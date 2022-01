Xbox Series X kopen: de laatste updates over de Xbox Series X-voorraad

In 2020 zag de Xbox Series X het levenslicht. De opvolger van de Xbox One is uitermate krachtig, en stelt gebruikers in staat om te genieten van de nieuwe generatie games. De console van Microsoft is echter net als Sony's PlayStation 5 behoorlijk moeilijk verkrijgbaar. Dat heeft alles te maken met het wereldwijde chiptekort, welke nu eenmaal nodig zijn om de console aan de praat te krijgen.

De console van Microsoft is zoals gezegd al een tijdje uit, maar de beschikbaarheid is verwaarloosbaar. De afgelopen maanden zijn er hier en daar wat retailers geweest die de console aanboden, maar het is inmiddels al een tijdje stil. Ondanks de problemen rondom het kunnen kopen van de Xbox Series X, heeft Microsoft de productie van de Xbox One stopgezet. Dat terwijl Sony juist de productie van de PS4 omhoog schroeft.

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk tot hoelang de Xbox Series X voorraadproblemen blijven duren. Xbox-baas Phil Spencer was in 2021 niet heel hoopvol. De tekorten zouden volgens hem aanhouden in 2022, en tot dusver klopt dat.

Het is te hopen dat de Xbox Series X snel in grote getale beschikbaar komt, want na de overname van Activision Blizzard door Microsoft wordt de Xbox-console een stuk interessanter.

Xbox Series X review: hoe goed is de opvolger van de Xbox One?

We begrijpen maar al te goed dat je rustig wacht totdat een betrouwbare retailer de Xbox Series X in de verkoop zet. Er zijn tal van louche verkopers die jou geld proberen afhandig te maken, zonder dat je daarvoor een console terugkrijgt. Ons advies: trap er niet in en ga voor een betrouwbare verkoper.

Hieronder vind je een lijst terug van alle grote verkooppunten waar je de Xbox Series X (op termijn) kunt kopen, inclusief een eventuele update over de voorraad.

Waar kun je de Xbox Series X kopen?

Coolblue

Bij Coolblue is de voorraad op en het is niet bekend wanneer er weer een nieuwe lading van de Xbox Series X-console verschijnt. Op de pagina kun je jezelf inschrijven voor het laatste nieuws rondom de Xbox Series X voorraad.

Bol.com

De Xbox Series X is op het moment van schrijven uitverkocht bij Bol.com. Je kunt je inschrijven om meldingen te ontvangen zodra de Xbox Series X weer beschikbaar is.

Amazon

Ook bij Amazon is de Xbox Series X al een tijdje niet op voorraad. Als je een Amazon-account hebt, kun je jezelf inschrijven voor updates over de voorraad.

MediaMarkt

De Xbox Series X is op het moment van schrijven niet verkrijgbaar bij MediaMarkt. In fysieke winkels van MediaMarkt zijn er iets vaker bundels te spotten, maar lang niet altijd.

BCC

In de webshop van BCC is de Xbox Series X ook al een tijdlang niet verkrijgbaar. Het is ook niet bekend wanneer de console weer voorradig is.

Nedgame

Bij Nedgame is er helaas geen spoor te bekennen van de Xbox Series X. Ook vinden we nergens updates staan over wanneer de console van Microsoft wel verwacht mag worden.

En de Xbox Series S dan?

Naast de Xbox Series X heeft Microsoft ook de Xbox Series S uit de doeken gedaan. De Xbox Series S is de goedkopere versie van de twee. Dat heeft Microsoft bereikt door onder andere niet de optie te bieden om via fysieke discs te kunnen gamen op de Series S. Op dat aspect is de console te vergelijken met de PlayStation 5 Digital Edition.

In tegenstelling tot de PlayStation 5 Digital Edition is ook de hardware ten opzichte van het hoofdmodel iets minder krachtig. De goedkopere console van Microsoft kan een lagere resolutie aan, namelijk 1440p in plaats van 4K. Ook heeft de Series S een minder krachtige GPU dan het standaard model van Microsoft. Hoewel de console iets minder krachtig is dan de Xbox Series X, moet de Xbox Series S nog altijd in staat zijn om Xbox Series X-games moeiteloos af te spelen.

Wil je meer weten over de verschillen? Bekijk dan ons Xbox Series X versus Xbox Series S vergelijkingsartikel.

