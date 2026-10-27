Nederland wil 25.000 overheidsbanen schrappen en 3,5 miljard euro besparen met hulp van AI

De Nederlandse overheid heeft plannen aangekondigd om tegen 2035 zo'n 25.000 banen te hebben geschrapt. Het doel hiervan is het verhogen van de efficiëntie van de overheid en uiteindelijk hopelijk ook een besparing van zo'n 3,5 miljard euro. Die 25.000 banen vertegenwoordigen ongeveer 16 procent van het totale personeelsbestand van de overheid.

Volgens de plannen die zijn toegelicht door Eric van der Burg, Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid van Nederland, moet er in 2027 al 900 miljoen euro worden bezuinigd. In de tussentijd moet AI voor verbeterde productiviteit zorgen om de extra werklast zoveel mogelijk op te vangen.

"We kunnen niet blijven doen wat we deden," zei Van der Burg. "Daarom gaan we scherpe keuzes maken voor een rijksoverheid die écht werkt: eenvoudiger, slimmer en kleiner."

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Van kleinere bureaus tot AI: de overheid zoekt overal naar besparingen

De overheid hoopt dat met zijn plannen voor een productiviteitsboost van zo'n 20 procent te zorgen, door onder andere de efficiëntie van het werk te verhogen met behulp van AI. Tegelijkertijd moet de werklast ook afnemen door sommige regels te versimpelen. Het zou gaan om minstens 500 regels per jaar die geschrapt of versimpeld worden.

AI is overigens niet de enige oplossing die de overheid ziet om kosten te verminderen. Nieuwe regels moeten er daarnaast bijvoorbeeld ook voor zorgen dat werknemers bijvoorbeeld bureaus gaan delen, dat onnodige panden verkocht worden en dat IT-systemen gestandaardiseerd worden.

Banen bij de politie en bij defensie worden overigens niet getroffen door deze plannen. De overheid zal later dit jaar nog nieuwe doelen delen voor het aantal adviesorganen dat nog actief moet blijven, want daar kan ook nog op bespaard worden.

Volgens Bloomberg zijn er al verschillende voorstellen aangenomen om met behulp van AI de productiviteit te verhogen. Deze voorstellen vormen volgens Van der Burg een belangrijke aanjager van de plannen om banen te schrappen en de overheidsuitgaven terug te dringen.