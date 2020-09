Xbox Series X vs Xbox Series S: Welke Xbox past bij jou?

Xbox Series X vs Xbox Series S zal een veelgestelde vraag worden de komende maanden. Nu Microsoft twee next-gen consoles uitbrengt, met hun eigen aantrekkingspunten, afhankelijk van jouw noden, wordt het misschien moeilijk om te beslissen welke console nu het beste bij jou past.

Eerst is er de Xbox Series X, het vlaggenschip dat met zijn 4K-graphics belooft om de meest krachtige console aller tijden te worden. Op papier is het een technisch wonder en het heeft als statige toren een unieke vorm die we nog nooit eerder hebben zien verschijnen van een consolefabrikant. Gezien deze krachtpatserij zal je toch jouw portefeuille moeten bovenhalen. Hiermee hoopt Microsoft ook direct te concurreren met de PS5.

De Xbox Series S is financieel veel toegankelijker voor consumenten, maar moet daarvoor inboeten aan kracht. Ook heeft hij geen schijflezer en is hij volledig digitaal, wat ervoor zorgt dat je geheel op de Microsoft Store moet vertrouwen. Microsoft hoopt om de aantrekkingskracht van de Xbox Game Pass, de Netflix-achtige abonnementsdienst, te kunnen verzilveren, samen met Project xCloud, dat gamers in staat stelt om games te streamen vanop de cloud. Het ziet ernaar uit dat de console de next-gen markt kan verstoren, met een prijs voor consumenten die het niet erg vinden om in te moeten boeten aan performantie.

Om je te helpen beslissen zetten we hier alles dat we tot nu toe weten voor jou op een rijtje, zoals prijs, specificaties en alle games die in het Xbox-ecosysteem zullen verschijnen.

Xbox Series X vs Xbox Series S - Prijs

(Image credit: @_h0x0d_)

Nu Microsoft eindelijk de Xbox Series X heeft vrijgegeven kunnen we alvast melden dat de console een prijs heeft van €499,99. De PS5 staat momenteel geschat op $499, dus het zou de Xbox Series X met zijn impressionant staaltje technisch vernuft in een sterkere positie kunnen zetten om te concurreren met de hardware van Sony.

De Xbox Series S komt neer op €299,99, wat veel lager ligt dan de voorspellingen van het grootste deel van de analisten. Het besparen van €200 klinkt inderdaad heel aantrekkelijk voor de kostenbewuste consument, al verlies je natuurlijk een deel hardware om mee uit te pakken.

Xbox Series X vs Xbox Series S - Specificaties

(Image credit: Microsoft)

Op papier is de Xbox Series X een beest en vormt zo dan ook een heel interessant toekomstbeeld voor het potentieel van next-gen gaming. Hier kan je alvast terugvinden wat er in deze console allemaal zit:

CPU: Octacore 3.8GHz (3.6GHz met SMT) custom AMD 7nm

GPU: 12 teraflops 1.825GHz (locked)

RAM: 16GB GDDR6

Frame rate: Tot 120 fps

Resolutie: Tot 8K

Optisch: HD Blu-Ray disk drive

Opslag: 1TB NVMe SSD

Met een 12 teraflop GPU die tot 120 beelden per seconde kan gaan is de Xbox Series X twee keer zo krachtig als de Xbox One X, het huidige vlaggenschip van Microsoft. Het ondersteunt verscheidene opwindende next-gen features zoals ray tracing, variable rate shading en zelfs support voor 8K.

De Xbox Series X zou opstart- en laadtijden verleden tijd moeten maken dankzij zijn speciaal ontwikkelde, supersnelle NVMe SSD. De SSD maakt deel uit van de Velocity Architecture, een systeem dat je in staat stelt om verscheidene games op de achtergrond te laten lopen terwijl je iets helemaal anders speelt. Als eindresultaat zou alles gewoon vlotter en meer responsief moeten lopen.

Microsoft hoopt ook om latentie zo goed als te verwijderen met de Xbox Series X. Vooruitdenkende features zoals de Auto Low Latency Mode (ALLM), communicatieverbeteringen voor de Xbox-controller en Variable Refresh Rate-ondersteuning (VRR) zullen volop gebruik maken van televisietoestellen met HDMI 2.1-support.