Xbox Series S kopen

Waar kun je Xbox Series X/S-accessoires halen?

Xbox Series X/S-controller: €59,99 bij Bol.com

De Xbox Series X/S-controller voelt bekend aan als je bekend bent met Xbox-controllers, maar wijkt toch een beetje af. Hij heeft een verbeterde textuur en verfijnde geometrie, wat zorgt voor een meer ergonomische en comfortabele speelervaring.

Xbox draadloze headset: €119,- bij BCC

Game luid en duidelijk met de Xbox draadloze headset. Ondersteuning voor Windows Sonic, Dolby Atmos en DTS Headphone: X is aanwezig.

Xbox Series X kopen: handige tips

Hoe koop je de Xbox Series X? De beste tips

1. Check de retailers

De lijst hierboven biedt een handig overzicht van alle Xbox Series X-voorraad-updates. Toch kan het handig zijn om eens in de zoveel tijd zelf de retailers in de gaten te houden. Het kan zomaar zijn dat je net op dat ene moment ziet dat er een console op voorraad is.

2. Houd je betaalgegevens in de aanslag

Je hebt vast en zeker alvast financiële ruimte vrijgemaakt voor de aankoop van een Xbox Series X. Heb je dan eindelijk de console in je winkelmand, dan is het belangrijk dat je snel jouw betaalgegevens invult. Je bent namelijk lang niet de enige die op zoek is. We raden je aan om je betaalgegevens op een aparte pagina op te slaan waar je snel bij kunt.

3. Log in

Je hebt waarschijnlijk al een account aangemaakt bij je favoriete retailers, maar we raden je aan om ook daadwerkelijk ingelogd te zijn op deze websites. Op die manier bespaar je (waarschijnlijk) belangrijke seconden tijdens het aankoopproces, mocht een van de retailers de console op voorraad hebben.

4. Vind de productpagina

Als er geruchten rondgaan dat er een voorraad op komst is, houd dan de betreffende productpagina in de gaten. Als je eerst nog door het menu op zoek moet naar de juiste pagina, gaan belangrijke seconden verloren.

5. Geef niet op

De kans is groot dat je binnen afzienbare tijd de kans krijgt om een Xbox Series X op de kop te tikken, al zal je er snel bij moeten zijn. Lukt het je niet meteen om een Xbox Series X in je winkelmand te krijgen? Geef dan niet op en ververs de pagina enkele keren. Het komt wel eens voor dat de pagina binnen een paar minuten weer 'bij is gevuld' met nieuwe exemplaren.

Waar koop je de Xbox Series X? Veelgestelde vragen

Het is geen ramp dat je nog niet alles weet over de Xbox Series X. Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet, inclusief antwoord natuurlijk.

Wanneer kun je de Xbox Series X kopen?

De Xbox Series X is op dit moment bij alle retailers uitverkocht. De afgelopen maanden zijn er wel webshops geweest waar de nieuwe console van Microsoft heel even te koop was. Het is op dit moment niet zeker of er webshops zijn die binnenkort weer de Xbox Series X op voorraad hebben.

We houden je op de hoogte als er weer een webshop is die de Xbox Series X aanbiedt.

Komen er veel kansen om de Xbox Series X te kopen?

Nog geen succes met het kopen van een Xbox Series X? Maak je dan niet meteen zorgen. Het is aannemelijk dat retailers in de nabije toekomst weer met een voorraad van Xbox Series X-consoles op de proppen komen. Wees dus niet getreurd, maar wel op je hoede voor als het product weer leverbaar is.

Wat is de prijs van de Xbox Series X?

De prijs van de Xbox Series bedraagt 499 euro. Dat is dezelfde prijs als de PlayStation 5, maar heel verrassend is dat niet. Aangezien de consoles aan elkaar gewaagd zijn, zou een prijsverschil een belangrijke factor kunnen spelen in het aankoopproces van de consument, waarbij de goedkoopste optie dan de overhand zou hebben.

De Xbox Series S heeft een adviesprijs van 299 euro. Deze console is 200 euro goedkoper dan de Series X, en 100 euro goedkoper dan de PlayStation 5 Digital Edition. Net als de PS5 Digital Edition kan je in de Xbox Series S geen fysieke discs kwijt. In tegenstelling tot de PS5 Digital Edition is de Xbox Series S voorzien van minder krachtige hardware dan het hoofdmodel, de Xbox Series X.