Dit maakt het nieuwe 'PROLED XDR'-scherm van de MacBook Pro met touchscreen zo speciaal

Apple heeft gisteren zijn eerste OLED MacBook Pro-laptops onthuld en het bedrijf heeft natuurlijk ook weer een nieuwe naam voor het display bedacht: PROLED XDR. De OLED MacBook Pro is beschikbaar in 14-inch en 16-inch varianten. De nieuwe modellen zijn nu te pre-orderen en liggen vanaf 6 november in de winkel. Wij konden er alvast kort mee aan de slag voor een eerste indruk.

De naam 'PROLED XDR' is dus weer een nieuwe term die Apple gebruikt bij deze nieuwe MacBook Pro, maar wat betekent het nou precies?

Het korte antwoord is dat dit gewoon een andere naam is voor een 'Tandem OLED'-paneel. Dat betekent dat er meerdere lagen van 'organic light-emitting diodes' (OLED) gebruikt worden (in dit geval twee lagen). Twee OLED-lagen zijn beter dan één, want de combinatie zorgt voor een veel hogere helderheid dan bij een enkele laag OLED. Er zijn in principe namelijk twee lichtbronnen per pixel. De levensduur gaat ook omhoog door deze samenstelling, omdat de individuele lagen niet tot het uiterste hoeven te worden gedreven. Daardoor is ook nog eens de kans op inbranden kleiner (al is die bij moderne OLED's al vrij laag).

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Apple heeft tot nu toe nog niet eerder gekozen voor een OLED-display voor zijn MacBook Pro-modellen, maar daar is nu dus ineens verandering in gekomen. Volgens Apple is de reden dat PROLED XDR "eindelijk" te traditionele beperkingen van OLED weet te overkomen. Denk hierbij aan dingen zoals een lage en variabele helderheid, kleurverschuiving vanuit een schuine kijkhoek en het risico op inbranden wanneer continu dezelfde elementen op het beeld staan, zoals taakbalken en logo's.

Dit is echter niet de eerste keer dat Apple Tandem OLED-technologie gebruikt. Het bedrijf gebruikt de technologie ook voor de OLED-versies van zijn iPad Pro, maar daar wordt de technologie dan weer niet PROLED XDR genoemd. Recente iPad Pro-displays heten 'Ultra Retina XDR'-displays.

Laten we dus eens kijken naar de prestatieverschillen die volgens Apple zorgen voor de 'pro' in PROLED.

(Image credit: Apple)

Wat is er zo speciaal ana Apple's PROLED XDR-displays

De Tandem OLED-panelen in de nieuwe MacBook Pro-modellen zijn erg fel. Ze weten maar liefst een HDR-piekhelderheid tot 2.000 nits te leveren (de maximale helderheid op een klein gedeelte van het scherm voor een korte tijd) en ook nog eens tot 1.000 nits aan maximale helderheid voor het volledige scherm (zonder ook snel te moeten dimmen).

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Het display van de iPad Pro (2025) weet ook een fullscreen-helderheid te bereiken van 1.000 nits, maar daarbij claimt Apple een piekhelderheid tot 1.600 nits. De MacBook Pro kan dus 25% feller worden. Dat moet zorgen voor een mooie helderheidsboost bij het bekijken van felle HDR-scènes, maar in de praktijk zal het bij normaal gebruik geen gigantisch verschil maken. De fullscreen-helderheid is vooral belangrijk voor alledaags gebruik en die is dus hetzelfde bij de twee apparaten.

Aangezien we hier met OLED te maken hebben, krijg je hier ook vrijwel perfecte zwartwaardes en een enorm sterk contrast. Er is geen achterverlichting die licht kan "lekken" naar delen van het beeld die niet verlicht moeten worden. De nieuwe MacBook Pro-modellen hebben een contrastratio van 10.000.000:1 en dat is opvallend. Bij de iPad Pro claimt Apple namelijk een contrastratio van 2.000.000:1.

Waarom is het contrast 5x sterker als de piekhelderheid maar 25% beter is? Apple heeft dit niet expliciet gezegd, maar het moet haast wel dat dit te maken heeft met de laagste helderheid die het scherm weet te bieden. Als de iPad Pro een piekhelderheid van 1.600 nits heeft en een contrastratio van 2.000.000:1, dan zou de laagste helderheid daar 0,0008 nits moeten zijn. Bij het PROLED XDR-display met 2.000 nits en een contrastratio van 10.000.000 komen we dan uit op een laagste helderheid van 0,0002 nits.

Dit zal waarschijnlijk het gevolg zijn van het nieuwe design voor het paneel. Dit nieuwe design is gericht op het "minimaliseren van interne reflecties die gebruikelijk zijn bij traditionele OLED-designs". Er wordt dus minder licht gereflecteerd binnen het paneel zelf en dat kan zorgen voor het verschil in contrast tussen de twee displays.

Als je denkt dat het verschil tussen 0,0008 nits en 0,0002 nits toch nooit zichtbaar kan zijn voor het blote oog, dan heb je gelijk. Die waarden zullen er allebei als volledig zwart uitzien voor het blote oog, maar er wordt op papier dus wel een groot verschil in het contrastratio gecreëerd.

Hoeveel zwarter kan zwart nog worden? (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Het PROLED XDR-display van de nieuwe MacBook Pro-modellen zou de displays van recente iPad Pro-modellen echter toch ook nog op andere vlakken kunnen verslaan. Zo zegt Apple dat het nieuwe display een dekking van meer dan 80% van BT.2020-kleurruimte kan bieden en dat suggereert ook een dekking van bijna 100% voor de DCI-P3-kleurruimte. In ons testlab maten we daarentegen een dekking van ongeveer 82% van de DCI-P3-kleurruimte bij de iPad Pro. Dit zou dus ook een mooie verbetering zijn.

Het scherm wordt verder aangestuurd door een 'display engine' die ingebouwd is in de M5 Pro- en M5 Max-chips waar de laptops op draaien. Deze display engine moet "continu elke pixel compenseren voor content, gebruik, temperatuur en omgevingsfactoren".

De refresh rate is hier verder variabel van 10Hz tot 120Hz (met ook speciale opties voor filmmakers: 47,95Hz, 48Hz, 50Hz en 59,94Hz) en, net als we tegenwoordig bij veel van Apple's andere producten zien, is er een optie om een nanotextuurlaag toe te voegen om weerspiegelingen tegen te werken.

Een van de grootste voordelen hier is dat het display voor enorm accurate beelden moet zorgen, en dat dus overal waar je het mee naartoe neemt. Dat maakt deze MacBook Pro-modellen ideaal voor creatievelingen die hun werk ook graag onderweg willen kunnen uitvoeren.

Heb je dit model nodig? Misschien als je een animatiefilm gaat maken of veel werkt met video's in hoge kwaliteit. Dit zijn duidelijk de beste MacBooks die Apple tot nu toe heeft gemaakt. Toch verwachten we dat ook veel mensen gewoon geïnteresseerd zijn in een heel erg mooi display, al kijken ze er alleen films en series op. Een vanafprijs van 3.349 euro maakt dat wel wat lastiger te verantwoorden.

Als je benieuwd bent naar nog wat specifiekere informatie en cijfers over de nieuwe displays, dan is het goed om te weten dat Apple ook een uitgebreid document heeft samengesteld met nog meer informatie. Dat document lees je hier.