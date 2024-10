Meta kondigt een AI-vertaaltool aan die de manier waarop je Instagram- en Facebook-reels bekijkt voorgoed zou kunnen veranderen

Meta heeft zojuist een nieuwe AI-vertalingsfunctie aangekondigd waarmee je Facebook- en Instagram-reels die in verschillende talen zijn opgenomen in je eigen taal kan kijken.

Tijdens Meta Connect 2024 onthulde Mark Zuckerberg een hele reeks nieuwe Meta AI-functies, en een van de meest indrukwekkende is een tool die nog verder ontwikkeld wordt die de manier waarop we allemaal social media video's kijken volledig kan veranderen.

Meta zegt dat de AI-vertalingstool automatisch het geluid van Reels zal vertalen, zodat je kunt genieten van content die in een andere taal is opgenomen. De tool gebruikt automatische nasynchronisatie en lip-synchronisatie om ‘de stem van de spreker in een andere taal na te bootsen en hun lippen te synchroniseren met de nieuwe stem’.

Het bedrijf voert momenteel kleine tests uit op zijn sociale mediaplatforms waarbij Reels van Engels naar Spaans en omgekeerd worden vertaald voor makers in Latijns-Amerika en de VS. Meta is van plan om in de toekomst meer talen en makers toe te voegen.

Taalbarrière? Welke taalbarrière?

Meta heeft tijdens Meta Connect 2024 veel nadruk gelegd op AI en introduceerde talloze nieuwe AI-functies op zijn sociale mediaplatforms. Door content automatisch te vertalen en het natuurlijk te laten lijken met nasynchronisatie en lip-synchronisatie, zou er in de toekomst een mogelijkheid kunnen zijn om content uit andere landen in je Instagram-algoritme te krijgen, die gemakkelijk te bekijken is zonder ondertiteling.

Terwijl Meta probeert de kracht van Instagram als platform voor verticale video te benadrukken tegenover concurrenten zoals TikTok, zou deze nieuwe AI-vertalingstool ervoor kunnen zorgen dat contentmakers eerder kiezen voor Meta's platform, vanwege het grotere bereik over meerdere regio's en talen.

Meta kondigde ook een nieuwe voice mode aan voor Meta AI, die volgende maand wordt uitgerold in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.