Beste Xbox Series X games: de Xbox Series X/S spellen die je moet spelen

Ben je op zoek naar de beste Xbox Series X games? Dan ben je hier aan het juiste adres. Als je de nieuwe Xbox Series X of Xbox Series S te pakken hebt gekregen en niet kan kiezen wat je nu moet gaan spelen of kopen, dan kan deze lijst je daarbij helpen.

Ook al bracht de lancering van de Xbox Series X geen noemenswaardig nieuwe games met zich met op de eerste dag (bedankt, Halo Infinite-vertraging), er zijn nog steeds een boel fantastische spellen waar je je tijd in kan steken. De meerderheid van de titels die de kracht van de nieuwe vlaggenschip-console van Microsoft tonen, zijn geoptimaliseerde Xbox One games en games van derde partijen. Daar kan je er veel gratis van downloaden met een Xbox Game Pass of Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, iets wat we zeker aanbevelen.

Ben je niet zeker waar je moet starten? We hebben de beste Xbox Series X-games verzameld die je nu moet spelen. Sommige hiervan zijn nieuw op het platform, andere van het Xbox One-tijdperk zijn geoptimaliseerd voor een release op de Xbox Series X/S. We hebben steeds vermeld welke de geoptimaliseerde titels zijn en welke je op de Xbox Game Pass kan verkrijgen. Lees verder voor onze lijst met de beste Xbox Series X-games.

Assassin's Creed Valhalla Een Viking-avontuur € 59,95 Bekijken bij Bol.com Netherlands Grappigste spel uit de reeks Eivor schittert in de hoofdrol Elk stadje bruist van het leven Gigantische open wereld kan leeg aanvoelen Het verhaal trekt je niet genoeg mee Gevechten kunnen chaotisch aanvoelen

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd

Of je nu langs de kust vaart of een dorp plundert, Assassin's Creed: Valhalla zet een gewichtige Viking-periode neer. Als je een fan bent van de Noorse mythologie of er gewoon van geniet om je bijl in de borst van iemand anders te werpen, Valhalla zal je niet teleurstellen.

Valhalla, dat volledig gebruik maakt van de kracht van de Xbox Series X, biedt een native 4K-resolutie tegen 60 fps - wat nieuw is voor een Assassin's Creed-spel op console. Al zit ray tracing niet in de next-gen verbeteringen van het spel, toch blijft het er prachtig uitzien, zelfs zonder de gehypte tech. Alsof dat niet genoeg is, zijn er ook drinkwedstrijden waarbij je je tegenstander letterlijk onder tafel kan drinken. Skåll!

Lees onze volledige Assassin's Creed Valhalla review.

Call of Duty: Black Ops Cold War Back in black € 64,99 Bekijken bij Nedgame.nl Graphics maken gebruik van next-gen power Verslavende en immersieve vuurgevechten Multiplayer en Zombies is geweldig Een klungelige verhaallijn die te vertrouwd aanvoelt Toch enkele prestatie-problemen bij de lancering

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd

Een nieuw jaar, een nieuwe Call of Duty. Wat maakt Call of Duty: Black Ops Cold War de moeite om te kopen? Om te beginnen ziet de laatste COD er geweldig uit op de Xbox Series X. Cold War biedt op de Xbox Series X zowel gameplay tegen 60fps aan, samen met ray tracing en een resolutie die mikt op 4K, wat wil zeggen dat je niets moet opofferen voor een visueel verbluffende en uiterst soepele ervaring op de console.

Natuurlijk zou Call of Duty: Black Ops Cold War niet volledig zijn zonder de levende doden, dus de zombies zijn terug van de partij. Je kan ook voor de eerste keer op een console Call of Duty tegen 120fps spelen, wat alles nog meer competitief maakt als je online speelt.

Bekijk hier onze Call of Duty: Black Ops Cold War review.

Forza Horizon 4 Zwijgen en scheuren € 39,49 Bekijken bij CDKeys Racen in een open wereld Verkennen wordt beloond Duidelijke, gestructureerde verhaallijn Groot-Brittannië als setting is verbluffend Multiplayer vrijspelen duurt even

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd en op Xbox Game Pass

Waar de originele Forza-spellen zich focusten op het behalen van smetteloze rijvaardigheden op precies afgemeten parcours, daar ruilt de Horizon-reeks dat in voor de occasionele off-road races waar je je handen iets vuiler kan maken.

Forza Horizon 4, wat het laatste spel is uit de reeks, zet die traditie verder door ons naar de glooiende heuvels van het Engelse platteland te trekken en te verwennen met de meest exotische wagens die je op deze planeet kan vinden.