In vergelijking zijn hier de voorlopige Xbox Series S-specificaties:

CPU: Nog niet bevestigd

GPU: Nog niet bevestigd

RAM: Nog niet bevestigd

Frame rate: Tot 120 fps

Resolutie: 1440p met 4K upscaling

Optisch: Geen schijflezer

Opslag: 512GB NVMe SSD

(Image credit: Twitter/@_h0x0d)

Ook al wachten we nog steeds op de exacte details van wat er juist in de Xbox Series S steekt, wat we al weten ziet er toch indrukwekkend uit. De console mikt op een resolutie van 1440p in plaats van 4K, maar is toch nog in staat om 120 beelden per seconde te leveren.

Er is geen schijflezer natuurlijk, en de opslagruimte is bijna gehalveerd in vergelijking met de Xbox Series X. Toegegeven, dat is lastig voor een volledig digitale console, maar zoals vermeld, hoopt Microsoft hier dat consumenten zich zullen beroepen op Project xCloud, waarbij niets moet worden gedownload, aangezien alles wordt gestreamd van de dataservers van Microsoft.

Xbox Series X vs Xbox Series S - Games

(Image credit: Microsoft)

Een belangrijk stukje informatie is dat zowel de Xbox Series X en Series S in staat zullen zijn om dezelfde games te spelen, al zullen ze er waarschijnlijk iets beter uitzien op een Xbox Series X.

Het compromis dat we verwachten op de Xbox Series S zal zich focussen op de terugschakeling van 4K naar 1440p. Grote verschillen in frame rates verwachten we echter niet, aangezien geruchten stellen dat ze beide dezelfde octacore 2.3GHz custom AMD CPU zullen gebruiken.

Hier is een lijst van alle games die zijn bevestigd voor de Xbox Series X en, bijgevolg, de Series S:

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed: Valhalla

Senua’s Saga: Hellblade 2

Outriders

The Lord of the Rings: Gollum

Immortals: Fenyx Rising

Rainbow Six Quarantine

Battlefield 6

Dying Light 2

Gothic

WRC 9

Watch Dogs: Legion

Bright Memory Infinite

Dirt 5

Yakuza: Like a Dragon

Scorn

The Medium

The Ascent

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Scarlet Nexus

Second Extinction

Call to the Sea

Far Cry 6

FIFA 21

Hitman 3

Resident Evil 8

Beide consoles bieden ook een volledige backwards-compatibility aan met Xbox One, Xbox 360 en originele Xbox-games. Dus zelfs als de eerste next-gen games je niet voldoende aanspreken bij de lancering van de console, dan heb je nog steeds genoeg te spelen als je reeds een uitgebreide gamebibliotheek hebt. Let er natuurlijk wel op dat je jouw fysieke games niet kan spelen op de Series S, aangezien deze geen schijflezer heeft.

Xbox Series X vs Xbox Series S - Verdict

(Image credit: Microsoft)

Het ziet ernaar uit dat Microsoft een interessante snaar heeft geraakt. Door twee consoles aan te bieden die elk een ander publiek aanspreken, hebben consumenten nu meer keuze en manieren om deel uit te maken van het Xbox-ecosysteem. Als je enkel op zoek bent naar het beste, ga dan voor een Xbox Series X, maar weet dan ook wel dat je hier goed voor betaalt. Op zoek naar een manier om toch van next-gen games te genieten zonder dat je jouw spaarrekening te veel pijn moet doen? Dan lijkt de Xbox Series S een goed startpunt.

Microsoft heeft zo twee interessante iteraties van de nieuwe console gemaakt, waarbij er geen moet onderdoen voor de andere. Hiermee kan het de strijd tegen de PS5 aan als het aankomt op zowel prijs als performantie. De Xbox Series S zal aanzienlijk minder kosten dan de PS5, en ook al kost de Xbox Series X hetzelfde of misschien net iets meer, op papier blijft hij toch krachtiger.

Door een discussie te starten tussen de Xbox Series X versus Xbox Series S heeft Microsoft zijn best gedaan om de aandacht van de consumenten te trekken waar het dat vroeger niet kon in de lineaire strijd tussen de Xbox Series X en PS5. Hoe dan ook ziet dit er vrij positief uit voor Microsoft.