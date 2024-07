Gelekte Google TV Streamer-box lijkt meer op Apple TV dan Chromecast

Google lanceerde vier jaar geleden zijn Chromecast met Google TV en tot nu toe heeft het bedrijf nog niets gedeeld over zijn plannen voor een opvolger. Aan de hand van een aantal foto's die recentelijk gelekt zijn, lijkt het erop dat de 'Google TV Streamer' het volgende streamingapparaat van Google zal zijn die de strijd aan zal gaan met de beste streamingapparaten van andere bedrijven (en natuurlijk de bestaande Chromecast-modellen).

De gelekte beelden komen uit een artikel van 9to5Google en laten ons zien hoe het nieuwe apparaat en de vernieuwde bijbehorende afstandsbediening er mogelijk uitzien. Het lijkt er niet alleen op dat Google de Chromecast-naam achter zich laat, maar ook dat we niet meer te maken zullen hebben met een soort dongle die je gewoon aan een HDMI-poort van je tv hangt. In plaats daarvan zien we nu een soort streaming-box die je onder je tv plaatst en waarschijnlijk gewoon met een langere HDMI-kabel wordt verbonden.

(Image credit: 9to5Google)

Vergeleken met andere streaming-boxen, zoals de Apple TV 4K (2022) en de Amazon Fire TV Cube, ziet de Google TV Streamer er dunner uit. Daarnaast heeft hij een schuin, minimalistisch design dat wel past bij andere Google-producten. Het beeld toont ook dat het apparaat in ieder geval twee kabels zal gebruiken. Waarschijnlijk gaat het om een stroomkabel en een HDMI-kabel.

De Google TV Streamer zal ook voorzien zijn van een vernieuwde afstandsbediening. Deze afstandsbediening lijkt wel nog steeds erg op degene die je bij de Chromecast met Google TV krijgt, maar hij is nu iets langer en de knoppen zijn iets veranderd. De knoppen voor navigatie zijn wel nog hetzelfde en daarnaast zijn er ook nog steeds speciale knoppen voor YouTube en Netflix aanwezig. Een van de grootste verschillen is echter dat de volumeknoppen nu ook bij de rest van de knoppen op de voorkant zitten en niet meer aan de zijkant. Verder is de nieuwe Google 'Magic'-knop hier toegevoegd en die kan je misschien zelf instellen voor snelkoppelingen.

We hebben het inmiddels al over een nieuwe Chromecast met Google TV sinds de geruchten voor het eerst verschenen in januari 2023. In april leek het er ineens op dat het apparaat binnenkort zou arriveren met een nieuwe afstandsbediening. Nu Google's volgende hardware-evenement binnenkort plaatsvindt, zou het kunnen dat de Google TV Streamer eerder dan verwacht wordt onthuld.

Wat willen we zien?

Deze beelden betekenen natuurlijk niet per se dat we meteen een officiële aankondiging moeten verwachten, maar tegelijkertijd bestaat er wel een kans dat we de nieuwe streaming-box te zien krijgen tijdens het aankomende Google hardware-evenement op 13 augustus, naast de nieuwe smartphones die al gedeeltelijk onthuld zijn, zoals de Google Pixel 9 Pro. De beelden geven ons in ieder geval alvast een eerste blik op de Google TV Streamer, maar ze geven ons geen informatie over de nieuwe features die we kunnen verwachten. Daarom noemen we hieronder maar even een paar upgrades die we graag zouden zien.

De laatste keer dat we aangaven wat we wilden zien bij de next-gen Chromecast, hadden we het er onder andere over dat we vonden dat het volgende model een flinke upgrade nodig had op het gebied van opslag. De beperkte opslag van 8GB van zit namelijk vrij snel vol als je veel apps installeert. We wezen ook naar het feit dat Google Gemini op steeds meer Android-producten aanwezig is en langzamerhand de Google Assistant vervangt. Het zou dan ook logisch zijn als Gemini de spraakassistent wordt op de nieuwe Google TV Streamer.

Het goede nieuws is dat we misschien dus niet meer zo lang hoeven te wachten voor het apparaat wordt aangekondigd, want het volgende Google hardware-evenement vindt al over een paar weken plaats. Vier jaar is een redelijk lange tijd om te wachten binnen deze industrie en we hopen dan ook dat de Google TV Streamer aan de verwachtingen kan voldoen.