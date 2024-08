Wear OS-horloges, waaronder de Pixel Watch 3, krijgen nu offline Google Maps

Google Maps is nog nuttiger als het offline werkt, want dat betekent dat het kan helpen op plaatsen met een slechte of geen mobiele dekking. Offline ondersteuning voor Google Maps rolt nu uit naar smartwatches met Wear OS, waaronder de nieuwe Pixel Watch 3.

Dit is een upgrade die al eerder was aangekondigd en die, zoals 9to5Google meldt, nu beschikbaar is voor gebruikers. Het is niet duidelijk welke limieten er zullen zijn voor welke modellen een offline modus voor Google Maps krijgen, maar het verschijnt ook op de Pixel Watch 2.

Volgens SamMobile is de update nu ook beschikbaar voor Galaxy-horloges met Wear OS, waaronder de nieuwe Samsung Galaxy Watch Ultra en de Samsung Galaxy Watch 4 die in 2021 werd gelanceerd.

Zodra de update is aangekomen, verschijnt bij het openen van Google Maps op het horloge een nieuw bericht: “Offline kaarten op de telefoon worden automatisch gedownload naar het horloge.” Er is ook een extra Offline Kaarten-pagina toegevoegd in de Instellingen in Google Maps voor Wear OS.

Wel zo handig

De Galaxy Watch Ultra krijgt de update ook (Image credit: Future / Matt Evans)

Het lijkt erop dat kaarten voor je woongebied automatisch naar het horloge worden gedownload, terwijl offline kaarten die zijn gesynchroniseerd met Google Maps op je telefoon ook worden overgezet. Als je meer offline kaarten wilt, lijkt het erop dat je ze eerst op je telefoon moet opslaan.

Dit alles betekent dat als je een Wear OS-horloge hebt met alleen Wi-Fi hebt zonder een telefoon in de buurt, je nog steeds kunt navigeren met offline kaarten. Als je een Wear OS-horloge met Wi-Fi+LTE hebt maar geen mobiel signaal, helpen offline kaarten ook.

Natuurlijk is zelfs op de beste smartwatches de opslagruimte beperkter dan op smartphones, dus je kunt misschien niet zoveel kaarten opslaan. Je kunt kaarten die je niet meer nodig hebt wel direct vanaf je smartwatch verwijderen.