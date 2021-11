Forza Horizon 5 review

Reviewinformatie Tijd gespeeld: 15 uur

Platform: Xbox Series S

Een vliegtuig raast laag over de zonovergoten Mexicaanse landingsbaan en laat supercars met parachutes op de strip landen. Je zit achter het stuur van een prachtig voertuig, terwijl de game je onderdompelt in een prachtig, gevarieerd landschap. Je rijdt door kliffen en doorkruist een moerasachtige jungle voordat je arriveert bij het Horizon-festival, waar je wordt begroet door spectaculair vuurwerk. Klinkt dit je heerlijk in de oren? Dan is Forza Horizon 5 waarschijnlijk de game voor jou.

De open wereld speelt zich af in een landschap wat meer dan honderd vierkante kilometers beslaat. Er zijn meer dan vijfhonderd bestuurbare auto's, en honderden races en verhaalmissies aanwezig. Deze laatste zijn onderverdeeld in zes verschillende rijstijlen, onder verschillende weersomstandigheden en met een hoop uitdagingen en gebruikerscreaties. Er zijn een hoop toegankelijkheidsfuncties aanwezig voor de moeilijkheidsgraad en andere behoeften. Je kunt ieder voertuig nauwkeurig aanpassen. Het geheel zorgt voor een werkelijk unieke ervaring voor iedereen. Hoe je de uitgestrekte wereld van Forza Horizon 5 ook wil ervaren; er is waarschijnlijk een manier om dit voor elkaar te krijgen.

In een uitgebreide game als deze, moeten er compromissen worden gesloten. De scenario's zullen al jouw racedromen vervullen, maar de personages en dialogen blijven extreem middelmatig. De radio-omroeper herinnert je er constant aan wat voor superster je wel niet bent, zelfs als je de besturing nog maar net onder de knie hebt. Het voelt oneerlijk en net zo repetitief als de soundtrack die niet overeenkomt met de tijd die je achter het stuur doorbrengt. Een ander probleem is de veelvuldige aanwezigheid van in-game advertenties die je aansporen om snel meer te ontgrendelen. Dat wordt al vlug vervelend.

Forza Horizon 5: prijs en releasedatum

Wat is het? Het vijfde deel van de racefranchise Forza Horizon

Het vijfde deel van de racefranchise Forza Horizon Wanneer verschijnt het? Op 9 november 2021

Op 9 november 2021 Waar kan ik het op spelen? Xbox Series X en S, Xbox One en PC

Xbox Series X en S, Xbox One en PC Wat kost het? 59,99 euro (ook verkrijgbaar via Xbox Game Pass)

Een enorme open wereld om te verkennen

(Image credit: Microsoft)

Het eerste dat opvalt wanneer je in de wereld van Forza Horizon 5 wordt gelanceerd, is hoe groot de map is. Toch voelt elke centimeter ervan compleet aan. Ondanks dat het zich allemaal in één regio afspeelt, combineert de game elf verschillende gebieden; van oude steden tot moderne burchten en lege stranden tot actieve vulkanen. Elke weg die je afrijdt biedt iets nieuws om te ontdekken. De gameplay is opgedeeld in zes verschillende racestijlen. Je rijdt onder meer op onverharde wegen, maar er zijn ook straatraces en stunts om uit te voeren. Je kunt missies selecteren op basis van jouw gewenste rijstijl.

Op de Xbox Series X en Xbox Series S is de framerate gecapt op 30 fps bij de hoogst mogelijke grafische getrouwheid. Er is echter ook een prestatiemodus aanwezig zodat je op 60 fps kunt spelen. De ervaring is hoe dan ook spectaculair, hoewel we bij snelle racegames toch de voorkeur hebben voor de soepele ervaring met het hoogste aantal frames per seconde. Of je nu in een auto rijdt, deze aanpast of fotografeert; vanuit elke hoek zien voertuigen er uit als pure perfectie. Elk voertuig reageert anders en op een realistische wijze op de omgeving. De controller past zich dynamisch aan op basis van de verschillende stijlen van het circuit en de weersomstandigheden. Het zorgt voor een complete onderdompeling.

Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden over de radio, die slechts over zes radiostations beschikt. Dit betekent dat je veel herhalende muziek zal horen, naarmate je meer tijd spendeert in Forza Horizon 5.

In tegenstelling tot de muziek kun je een hoop races en verhaalmissies ontgrendelen door simpelweg meer races te voltooien. De wereld om je heen ontvouwt zich hierdoor. De missies bestrijken een reeks thema's, van verhaalgebaseerde missies waarin je een stuntracer in een film wordt tot ultralange circuits. Hoe je Forza Horizon 5 ook speelt, je zal nooit behoefte aan nog meer afwisseling willen hebben.

