs voor de nieuwe Xbox. Het is dezelfde als die van de Xbox One bij de lancering en komt overeen met de adviesprijs van de (reeds stopgezette) Xbox One X, die allebei qua kracht zelfs niet in de buurt komen van de Xbox Series X. Aangezien de Series X ook dezelfde specificaties heeft als een gaming pc, is de prijs van €500 zeer schappelijk.

Als je het meeste uit jouw Xbox Series X wil halen bij de lancering, dan raden we je aan om een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement af te sluiten, dat neerkomt op €12,99 per maand. Het is en blijft een extra kost, maar je krijgt zo toegang tot honderden Xbox Game Pass-spellen (waar binnenkort ook games van Bethesda en EA bij zitten), Xbox Live Gold, cloud gaming en maandelijkse gratis games.

Xbox Series X design

(Image credit: Future)

Modern, strak design

Extreem stil

Geeft dezelfde hoeveelheid warmte af als de Xbox One X

Minimale UI en dashboard updates

Het ontwerp van de Xbox Series X staat ver van zijn voorgangers. De rechtopstaande toren doet je meer denken aan een desktop gaming pc, al kan je de console ook horizontaal plaatsen.

De balkvormige console, die 15,5 x 15,1 x 30,1 (breedte x diepte x hoogte) meet en 4,45kg weegt, is volledig matzwart, op de groene tinten in de koeling bovenaan na.

Het ontwerp van de voorzijde van de console is vrij eenvoudig, met een aan/uitknop links bovenaan, een schijflezer (en uitwerpknop) linksonder, en een verbindingsknop en USB 3.2-poort rechtsonder (de verbindingsknop doet ook dienst als een infrarood-ontvanger). Op de achterzijde van de console vinden we verluchtingsgaten en een HDMI 2.1-outputpoort, twee USB 3.2-poorten, een netwerkpoort, een voedingsingangspoort en een gleuf om een geheugenkaart in te steken.

(Image credit: TechRadar)

De zijdes van de console (als hij rechtstaat) zijn leeg, op een discreet Xbox-logo op de linkerzijde en vier rubberen pads rechts na, waarmee je de console horizontaal kan leggen. Onderaan de console vind je een schijfvormige houder, samen met koelgaten. Zoals gezegd, is de bovenkant van de console ontworpen om te helpen bij de ventilatie, aangezien de Xbox Series X hier zijn warmte kan uitblazen.

De console zelf ziet er minimalistisch en strak uit. Ondanks zijn gewicht en grootte lijkt hij kleiner dan de metingen voorstellen. Hij paste zonder problemen in een Ikea Kallax-kast (39cm x 39 cm), en vloeide mooi over in zijn omgeving.

Het ontwerp van de Xbox Series X is iets dat je ofwel aanspreekt ofwel totaal niet. Het is strak, modern en ziet eruit als iets dat een volwassene graag in huis wil halen. Daarnaast is het een leuke stap vooruit tegenover de platte, maar compacte One S en One X-modellen. Het matzwarte ontwerp houdt wel in dat de console snel krasjes vertoont, al wordt hij niet snel vuil.

Muisstil, maar bloedheet

(Image credit: TechRadar)

Wat ons opviel ten opzichte van de vorige reeksen is hoe stil de Series X is. We zijn het bijna gewoon geworden dat het lijkt alsof consoles bijna opstijgen als je er zwaardere spelletjes op speelt, maar de Xbox Series X is de stilste Xbox waar we ooit op hebben gespeeld, zelfs als we meer next-gen games nodig hebben om dit volledig te bevestigen.

Dat is goed nieuws voor mensen die er niet van houden dat hun spellen worden onderbroken door het gezoem van een worstelende console. Deze stilte houdt echter wel wat warmte in. De Xbox Series X staat gelijk met de Xbox One X als het op warmte-uitstraling aankomt, met de warmte die via de bovenkant wordt verspreid, dus laat daar zeker genoeg ruimte. De console wordt zelf ook warm, maar dit had bij ons geen impact op de intensieve next-gen titels.

UI en dashboard

(Image credit: Microsoft)

Ook al is het externe ontwerp van de Xbox Series X een stap vooruit van zijn voorgangers, de gebruiksinterface en het dashboard zijn iets meer subtiel aangepast.