Net zoals bij elk ander spel met een open wereld wordt je beloond als je op verkenning gaat en biedt het zowel een gestructureerde verhaallijn aan als voldoende afleidingen die je naar leuke plaatsen brengen. De prachtige omgevingen lijken veel weg te hebben van een liefdesbrief van Playground Games voor het Britse platteland. Het is charmant, idyllisch en op maat gemaakt voor cross-country reisjes.

Pret gegarandeerd, en zeker de moeite om in huis te halen.

Mis zeker onze Forza Horizon 4 review niet.

Gears 5 Nog altijd gelikt € 32,33 Bekijken bij Amazon Netherlands Visueel verbluffend Veel multiplayer modes Nieuwe spel-mechanismes voorzien voldoende versheid Open wereld voelt niet helemaal juist aan Verhaal is wat magertjes

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd en op Xbox Game Pass

Gears 5 is nog een titel die voor de Xbox Series X werd geoptimaliseerd. Dankzij deze aanpassing kent de verhaallijn van Gears 5 drastisch verkorte laadtijden, zowel de gameplay als cutscenes lopen tegen 60fps in 4K, en de ray tracing-verlichting verbetert de grafische getrouwheid enorm.

Wat voor veel fans de grootste toevoeging zal zijn, is dat multiplayer nu tegen 120fps loopt op 4K - en daarmee is het spel veel meer responsief dan ooit. Uit ervaring vonden we dat de 120fps samen met de Dolby Atmos-ondersteuning van de Xbox Series X zorgde voor een vloeiende en immersieve spelervaring.

Check onze volledige Gears 5 review.

Ori and the Will of the Wisps Een magisch meesterwerk € 39,99 Bekijken bij Nedgame.nl Prachtige beelden Geweldige platformer Meeslepend verhaal Niet ongelofelijk uitdagend als platformer

Net zoals The Touryst heeft Ori and the Will of the Wisps next-gen verbeteringen gekregen die volledig gebruik maken van de immersieve kracht van de Xbox Series X, zoals native 4K-resolutie tegen 120fps voor zij met televisies die HDMI 2.1 voorzien.

Bovendien kunnen spelers kiezen om het spel te draaien in een 6K-supersampling-modus, die dan getoond wordt op 4K met 60fps. Dit zou de visuele vormgeving van het spel naar een nog hoger niveau moeten tillen, om zo de standaard 4K-modus achter zich te laten.

Planet Coaster: Console Edition Georganiseerd plezier Je kan je eigen achtbanen bouwen Veel opties en attracties waar je uit kan kiezen Leuke manier om creatief bezig te zijn Je moet even wennen aan de controls

Xbox Game Pass

Heb je ooit je eigen pretpark willen bouwen en beheren? Planet Coaster: Console Edition maakt je stoutste dromen waar. We zijn inmiddels vertrouwd met het format, maar Frontier Developments steekt het in een modern jasje - en het is heel verslavend.

Je kan zowel de verhaallijn volgen, of zonder beperkingen aan de slag gaan om het pretpark van je dromen te maken. Je zal als directeur ook het nodige overzicht moeten bewaren, maar attracties bijplaatsen, vergroten en ervoor zorgen dat je gasten zich de longen uit hun lijf kotsen, dat hoort er nu eenmaal bij.

Als je een fan bent van Rollercoaster Tycoon of Theme Park World, dan moet je hier zeker mee aan de slag.

Sea of Thieves Yo ho ho! € 29,99 Bekijken bij Nedgame.nl Frequente, spannende updates Onvoorspelbaarheid en bizarre chemie tussen spelers Niet zo leuk als je alleen bent

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd en op Xbox Game Pass

Als je het aansluit op een scherm dat 4K HDR-compatibel is, dan blijft Sea of Thieves een van de meest prachtige games die er zijn dankzij de prachtige kleuren en verbluffende uitzichten. Dus hoe is deze ervaring verbeterd op de Xbox Series X? Als je je bestaan als landrot wil inruilen voor je zeebenen in het populaire piratenspel van Rare, dan is het nu het moment.

Sea of Thieves krijgt een merkbare boost in zijn frame rate. Waar dat vroeger 30fps was, met de occasionele drop van zodra alles te hectisch werd, daar loopt het spel nu tegen een zachte 60fps in 4K, en de verbetering is echt voelbaar. Of je nu door ruige wateren vaart in het midden van een storm, of op de kustlijn tegen skeletten vecht in je zoektocht naar goud en schatten, het spel voelt veel meer responsief aan. Dankzij de SSD van de Xbox Series X laadt het spel nu ongelofelijk snel, en moet je nu slechts 35 seconden wachten in plaats van de anderhalve minuut die we gewoon zijn.

