Wear OS-smartwatches krijgen ondersteuning voor offline Google Maps

Google heeft aangekondigd dat Wear OS-smartwatches ondersteuning krijgen voor offline Google Maps. Dat betekent dat je kaarten met je horloge kan synchroniseren om ook nog routebeschrijvingen en andere informatie te krijgen als je geen telefoon bij hebt of geen toegang tot internet hebt.

De nieuwe feature, die aangekondigd werd via een blogpost, betekent dat Google Maps op een smartwatch nu ongeveer hetzelfde kan functioneren als op een telefoon of tablet. Je kan offline kaarten lokaal opslaan en vervolgens gebruiken wanneer je geen verbinding met het internet hebt.

Dit betekent wel dat je het zonder realtime informatie over bijvoorbeeld de huidige verkeersomstandigheden moet doen. Verder zijn de meeste standaard Google Maps-functies echter nog steeds beschikbaar. Je kan bijvoorbeeld nog steeds een routebeschrijving gebruiken tijdens het wandelen.

Google geeft niet aan welke specifieke horloges deze ondersteuning krijgen, maar we gaan ervan uit dat het om de wat modernere Wear OS-apparaten gaat. Het lijkt erop dat sommige modellen, waaronder de Pixel Watch 2, de Pixel Watch 3 en de Galaxy Watch 4, de update al hebben ontvangen.

Zo gebruik je offline kaarten

Je kan je offline kaarten beheren in de Google Maps-app op Android. (Image credit: Future)

Wanneer de update op jouw Wear OS-horloge verschijnt, krijg je waarschijnlijk een bericht te zien de volgende keer dat je Google Maps op je horloge opent: "Offline kaarten op de telefoon worden automatisch gedownload naar het horloge."

Het lijkt erop dat als je een kaart voor je eigen omgeving hebt (en je een thuisadres hebt ingesteld), dat deze dan automatisch wordt gedownload naar je Wear OS-horloge. Andere kaarten die je hebt opgeslagen via de Android-app van Google Maps zouden ook automatisch moeten synchroniseren. In de app op je telefoon kan je op je profielfoto tikken (rechtsboven) en vervolgens op Offline kaarten om hiermee aan de slag te gaan.

In het menu van Google Maps voor Wear OS vind je nu als het goed is naast de recente locaties en een link naar de appinstellingen ook een nieuwe optie voor Offline kaarten. Tik op deze optie en je kan zien wat er opgeslagen is en eventueel bepaalde regio's verwijderen uit je kaarten wanneer dat nodig is.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het gebruiken van kaarten zou ongeveer hetzelfde moeten blijven. Google Maps zal automatisch overschakelen naar de opgeslagen kaarten wanneer nodig. Dit betekent overigens ook dat Wear OS-smartwatches hiermee momenteel voorlopen op Apple Watches. Binnenkort komen er echter ook meer offline features naar Apple Maps op de Apple Watch via de update naar watchOS 11.