Dat houdt in dat de gebruiksinterface van de Series X nog steeds een ‘betegelde’ lay-out heeft met aanpasbare pins, dus je kan kiezen welke spelletjes en applicaties je eerst wil zien op jouw startscherm en het biedt snel en eenvoudig toegang tot games, apps, chats en andere functies via de Xbox-knop op jouw controller. De interface is vrij gestroomlijnd en biedt veel aanpasbare opties en eenvoudige navigatie.

Aanpasbaarheid is dan ook de focus van de Series X-interface. Naast de mogelijkheid om games en applicaties te verplaatsen, laat Microsoft spelers ook toe om nieuwe profielthema’s in te stellen die als achtergrond dienen voor jouw profielpagina. Spelers kunnen eindelijk ook dynamische achtergronden gebruiken, die een meer gepersonaliseerd startscherm aanbieden voor zij die het statische scherm van de Xbox One beu zijn.

Xbox Series X prestaties

(Image credit: Future)

Significant snellere laadtijden en meer stabiliteit

Makkelijk uitbreidbaar opslaggeheugen

4K/60fps gameplay (tot 120fps ondersteuning)

Auto HDR

De Xbox Series X is een absolute krachtpatser, met een octacore AMD Zen 2-processor die loopt op 3,8GHz, een daarvoor ontworpen RDNA 2 AMD GPU die 12 TFLOPS processorkracht uitstuurt, 16GB aan GDDR6 geheugen en een aangepaste NVMe SSD van 1TB.

Zo ziet de Xbox Series X eruit op papier:

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die-grootte: 360.45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Geheugen: 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

Geheugenbandbreedte: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Interne opslag: 1TB Custom NVME SSD

I/O-doorvoer: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s

Uitbreidbare opslag: 1TB Uitbreidingskaart (moet exact met interne opslag overeenkomen)

Externe opslag: USB 3.2 External HDD Ondersteuning

Optische schijf: 4K UHD Blu-ray Drive

Prestatiedoel: 4K @ 60fps, tot 120fps

Wat houdt dat in qua echte prestaties?

Kortere laadtijden

(Image credit: Sega)

Om te beginnen is de Series X supersnel dankzij de NVMe SSD. De Xbox Series X heeft, volgens onze metingen, al tientallen seconden weten weghalen van de laadtijden van games, in vergelijking met dezelfde games op de Xbox One S. De Xbox Series X laadde altijd sneller. In sommige gevallen was het slechts enkele seconden, maar bij op andere momenten werden de laadtijden bijna gehalveerd.

Sommige games zullen vlotter spelen dan andere dankzij de kortere laadtijden, maar elke seconde is natuurlijk mooi meegenomen. Vooral zware games laten hier de kracht van de SSD zien: we zagen de laadtijden van Sea of Thieves bijvoorbeeld van 100 seconden dalen naar slechts 35. Ook bij next-gen titels bedragen de laadtijden slechts seconden.

4K tegen 60fps (tot 120fps)

(Image credit: Wired Productions)

De RDNA 2 GPU van de Xbox Series X stelt voor de console 4K tegen 60fps als doel, maar er is echter ook ondersteuning voor 120fps.

4K bij 120fps Om er zeker van te zijn dat we de gameplay op de Series X konden beleven zoals ze was bedoeld, hebben de console aangesloten op een 55-inch Samsung Q80T QLED 4K HDR Smart TV. We hebben ervoor gezorgd dat de Gamemodus op de TV was ingeschakeld, en hebben de TV-instellingen van de Xbox zo geconfigureerd dat we 4K UHD en 120fps konden halen, wat enkel mogelijk is op een scherm dat werkt met HDMI 2.1 zoals deze Samsung

Tenzij je echt veel waarde hecht aan beeldverversing, zouden we zeggen dat een scherm met een HDMI 2.1-optie niet echt essentieel is. De ingebouwde 4K tegen 60fps van de Xbox Series X houdt in dat je het beste van beide werelden krijgt: minimale drops in je frame rates (wat een vlotter resultaat geeft) en zeer knappe beelden. Je hebt natuurlijk nog wel altijd een 4K tv nodig voor 4K-resoluties.