Het is een fantastische upgrade ten opzichte van de Xbox One-versie, en eentje die spelers in het spel zal houden bij zijn evolutie in de nieuwe generatie console.

Check onze Sea of Thieves review.

Tetris Effect: Connected Een reis door een geblokte ruimte Geweldige multiplayer-modi Laat de pracht van HDR zien Het is Tetris Je moet Tetris wel leuk vinden

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd en op Xbox Game Pass

Het spel is nu bijna drie decennia oud, maar de verslavende gameplay van Tetris weerstaat de tand des tijds. Het is een prachtig puzzelspel waar je snel in kan duiken, maar soms moeilijk uit kan stappen. Ook al hebben we nu al veel versies de revue zien passeren, samen met spin-offs en hommages, maar Tetris Effect: Connected is waarschijnlijk de beste versie van het spel die er bestaat.

Tetris Effect: Connected, dat zowel een vreugde is voor je ogen en oren, neemt het klassieke spel en maakt er een zintuiglijke ervaring van. Je reist door de kosmos, dropt tetromino's en voelt dankzij het geweldige geluid de achtergronden in elkaar overvloeien, terwijl de tijd wegtikt. Alles ziet er vlijmscherp uit dankzij de 4K tegen 60fps en de HDR-ondersteuning.

Wat dit spel bijzonder maakt, zijn de nieuwe co-op en competitieve online en lokale multiplayer-modi. Tetris was altijd geweldig op je eentje, maar met vrienden of nieuwe online uitdagers wordt het nu beter.

The Touryst Een welverdiende vakantie Prachtige beelden Je hebt veel om te doen Pret waar iedereen mee aan de slag kan Het kan soms vrij repetitief zijn

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd en op Xbox Game Pass

De kans is groot dat je beslist om nog een nachtje te slapen over het aanschaffen van het geblokte actie-avontuurspel The Touryst - maar je hebt het mis. In dit spel ben je een toerist (nogal wiedes) die van het ene exotische eiland naar het andere springt, waarbij hij taken moet uitvoeren voor eilandbewoners en andere toeristen. Het hoofddoel is het achterhalen van het geheim van de oude monumenten die zich op deze eilanden bevinden - maar dat kan wachten.

The Touryst is reeds op verscheidene platformen uitgekomen, maar het presteert het beste op de Xbox Series X. De kleuren en visuele getrouwheid zijn adembenemend, wat geen verrassing zou mogen zijn, aangezien het spel draait tegen 6K/4K op de Series X en zich naar de juiste resolutie trekt. Het resultaat zorgt voor een levendige tropische ervaring, snelle laadtijden en een vlotte ervaring.

The Touryst is een geweldige indie-game die vaak, volledig onterecht, opzij wordt geschoven in de Xbox Series X-lineup.

Yakuza: Like a Dragon Een maffe RPG € 49,99 Bekijken bij Nedgame.nl Uniek en hilarisch Zijmissies zijn zeker niet minder interessant Geweldige toevoeging aan de Yakuza-reeks Het kan gedateerd aanvoelen

Xbox Series X/S Geoptimaliseerd

De Yakuza games zijn altijd een vreemde mix geweest van volwassen thema's en compleet maffe capriolen, en Yakuza: Like a Dragon schittert in het tweede gebied. Je zal zeker wel interessante en zware elementen in het plot tegenkomen als je het lange en turbulente verhaal speelt, maar het vechtsysteem is omgevormd naar een turn-based JRPG - en het werkt vrij goed. Elk karakter kan verscheidene klassen aannemen. Zo kan je kiezen om een crooner-muzikant of schattig J-Pop-idool te worden, en ze bieden elks hun eigen vaardigheden in de strijd. Het is zeker een nieuwe aanpak, maar het past in het maffe straatje van het spel.

Yakuza: Like a Dragon maakt volledig gebruik van de Xbox Series X-hardware door twee verschillende spelvormen aan te bieden waaruit je kan kiezen: 'Normal' geeft 60fps tegen 1440p, en 'High Resolution' trekt de resolutie naar 4K, maar halveert de frame rate naar 30fps. Wij verkiezen zelf graag een vlotte ervaring boven een licht hoger aantal pixels, maar we zijn alvast blij dat spelers zelf de keuze hebben.