De keuzeparadox

(Image credit: Microsoft)

Als je graag over voldoende opties beschikt, zal je genieten van de menu's van Forza Horizon 5. Onder de hoogtepunten bevindt zich het toegankelijkheidsmenu, die naast ondertiteling en kleurenblindvriendelijke gameplay ook een breed scala aan moeilijkheidsgraden biedt waarmee je alles naar wens kunt aanpassen. Er zijn zelfs uitgebreide tuning-opties aanwezig voor ieder voertuig, zodat je elke bolide kunt laten rijden zoals jij dat wil. Buiten de menu's heb je ook een hoop keuze. Wil je een crosscountry-track rijden of juist een wegrace afleggen. Wil je alle verhaalmissies voltooien of juist uitblinken in één type circuit: de keuze is aan jou.

Soms kan het allemaal wat overweldigend aanvoelen. Het is voornamelijk een kwestie van erin springen en proberen. De manier waarop de gigantische map zich langzaam ontvouwt, dient ook als een manier om je een soort bijles te geven. Tegelijkertijd word je verleidt om iets nieuws te proberen.

Tussen de lofbetuigingen, draaiende wielen en skill trees en te kopen prijzen door, verschijnen er constant pop-ups. Je kunt deze heel makkelijk negeren, maar het voelt soms toch een beetje alsof je weer een geweldige wagen of in-game credits bent misgelopen.

Met grote keuze komt ook grote verantwoordelijkheid. Ten eerste kun je kiezen tussen de standaardversie van de game en de premiumversie. De laatste biedt een overvloed aan vroege game-ontgrendelingen en beloofde uitbreidingspakketten, maar is wel twee keer zo duur.

Of je nu moeite hebt om zeldzame auto's te verzamelen die verborgen zijn in verschillende schuren op de map of gewoonweg een maffe toeter en gekke emote wil bemachtigen; Forza Horizon 5 heeft daarvoor een flinke in-game winkel voor jou. Veel kan ontgrendeld worden via gameplay en wat geluk, maar je wordt toch flink aangemoedigd om te betalen om die felbegeerde in-game-items zo snel mogelijk te ontgrendelen.

Pure perfectie

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

Als het gaat om het bouwen van een wereld, dan is Forza Horizon 5 pure perfectie. Gezoem de beperkingen van het medium, is het lastig om je een nog meeslependere omgeving voor te stellen. De integratie van cultuur staat zeker op de voorgrond, met gevarieerde aspecten aan het Mexicaanse leven, die samenvloeien met het verhaal. Sommige scenario's zijn enorm hyperbolisch. Er worden bijvoorbeeld supercars die miljoenen euro's kosten bereden langs de vrijwel verticale hellingen van een werkende vulkaan. Dat is echter tegelijkertijd waar een hoop plezier van de game uit te halen valt.

NPC's in Forza Horizon 5 zullen je al te graag vertellen hoe fantastisch je bent, ondanks al je mislukkingen. Iedereen, inclusief je personage, is de meest vriendelijke persoon die je ooit hebt ontmoet. De dialoog is overal aangenaam, maar je zal wel moeite hebben om een zinvolle band te smeden met de cast van de game. Als Forza Horizon 5 nét dat beetje verder was gegaan om gedenkwaardige personages en dialogen te bieden, zouden we de game letterlijk aan iedereen aanraden. In dit geval: als je geen enorme racefanaat bent, dan is Forza Horizon 5 waarschijnlijk niets voor jou.

Eindoordeel

(Image credit: Playground Games)

Fans van racegames kunnen al hun dromen laten uitkomen met de verbluffend realistische open wereld van Forza Horizon 5. Spelers worden getrakteerd op onbeperkte gameplay-mogelijkheden, dankzij de gedetailleerde aanpassingsmogelijkheden en toegankelijkheidsopties. Hoewel scenario's door de verschillende landschappen een genot zijn, neigen de personages en de dialogen naar een veilige, doch saaie aanpak. In combinatie met een duizelingwekkende reeks betaalde add-ons en het gebrek aan een hoop soundstracks, worden nieuwkomers mogelijk afgeschrikt. Desondanks heeft Forza Horizon 5 zeker de mogelijkheid om een van de meest gevarieerde en verbluffende race-ervaringen te bieden voor de nieuwste Xbox-consoles.