Ook al voelt 120fps ongelofelijk vlot aan in games, je boet hier wel in aan resolutie. Als je sommige games speelt op 4K tegen 120fps, dan zal je minder drops in je frames zien, maar je kan dan wel de scherpte van je beelden zien zakken naar 1080p.

Auto HDR

(Image credit: Rare)

Net zoals bij de Xbox One biedt de Series X HDR-kalibratie voor games aan. We raden je aan om dit in te schakelen voordat je een spel speelt, omdat dit de contrastbalans goed zet, met de beste beelden als resultaat

Voor deze review hadden we voornamelijk toegang tot backwards compatible-titels die een goede indicator zijn van de prestatieboost die de Xbox Series X levert ten opzichte van zijn voorgangers. Games zagen er op de Series X veel beter uit, wat weinig verrassend is, aangezien Xbox HDR heeft ingebouwd in deze games.

Opslag

(Image credit: TechRadar)

De Custom NVMe SSD van 1TB in de Xbox Series X geeft 802GB bruikbaar opslaggeheugen, met 198GB die voor het besturingssysteem van de Xbox en systeembestanden is voorbehouden. We waren in staat om 18 games van verschillende groottes te downloaden vooraleer we het uitbreidbaar geheugen moesten aanspreken.

Dat zijn veel games, maar we raden je aan om de geheugenkaart van Seagate te kopen als je volledig gebruik wil maken functies zoals Quick Resume en het scala aan titels die beschikbaar zijn met de Xbox Game Pass. Hou ook rekening met het feit dat echte next-gen titels meer opslaggeheugen in gebruik zullen nemen van zodra hun optimalisaties beginnen uit te rollen.

Naast de console waren we in staat om de 1 TB geheugenkaart van Seagate voor de Xbox Series X te testen. Dit hebbeding is niet goedkoop en kost hier rond de €250, maar is wel ontzettend makkelijk in gebruik. Je schuift de kaart in de console en van zodra het toestel merkt dat hij bijna vol zit, dan vraagt het automatisch om games en apps op de kaart te mogen zetten.

Als dit te duur blijkt, dan kan je altijd een externe harde schijf of SSD toevoegen via de USB 3.1-poort. Hou er hier wel rekening mee dat je zo enkel Xbox One en backwards compatible games kan spelen, aangezien de ingebouwde SSD betere laadtijden toelaat. Je kan wel Xbox Series X-games op de externe harde schijf of SSD opslaan, maar enkel een NVMe SSD kan deze titels afspelen.

Als je games installeert je hier kan je nu ook kiezen om bepaalde delen te installeren in plaats van het volledige spel. Als je bijvoorbeeld bij Doom Eternal de multiplayer wil spelen, maar niet het verhaal, dan kan je alleen dat onderdeel installeren. We hopen alvast dat meerdere spellen dit in de toekomst toevoegen, omdat dit aanzienlijk helpt bij het opslagbeheer

Xbox Series X controller

(Image credit: TechRadar)

Voelt bekend aan, maar toch verschillend

Werkt met meerdere toestellen

Verbeterde textuur en verfijnde geometrie

Nieuwe ‘Share’-knop

De controller van de Xbox Series X voelt zeer bekend aan in je handen, maar toch lichtjes verschillend. Hij heeft een verbeterde textuur en verfijnde geometrie, wat zorgt voor een meer ergonomische en comfortabele speelervaring.

Aan de buitenkant lijkt de Series X-controller geen groot verschil ten opzichte van zijn voorganger. Hij heeft dezelfde bekende vorm, en behoudt de traditionele knop- en trekkerlayout. Als we iets verder kijken, dan zien we de subtiele verschillen die Microsoft heeft doorgevoerd.

Om te beginnen heeft de buitenkant van de controller nu in een matte afwerking die lijkt op het ontwerp van de console. Dit lijkt strak, maar het heeft zijn nadelen. De zwarte controller vertoont snel krasjes die opvallen en gezien de hoeveelheid tijd die je ermee zal doorbrengen zal hij er geen jaren tip-top uitzien. Er zijn ook andere kleuren beschikbaar, maar die zal je apart moeten kopen.

