Is de Xbox Series S de moeite waard in 2022?

We zijn al meer dan een jaar in de levensduur van de next-gen consoles, maar is de Xbox Series S nog de moeite waard in 2022?

De consumenten van vandaag hebben meer opties dan ooit als het gaat om het kiezen van een console. De PS5 en Xbox Series X tonen indrukwekkende 4K-prestaties, terwijl de Nintendo Switch zijn eigen ding doet met goede exclusieve titels.

Dan is er nog de bescheiden Xbox Series S, die een beetje tussen de Xbox One X van de vorige generatie en de huidige Xbox Series X in valt. De console is wel uitgerust met de functies die je mag verwachten van een next-gen apparaat, zoals een snelle SSD, 120Hz-ondersteuning en toegang tot verbeterde Xbox Series X/S-titels.

Als je op zoek bent naar een nieuw console, is het makkelijk om de Xbox Series S links te laten liggen omdat het een instapconsole lijkt te zijn. Dat is echter verre van waar. Ja, de Xbox Series S kost een stuk minder dan de Xbox Series X, PS5 en zelfs dan de Nintendo Switch OLED. Desalniettemin is het een krachtig console die je waar voor je geld geeft.

Wat zijn de voors en tegens van de Xbox Series S? Waarom zou je hem verkiezen boven de Series X? Maakt het uit dat de console geen diskdrive heeft? In deze gids geven we antwoord op deze vragen. Lees door om te kijken of de Xbox Series S iets voor jou is.

Xbox Series S is nu beschikbaar

Of de Xbox Series S de moeite waard is, is afhankelijk van de beschikbaarheid. Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn er veel voorraadproblemen. De PS5, Xbox Series X en zelfs grafische kaarten voor pc’s zijn vrijwel onmogelijk om te bemachtigen. Hoe valt de Xbox Series S in dit lijstje?

Gelukkig is dit een belangrijk verkooppunt van de Xbox Series S. Hij is veel vaker op voorraad bij grote verkopers dan de duurdere alternatieven. Op dit moment is het de makkelijke console om in de winkelschappen te vinden.

Als je geen zin meer hebt om constant pagina’s te verversen om de voorraad te bekijken, kun je ook gewoon een Xbox Series S kopen. Misschien levert de console niet dezelfde grafische prestaties als de Series X, maar hij is wel van dezelfde gemakken voorzien.

Xbox Series S en Xbox Series X: een korte vergelijking

(Image credit: Xbox)

Wanneer je kijkt naar de Xbox Series S valt gelijk het lagere prijskaartje op. De console heeft een adviesprijs van 299 euro, een stuk lager dan wat je betaalt voor een Xbox Series X, PS5 of de PS5 Digital Edition.

Dat moet geen verrassing zijn, bij nadere inspectie merk je namelijk dat de Series S niet zo krachtig is als zijn grote broer. Al is het verschil niet drastisch. Ja, de Series X is voorzien van 12 teraflops terwijl de Series S maar tot 4 teraflops komt. Daarnaast kan de Series X games op 4K spelen terwijl de Series S blijft steken op 1080p en 1440p.

De Series S heeft ook een kleinere SSD met een capaciteit van 512GB, ten opzichte van de 1TB SSD van de Series X. Dat is een van de grootste downgrades waar je mee zult moeten leven. Vooral omdat de console geen diskdrive heeft, waardoor je enkel digitale games kunt spelen.

Toch zijn beide consoles beter te vergelijken dan je denkt. Beide kunnen een output van 120Hz leveren en zijn voorzien van een lage latentie-modus om vertraging van de controller te voorkomen.

Ook leveren beide consoles indrukwekkende audiovisuele prestaties met de ondersteuning van Dolby Atmos en Dolby Vision voor meeslepend geluid en HDR-beeldkwaliteit en variabele beeldverversing.

(Image credit: Microsoft Game Studios)

De Series S is daarnaast voorzien van veel van dezelfde handige functies als zijn grote broer. Smart Delivery is een handige functie die herkent op welk console je speelt en de meest optimale versie van een game automatisch downloadt. Hierdoor hoef je geen ingewikkelde keuzes tussen verschillende versies te maken.

Xbox Series S-gebruikers kunnen ook genieten van titels uit oudere Xbox-generaties door achterwaartse compatibiliteit. Sommige zijn zelfs beschikbaar op Xbox Game Pass. Nu we het toch over oudere generaties hebben, Xbox One-accessoires, zoals headsets en controllers, werken ook op de Xbox Series S.

Een ander aspect om te overwegen is het formaat. Daar is de Series S in het voordeel. Dit is namelijk de kleinste console die Microsoft ook heeft gemaakt. Je verplaatst het apparaat gemakkelijk door je huis of neemt hem eenvoudig mee op reis. Als je niet alle ruimte hebt, is de Xbox Series S een betere optie.

De Xbox Series S heeft geen premium prijskaartje, maar dat betekent niet dat hij niet mee kan doen met de concurrenten. Hij is krachtig genoeg om jouw vaste console te zijn. Mocht je al een ander console in huis hebben, dan is de Series S nog steeds een goede optie als een tweede console om je gamebibliotheek uit te breiden.

Een Game Pass-krachtpatser

(Image credit: Microsoft)

Misschien de belangrijkste reden om de Xbox Series S te overwegen, is de toegang tot de Xbox Game Pass. Voor de instapversie van de abonnementsdienst betaal je 9,99 euro. De ruime bibliotheek aan games wordt regelmatig aangevuld met nieuwe titels.

De Xbox Series S lijkt wel gemaakt te zijn om met Xbox Game Pass te gebruiken. Aangezien de console geen diskdrive heeft, ben je afhankelijk van digitale aankopen. Dankzij een dienst als Xbox Game Pass heb je ontzettend veel titels tot je beschikking voor een maandelijks bedrag.

Uiteraard zal je 512GB SDD snel vol zitten met zo veel keuze. Daarom raden we het aan om ook te investeren in een externe SSD, zoals de officiële Seagate Storage Expansion Card, die ongeveer 1TB aan opslagruimte toevoegt aan jouw console.

Is de Xbox Series S de moeite waard?

De Xbox Series S is absoluut het kopen waard in 2022. De budgetvriendelijke console van Microsoft heeft veel van dezelfde handige functies als de Xbox Series X en is veel makkelijker om te kopen. Dit is de meest eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de ruime gamebibliotheek van de Xbox Game Pass.

Toch brengt de console enkele nadelen met zich mee. De kleine SSD is teleurstellend, vooral omdat je alleen digitale games kunt spelen. Dat is wat ons betreft het grootste probleem van de Series S. De minder krachtige processor (in vergelijking met de Series X) en 1440p-gaming zijn slechts kleine nadelen.

Als je de Xbox Series X te duur vindt, of je bent klaar met wachten op voorraad van next-gen consoles, overweeg dan de Xbox Series S. Niet alleen bespaart het je wat geld, je krijgt er een van de beste Microsoft-consoles voor terug.