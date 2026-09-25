Als je de allerbeste tv wilde, werd je keuze automatisch wat eenvoudiger de voorbije jaren. OLED was namelijk hoe dan ook de beste keuze, als je budget het toeliet. Dit type scherm biedt het beste contrast, uitstekende zwartwaardes en brede kijkhoeken. Het grootste nadeel is dat OLED TV's minder helder zijn dan led-tv's, maar de voorbije jaren hebben de topmodellen die achterstand ingehaald.

Ten opzichte van vorig jaar is er het een en ander opgeschud in het tv-landschap. De komst van RGB mini-LED TV's heeft ervoor gezorgd dat de toppositie van OLED niet meer zo zeker is. Ondanks dat RGB mini-LED een nieuwe technologie is, zijn deze tv's verrassend scherp geprijsd en zitten ze in dezelfde prijsklasse als OLED.

We gaan hier dieper in op de huidige plaats van OLED binnen de tv-markt. De hamvraag blijft de volgende: is een OLED TV in 2026 nog steeds de beste keuze?

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

"Traditionele" mini-LED: de bekende uitdager

(Image credit: Blue Pixl Media)

De voorbije jaren was er één concurrent die OLED uitdaagde en dat was mini-LED. Afhankelijk van je budget en set-up is mini-LED nog steeds een betere keuze.

Het grote voordeel van mini-LED is dat deze schermtechnologie veel helderder kan worden. Het belangrijkste verschil met OLED is dat mini-LED een hogere helderheid op het volledige scherm kan bieden. Dat heeft als gevolg dat mini-LED beter zichtbaar is in felverlichte kamers.

Het nadeel van mini-LED is dat het geen zogenaamd "oneindig" contrast kan produceren. Zelfs de duurste mini-LED TV's kunnen niet tippen aan het contrast van OLED. Het verschil tussen licht en donker zal daarom altijd beter zijn op OLED TV's. Ook de uniformiteit van OLED blijft beter dan die van mini-LED.

OLED heeft in 2026 het verschil in helderheid enigszins goed weten te maken. Hoewel de panelen zelf niet helderder kunnen worden, blijven fabrikanten werken aan antireflectietechnologie. Samsung is hier koploper met zijn OLED Glare Free-schermen. Dit zorgt ervoor dat hun topmodel van dit jaar, de Samsung S99H, perfect zichtbaar blijft bij directe lichtinval. Ook de LG G6 heeft erg goede antireflectie, die bovendien de zwartwaarden beter behoudt dan die van Samsung.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het zijn in 2026 wel nog steeds uitsluitend de duurdere OLED TV's die zich staande kunnen houden in felverlichte ruimtes. Als je een kleiner budget hebt, is mini-LED op dit vlak de betere keuze.

RGB mini-LED: nieuwkomer maakt een vliegende start

(Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Vorig jaar zagen we de eerste RGB mini-LED TV's, maar op dat moment konden we ze nog niet als een echte concurrent van OLED zien. Hisense was de enige fabrikant met dit type in de winkelrekken en hun RGB mini-LED TV was alleen verkrijgbaar in 100 en 116 inch. De adviesprijzen voor deze formaten lagen ook rond de 14.000 en 24.000 euro.

De situatie is in 2026 volledig veranderd. Aan het begin van het jaar kondigden alle grote fabrikanten op CES enkele RGB mini-LED TV's aan. Over de naamgeving zijn ze het nog niet helemaal eens. Zo noemt Samsung de tv's "Micro RGB", terwijl Sony gewoon spreekt van RGB TV's.

Op welke manier is RGB mini-LED anders dan gewone mini-LED? Dat heeft te maken met de achtergrondverlichting. Bij mini-LED is dit wit en schijnt die vervolgens door een kleurenfilter. Bij RGB mini-LED is de achtergrondverlichting zelf gekleurd (in het Rood, Groen en Blauw), waardoor die filter overbodig wordt. Het gevolg is dat de kleuren levendiger ogen en er minder kwaliteit verloren gaat. RGB mini-LED TV's ondersteunen momenteel ook als enige 100% van de BT.2020-kleurruimte.

Inmiddels hebben de RGB TV's van bijna elke grote fabrikant een stop gemaakt in ons testlab. We hebben de tv's niet alleen afzonderlijk getest, maar ook vergeleken met elkaar en andere soorten tv's. In de vergelijking van de Hisense UR8S (RGB) en Samsung QN80H (mini-LED) werd duidelijk dat RGB over het algemeen de achtergrondverlichting beter kan regelen, wat zorgt voor een uniformer beeld.

De vergelijking van de LG C6 (OLED) en Sony Bravia 7 II (RGB), twee middenklassers binnen hun eigen categorie, kwam de LG C6 als winnaar uit de bus. Hoewel de Sony helderder was, deed de LG het beter qua scherpte, kleurenweergave en contrast. Bij de vergelijking van twee premium tv's, de LG G6 (OLED) en Samsung R95H (RGB), zagen we ongeveer hetzelfde. Onze voorkeur ging daar uit naar de LG G6.

Hoewel RGB TV's er nog niet in slagen om OLED volledig te verslaan, verdienen ze de titel van "OLED-killer" wel. We hebben dit jaar nog maar de eerste generatie RGB TV's gezien en toch is het verschil met OLED, een technologie die al jaren bestaat, niet zo heel groot. De kans bestaat daarom dat RGB uiteindelijk OLED inhaalt.

Micro-LED: een verre, misschien onhaalbare toekomst

(Image credit: Samsung)

Als laatste halen we micro-LED er nog even bij. Ook dit type paneel bestaat al wat langer, maar heeft zijn weg naar de consumentenmarkt nog niet helemaal gevonden. In feite is Samsung hier nog steeds de enige speler en hun micro-LED TV's zijn uitsluitend gericht op bedrijven. Als je echt een micro-LED TV in huis wil, kan je wel contact opnemen met de klantendienst voor een offerte.

Micro-LED heeft eigenlijk hetzelfde doel als RGB mini-LED: OLED evenaren qua zwartwaarden en contrast, maar met een veel hogere helderheid. Micro-LED maakt net als OLED gebruik van zelfoplichtende pixels. De ledlampjes van OLED zijn echter van organisch materiaal en bij microLED van anorganisch materiaal. Dat anorganisch materiaal zorgt voor een langere levensduur en kleiner risico op inbranding.

We denken ten slotte dat micro-LED, zeker voor consumenten, een stille dood kan sterven. De reden daarvoor vinden we bij Samsung zelf. Enerzijds zagen we dit jaar tijdens hun tv-evenementen geen micro-LED TV meer. Door hun naamgeving "Micro RGB" vermoeden we dat Samsung iedereen die hiervoor zocht naar een "micro-LED" wil doorverwijzen naar de RGB TV's.