Dat is slechts een klein nadeel en we vonden over het algemeen dat de Xbox Series X-controller premium oogde en aanvoelde. De aangepaste pad heeft nu een betere textuur op de trekkers, grepen en bumpers, wat voor ons de controller veiliger deed aanvoelen.

(Image credit: TechRadar)

Een van de grootste veranderingen aan de controller is de toevoeging van de ‘Share’-knop en het hybride D-pad. De ‘Share’-knop stelt je in staat om met een druk op de knop schermopnames te maken, en als je de knop ingedrukt houdt, dan kan je video’s opnemen van 15 seconden.

Er is echter ook veel niet veranderd. Er zijn nog steeds een 3,5mm audiojack en uitbreidingspoort onderaan aanwezig, samen met de USB-oplaadpoort en verbindingsknop bovenaan, en de View-, Menu- en Xboxknoppen vooraan.

Naast de cosmetische aanpassingen verbetert de Xbox Series X-controller ook de functionaliteiten. De controller is responsiever en kan draadloos verbinden met een scala aan toestellen, inclusief de Xbox One, een iPhone 11 en een Mac.

De Series X-controller werkt met AA-batterijen (zowel gewoon als herlaadbaar), maar als je het gedoe van het vervangen van batterijen wil vermijden, dan kan je investeren in een Play and Charge-set (een herlaadbare batterij-set die je kan gebruiken om de controller op te laden tussen twee speelsessies door). Je kan de controller ook altijd verbinden met een USB-C-kabel.

Xbox Series X features

(Image credit: TechRadar)

Quick Resume werkt naadloos

Goede backwards compatibility met games en accessoires

4K UHD Blu-ray-lezer

Dolby Atmos en DTS ondersteuning

Meer entertainmentapps beschikbaar dan ervoor

Smart Delivery maakt het eenvoudig om te wisselen tussen consoles

Xbox app (beta) maakt het makkelijker om de console te beheren vanop afstand

De Xbox Series X heeft een aantal interessante functies en betekenisvolle verbeteringen, wat met de toevoeging van een Blu-ray-lezer en toegang tot entertainments-apps wil zeggen dat de console ook dienst doet als een entertainmentsysteem.

Quick Resume

(Image credit: The Coalition)

Een van de leukste nieuwe toevoegingen op de Xbox Series X is Quick Resume. Dit stelt je in staat om vrijwel onmiddellijk een spel verder te zetten dat je eventjes hebt opzijgeschoven. Je kan dus direct terug in het spel springen waar je bent gestopt, alsof je nooit weg bent geweest, zonder laadschermen. Je kan ook springen tussen verschillende spellen die je even hebt opgeschort.

Microsoft heeft nog niet gezegd of er een beperking staat op het aantal spellen dat je zo opzij kan zetten, maar wij ondervonden dat dit na vier spelletjes wel zijn tol begon te eisen van de console. Van zodra we meer dan vier spelletjes hadden gepauzeerd, moesten er sommige opnieuw worden opgestart, waarbij de console het eerst geopende spel afsluit.

Bij online multiplayer-games werkt het ook anders, aangezien het niet mogelijk is om dit soort spellen te pauzeren tijdens een online match.

Backwards compatibility

(Image credit: Remedy Entertainment)

Een andere geweldige functie is de breedte van de backwards compatibility. Er zijn meer dan 1.000 backwards compatible titels beschikbaar, wat wil zeggen dat het moeilijk is om een ouder spel te vinden dat niet op de Series X wordt ondersteund.

Deze backwards compatibility breidt zich ook uit naar Xbox-accessoires. Je kan gemakkelijk de originele Xbox Draadloze Controller en de Xbox Elite Draadloze Controller Series 2 verbinden met de Xbox Serie X, en we waren ook in staat om onze headsets te verbinden.

Elk officieel Xbox One-accessoire dat zich zowel draadloos als met een bedrade USB-connectie verbindt, zou moeten werken op de Xbox Series X. We moeten hier echter wel melden dat verbindingen met de optische poort niet worden ondersteund, al werken sommige van deze producten wel met een firmware-update.

