Adobe Premiere komt naar Android: dit krijg je met de gratis versie

Adobe Premiere voor Android is er eindelijk. Apple-gebruikers konden bijna exact een jaar geleden al met de app aan de slag. De mobiele video-editor richt zich vooral op contentmakers en belooft onder meer ondersteuning voor 4K-video, templates en natuurlijk generatieve AI-tools.

Net als de meeste mobiele apps van Adobe is Premiere gratis te downloaden via de Google Play Store. Voor extra AI-generaties en meer opslagruimte is wel een abonnement nodig.

De Android-versie stond al een tijdje op onze radar. Daarom hebben we de app een uur lang uitgeprobeerd om te zien wat je ervan kunt verwachten.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Wat is er nieuw?

De nieuwe Adobe Premiere-app is speciaal ontwikkeld voor Android-smartphones, waaronder vouwbare modellen. Volgens Adobe heb je minimaal Android 13 en 5GB werkgeheugen nodig.

De app biedt allerlei handige functies voor contentmakers. Zo kun je werken met 4K-video, eenvoudige templates om sneller content te maken, een tijdlijn met meerdere sporen, muziek en geluidseffecten en generatieve AI voor afbeeldingen en video.

Een van de grootste pluspunten is dat de app geen advertenties bevat en geëxporteerde video's geen watermerk krijgen.

Daar kunnen heel wat 'gratis' mobiele video-editors nog iets van leren. Adobe plakt bovendien geen eigen intro's of outro's aan je video's, waardoor je vrijwel meteen content voor sociale media kunt maken. Meer details zijn te vinden in Adobe's blog, maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk hoe goed de app in de praktijk werkt.

Ben je een echte tech-fan? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief Meld je aan voor deTechRadar Pro-nieuwsbrief om al het topnieuws, meningen, functies en begeleiding te ontvangen die jouw bedrijf nodig heeft om te slagen! Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Eerste indruk

(Image credit: Future)

We hebben Adobe Premiere uitgeprobeerd om te zien of de app zijn belofte waarmaakt om opvallende edits te maken voor TikTok, YouTube, Instagram en Facebook.

Spoiler: dat doet hij behoorlijk goed. De app reageert snel, werkt prettig en is zeker het proberen waard als je een gratis video-editor zoekt die alles biedt wat je ervan mag verwachten. Vooral met een betaald Adobe-account haal je er nog meer uit dankzij de extra mogelijkheden voor AI-generatie.

Lay-out

Adobe Premiere op Android oogt erg overzichtelijk en logisch ingedeeld. Dat is prettig, want Adobe-software kan door de enorme hoeveelheid functies soms behoorlijk onintuïtief aanvoelen. Op een smartphonescherm zit je daar al helemaal niet op te wachten.

Bovenaan het scherm staan snelkoppelingen naar de belangrijkste functies. Denk aan 'Nieuw uit bestanden' en 'Maken voor YouTube Shorts', maar ook aan AI-tools zoals 'Afbeelding naar video' en 'Tekst naar video'. Zodra je aan de slag bent gegaan, verschijnen daaronder je meest recente projecten.

Onder die belangrijkste tools staat een bijna belachelijk groot aantal templates waarmee je snel video's kunt maken. Opvallend is dat er ook sjablonen speciaal voor YouTube tussen zitten, inclusief "exclusieve muziek en effecten".

Alles bij elkaar genomen kom je heel snel in de tijdlijn terecht en kun je vrijwel meteen beginnen met monteren.

Editing proces

Video bewerken gaat opvallend eenvoudig. De app voelt niet traag of log aan, iets waar sommige mobiele video-editors nog weleens last van hebben.

Zelfs met wat grotere videobestanden blijft Premiere lekker responsief. Onder het grote voorbeeldvenster staan bovendien knoppen om acties ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren. Dit is vooral bij videobewerking op een smartphone erg handig.

Zodra een clip op de tijdlijn staat, kun je er twee keer op tikken om de handvatten voor het bijsnijden tevoorschijn te halen. Via het plusteken voeg je extra clips toe of laat je nieuwe beelden genereren. Ook overgangen zijn met één tik uit een reeks opties te kiezen.

Onderaan het scherm staan functies om tekst en audio toe te voegen en de beeldverhouding aan te passen. Vooral dat laatste is handig, omdat bij de verschillende formaten meteen logo's worden getoond die aangeven voor welke platforms een bepaalde verhouding geschikt is.

AI genereren

(Image credit: Future)

Voor het genereren van AI-afbeeldingen en -video's krijg je een beperkt aantal gratis tokens.

En met beperkt bedoelen we ook echt beperkt. Erg gul is Adobe niet en Adobe Firefly jaagt behoorlijk snel door de beschikbare tokens heen. In de praktijk was er genoeg voor één clip van vier seconden in 720p voordat een upgrade nodig was, of er moest worden ingelogd met een betaald account.

De generatie zelf werkt gelukkig goed en gaat redelijk snel. Qua mogelijkheden krijg je hier vrijwel hetzelfde als bij Adobe Firefly in de browser of in de desktopversie van Premiere.

Zo kun je het eerste en laatste frame van een video instellen, kiezen tussen 720p en 1080p, de lengte aanpassen en eventueel audio laten toevoegen. Wie echt veel uit deze functies wil halen, heeft alleen wel een betaald abonnement nodig.

Video exporteren

Ook exporteren is heel eenvoudig. Zodra je klaar bent met monteren, tik je rechtsboven op de knop Exporteren. Daarna kun je de video meteen uitvoeren of eerst nog wat instellingen aanpassen.

Daarbij kun je onder meer kiezen uit 720p, 1080p en 4K, een framerate tussen 24 en 60fps en drie kwaliteitsniveaus: laag, gemiddeld en hoog.

Premiere toont vervolgens een geschatte bestandsgrootte, wat een handige toevoeging is. Een video van 17 seconden in 4K en de hoogste kwaliteit kwam uit op 106,5MB en was na 34 seconden klaar met exporteren. Daarna kun je de video direct delen via de gebruikelijke apps en diensten.

Eerste indruk

De Android-versie van Adobe Premiere maakt voorlopig een erg goede indruk. Premiere is makkelijk te gebruiken en vooral de mogelijkheid om video's in 4K zonder watermerk te exporteren is een groot pluspunt.

De grootste beperking zit bij de AI-generatie. Het aantal gratis tokens is bijna lachwekkend klein, waardoor die functies eigenlijk alleen interessant zijn voor betalende gebruikers. Wie Premiere vooral gebruikt om eigen videoclips te monteren, krijgt daarentegen vrijwel alles wat je van een gratis video-editor voor je smartphone mag verwachten.