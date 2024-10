Garmin onthult mogelijk binnenkort 's werelds eerste micro-LED smartwatch

De Garmin Fenix 8 werd in augustus officieel gelanceerd en is momenteel het topmodel van Garmin. Er zijn nu hints dat er meer modellen op komst zijn, waaronder een versie met micro-LED display. Dit gerucht is afkomstig van Gadgets & Wearables (via Notebookcheck) en is gebaseerd op verwijzingen naar nieuwe modellen in documentatie voor ontwikkelaars van wijzerplaten. Het gaat hier specifiek om de Tactix 8 AMOLED en Fenix 8 MicroLED.

De Garmin Tactix 7 werd in april 2022 gelanceerd en de serie geeft prioriteit aan robuuste duurzaamheid en geavanceerde navigatie- en kaartfuncties. Het heeft ook een aantal coole extra's voor een echte James Bond-vibe, waaronder een stealth mode en nachtzicht. Wat deze keer nieuw lijkt te zijn, gebaseerd op deze documentatie, is een extra maat. De Tactix 7-modellen zijn alleen beschikbaar in 51 mm, maar het lijkt erop dat de Tactix 8 beschikbaar zal zijn in een kleinere maat, met name 47 mm.

Maak kennis met micro-LED

(Image credit: Future / Matt Evans)

We bekijken de Fenix 8 met micro-LED-display nog even van dichterbij. Bovenstaande info volgt op lekken in september die wezen op een model met deze displaytechnologie die we vooral kennen van peperdure tv's. Dit display zouden we terugzien in de Garmin Fenix 8 Pro, die voortbouwt op de standaard Fenix 8.

De voordelen van micro-LED zijn een hogere helderheid en een lager energieverbruik, waardoor de batterijduur nog beter wordt. Deze voordelen zijn niet gratis, want micro-LED schermen behoren tot de duurste schermen ter wereld. Al jaren gaan er geruchten dat de Apple Watch zou overstappen op micro-LED. Er werd ook vaak gezegd dat de Samsung Galaxy Watch Ultra micro-LED zou gaan gebruiken. Tot nu toe hebben we echter nog geen smartwatch met dit type scherm gezien.

Zoals Notebookcheck aangeeft, heeft Garmin al een deal gesloten met Vuzix, een leverancier van micro-LED schermen. Het merk lijkt dus de nodige stappen te zetten om dit jaar nog een horloge met dit geavanceerde display te lanceren.