Smart Delivery

(Image credit: Ubisoft)

Xbox Smart Delivery wil spelers toegang geven tot de best mogelijke versie van een Xbox-spel, op welke console ze ook spelen. Het is eigenlijk een soort combinatie van backwards forward compatibility.

Data rond opgeslagen spellen wordt ook overgedragen tussen consoles, dus we konden makkelijk wisselen tussen onze Xbox One en Series X. Hetzelfde geldt ook voor onze games, met upgrades die direct beschikbaar worden voor zij die momenteel over optimalisaties voor de Series X beschikken, zoals Gears Tactics en Gears 5.

Multimedia

(Image credit: Netflix)

De Series X biedt ook een reeks multimediafuncties aan. Om te beginnen is er een ingebouwde 4K Blu-ray-speler die makkelijk is in het gebruik.

Je krijgt ook toegang tot een scala aan streamingdiensten: je hebt Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus en andere die beschikbaar zijn op de bestaande Xbox One-consoles, plus sommige die nieuw zijn voor het platform, zoals Apple TV en Sky Go. Deze maken allemaal gebruik van de 4K UHD-mogelijkheden van de console, al vragen sommige toch wel een sterke internetverbinding.

Dolby Vision ondersteuning

(Image credit: The Coaliton)

Microsoft is ook de enige next-gen fabrikant die Dolby Vision ondersteunt, een meer veeleisend HDR-formaat dat een superieur contrast en kleurennauwkeurigheid geeft. Als het op inhoud aankomt, dan kan je series en films zien in Dolby Vision met Netflix (als je betaalt voor het premium abonnement) of met een Dolby Vision 4K Blu-Ray.

DTS en Dolby Atmos ondersteuning

(Image credit: Playground Games)

Ook al is Windows Sonic de standaardinstelling voor de hoofdtelefoons bij de Xbox Series X, toch ondersteunt deze console ook Dolby Atmos en DTS:X geluid.

Windows Sonic is goed genoeg voor zij die niet veel geven om hun audiokwaliteit, maar Dolby Atmos en DTS geven een vollere geluidservaring, waarmee je voetstappen van vijanden veel gerichter hoort. We moeten hier ook wel melden dat dit enkel werkt bij spellen die dit ondersteunen.

Xbox App

(Image credit: Microsoft)

Op het moment van schrijven is de nieuwe Xbox App voor iOS en Android nog steeds in bèta. De verbeterde versie van de app geeft je meer controle dan ooit, waarmee je nu de opslag op jouw Xbox-consoles kan beheren, een voice-chat hebt op zowel Xbox als pc clips en schermopnames kan delen van games, en toegang hebt tot spelen op afstand. Je kan zelfs de app gebruiken als een afstandsbediening voor je console, wat handig is bij multimediadiensten.

Xbox gamebibliotheek

(Image credit: Shin'en Multimedia)

Titels bij de lancering zijn teleurstellend

Xbox Game Pass is nodig om het meeste uit je console te halen

Veel backwards compatible games om te spelen

Het aantal spellen dat beschikbaar is bij de lancering van de Xbox Series X is een van de meest teleurstellende dingen op de console. Er zijn enkel een handvol grote namen die mee gelanceerd worden met de console: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 en Yakuza: like a Dragon. Geen van deze spellen zijn exclusieve games voor de Xbox, al zal het nog een jaar duren vooraleer Yakuza naar de PS5 komt.

Elke Xbox Series X-game die uitkomt bij de lancering is al beschikbaar (of zal beschikbaar zijn) op de Xbox One en veel ervan komen ook uit op de PS5. De titels die wél exclusief voor Xbox zijn, zoals Gears 5, Forza Horizon 4, en Ori and the Will of the Wisps, zijn allemaal geoptimaliseerde versies van Xbox One-titels.

Ook al hebben we genoten van games zoals Yakuza en waren we onder de indruk door de optimalisaties voor Gears 5 en Gears Tactics, toch waren er weinig games die ons omver bliezen en een reden gaven om de Xbox Series X bij de lancering op te pikken. Je kan hier de volledige line-up van de lancering zien.

Xbox Game Pass

(Image credit: Microsoft)

Als het op de beschikbaarheid van games aankomt, dan is de Game Pass een kleine redding. Die zorgt ervoor dat spelers op de Xbox Series X toegang zullen hebben tot duizenden backwards compatible games bij de lancering, zodat je genoeg (oudere) games hebt om je mee bezig te houden.

Als je bij de lancering toch een Xbox Series X te pakken hebt, dan raden we je sterk aan om een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement af te sluiten om je bibliotheek uit te breiden. Zoals we reeds zeiden, de Xbox Game Pass Ultimate houdt in dat je toegang krijgt tot honderden Xbox One-games, waaronder een boel titels op de dag dat ze worden gelanceerd. Als het op het besparen van geld aankomt, dan is de combinatie van dit Game Pass-abonnement met jouw console een ideale manier om niet al je geld kwijt te zijn aan nieuwe games.

Xbox Series X geoptimaliseerd

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X Geoptimaliseerde Games Xbox Series X Optimized Games zouden een icoon in je gamebibliotheek moeten hebben dat aantoont dat ze zijn geoptimaliseerd, maar dit icoon was tijdens onze reviewperiode met het toestel niet zichtbaar, dus het was op het eerste gezicht moeilijk om te zien welke spellen waren geoptimaliseerd.

Een handvol Xbox One-spelletjes zijn geoptimaliseerd voor de Xbox Series X. Deze titels zijn voorzien van een upgrade of ontwikkeld met de Xbox Series X in het achterhoofd om gebruik te kunnen maken van de kracht van de console en dat zie je ook in de praktijk.

Zou je de Xbox Series X kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je minimale laadtijden en vlottere gameplay wil De supersnelle SSD van de Xbox Series X vermindert de laadtijden voor games drastisch (zowel oud als nieuw) en de aangepaste RDNA 2 GPU zorgt voor gameplay op 4K/60fps (en ondersteunt 120fps). Dus als je geen compromis meer wilt als het aankomt op frame rates versus visuele trouw, dan heb je hier dus beide.

Je een geweldige audiovisuele multimedia-ervaring wil Een ingebouwde 4K Blu-ray-speler, toegang tot een overvloed aan streamingdiensten, en ondersteuning voor Dolby Atmos en Dolby Vision maken de Xbox Series X geweldig voor zij die hun console willen gebruiken als een entertainmentsysteem met sterke audiovisuele specificaties.

Je toegang wil blijven hebben tot oudere Xbox-games en accessoires

De Xbox Series X is backwards compatible met vier generaties aan Xbox-games, wat wil zeggen dat je je geen zorgen moet maken om de toegang tot oudere titels te verliezen op jouw nieuwe hardware. Er zijn meer dan 1.000 backwards compatible games beschikbaar bij de lancering en veel Xbox One-accessoires zullen ook backwards compatible zijn. Daar komt nog een Smart Delivery bovenop, wat wil zeggen dat je eenvoudig kan wisselen tussen je oude en nieuwe console.

Je meer controle wil over je opslag

Je hebt nu de mogelijkheid om te kiezen welke delen van games je wil installeren, of het nu via de console of de Xbox app is, en het is nog nooit zo makkelijk geweest om de opslag te beheren. Ook al is ze duur, toch biedt de uitbreidingskaart van Seagate je extra opslaggeheugen aan, snel en zonder zorgen.

(Image credit: Future)

Koop hem niet als...

Je een spannende bibliotheek wil hebben bij de lancering De game-bibliotheek bij de lancering van de Xbox Series X laat veel te wensen over. Ze bevat voornamelijk geoptimaliseerde versies van Xbox One-games en titels die beschikbaar zijn op andere platformen. We verwachten dat de bibliotheek zeker nog zal uitbreiden, maar je zal in het begin dus niet omver geblazen worden.

Je niet van plan bent om minstens een 4K tv in huis te halen De Xbox Series X biedt je verminderde laadtijden aan en veel leuke extra functies, maar zonder minstens een 4K tv zal je niet optimaal kunnen genieten van de visuele upgrades. Je krijgt geen toegang tot die 4K-beelden en zonder een HDMI 2.1-compatibel scherm heb je geen toegang tot 120fps.