"OLED moet opletten": we vergeleken de LG C6 met de Sony Bravia 7 II RGB TV

In 2025 introduceerde Hisense RGB mini-LED op de tv-markt en sindsdien zijn de meeste fabrikanten gevolgd. TCL, Samsung, LG en Sony zijn grote namen die de nieuwe technologie hebben omarmd. Dit werd ook de "OLED-killer" genoemd dankzij de hogere helderheid en levendigere kleuren, terwijl de zwarttinten op het niveau van OLED zouden zitten.

Een van die tv's is in ons lab aangekomen: de Sony Bravia 7 II. Dit is het meer betaalbare model van Sony dat net onder de Bravia 9 II staat. Hij heeft een vergelijkbare prijs als middenklasse OLED TV's en daarom hebben we hem vergeleken met de LG C6.

Voor deze tests werden beide tv's ingesteld op hun respectievelijke, standaard Filmmaker-modi. Bij de Bravia 7 II heet dit 'Professional' in SDR/HDR en 'Dolby Vision Dark' bij Dolby Vision-content. Op de LG C6 heet het gewoon 'Filmmaker Mode'.

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Kleurenweergave

Hoewel de Bravia 7 II (links) indrukwekkende kleuren met een solide helderheid biedt, zien de kleuren van de C6 (rechts) er levendiger uit. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

In The Super Mario Galaxy Movie hadden zowel de Bravia 7 II als de C6 een uitstekende kleurweergave. In de openingsscènes zijn de kleuren van de Luma's rijker en dieper op de C6, terwijl ze helderder waren op de Bravia 7 II. Dat werkte goed voor highlights op het scherm, zoals de toverstaf van Rosalina.

Hoewel de meeste kleuren iets feller waren op de LG C6, vonden we dat geel en goud er op de Bravia 7 II juist levendiger en opvallender uitzagen. In latere scènes bleek dat de LG C6 veel fellere rode tinten had, zoals te zien is in Mario's kleren. De kleuren van de LG C6 leken over het algemeen ook nauwkeuriger. Toch gaven we bij een scène in de woestijn de voorkeur aan de wat warmere kleuren van de Bravia 7 II. Hierdoor leek het zand realistischer.

Al bij al had de kleurweergave van de C6 meer textuur en verzadiging, wat goed werkte voor deze animatie.

De kleuren van de Bravia 7 II (links) in Speed ​​Racer zijn mooi in balans, maar de C6 (rechts) heeft wederom een ​​streepje voor qua levendigheid. (Image credit: Warner Bros / Future)

In Speed ​​Racer konden beide tv's uitstekend de oververzadigde, cartooneske kleuren weergeven. De op de jaren 60 geïnspireerde, schreeuwerige kleuren van de kleding van de personages en het interieur van het huis van de familie Racer kwamen op beide tv's echt tot hun recht.

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Ook hier liet de C6 diepere, intensere kleuren zien, terwijl de Bravia 7 II helderdere kleuren toonde. In de scène in het park waar Speed ​​Trixie voor het eerst ontmoet als ze allebei nog kinderen zijn, is het rood van Trixie's jurk intenser op de C6, maar het groene gras is levendiger op de Bravia 7 II.

In sommige gevallen leken de kleuren van de Bravia 7 II een beetje flets, bijna te bleek, wat nog versterkt werd door de directe vergelijking met de kleurdiepte van de C6. De rode tinten leken op de Bravia 7 II iets meer oranje dan op de C6.

Toch is kleurreproductie een van de verkoopargumenten voor RGB TV's. Hoewel we vonden dat de Hisense UR8 (de meer betaalbare RGB mini-LED TV van het merk) qua kleurweergave niet zo goed presteerde, doet de Bravia 7 II het uitstekend in de strijd tegen de LG C6 OLED.

Contrast en prestaties in een donkere kamer

De C6 laat in The Batman diepere zwarttinten zien, met een sterk contrast, terwijl de Bravia 7 II zelf een mooie balans heeft. Een kanttekening: de C6 heeft in werkelijkheid niet zo'n sterke blauw/groene tint. (Image credit: Warner Bros / Future)

Batman is een ware marteltest voor tv's vanwege de lage helderheid, waardoor donkere tinten er onnauwkeurig uit kunnen zien. Hoewel OLED TV's dit over het algemeen beter weergeven, hebben recente modellen zoals de LG G6 de donkere tinten soms te helder weergegeven. De C6 heeft dit daarentegen altijd goed gedaan, waardoor het een uitstekende test is voor de Bravia 7 II.

Bij scènes in de Batcave lieten beide tv's een sterk contrast zien met een goede balans tussen lichte en donkere tinten. De C6 had een hoger waargenomen contrast, omdat de zwarttinten veel dieper waren. Dit betekende dat de donkere omgeving een groter dynamisch bereik creëerde ten opzichte van lichte elementen in beeld. De Bravia 7 II had op zijn beurt een sterke controle van de achtergrondverlichting en dat zorgde voor een goed contrast.

Beide tv's hebben een sterk contrast en hoewel de Bravia 7 II (links) op sommige punten een betere balans heeft, veroorzaakte de achtergrondverlichting wat onscherpte. De C6 (rechts) had hier geen last van. (Image credit: Warner Bros / Future)

In de vechtscène in de metro bleek de C6 wederom betere zwarttinten te hebben, waardoor de sombere sfeer van de film accuraat werd weergegeven. Op de Bravia 7 II waren echter meer details zichtbaar, zoals Batmans uitrusting, dankzij de iets hogere helderheid in vergelijking met de C6. De C6 vertoonde dan weer soms wat 'black crush' in vergelijking met de Bravia 7 II. Qua contrast gaven we uiteindelijk de voorkeur aan de C6.

In een donkere kamer had de C6 het voordeel dat er geen achtergrondverlichting was. Zo ontstaat er geen effect waarbij je delen van de achtergrondverlichting ziet. Hoewel de Bravia 7 II hier een beetje last van had, was de controle over de verlichting al bij al indrukwekkend. Zelfs de kijkhoeken van de Bravia 7 II waren prima.

Beide tv's gaven in deze scène uit Alien: Romulus accurate, diepe zwarttinten weer, maar de C6 (rechts) heeft een streepje voor. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

We besloten nog een laatste test te doen voor de zwartwaarden, op basis van ruimtescènes uit Alien: Romulus. Zoals verwacht waren de zwartwaarden van de C6 inktzwart en diep, met een sterk contrast. De zwartwaarden van de Bravia 7 II waren wederom erg goed voor dit type tv, hoewel er af en toe wat grijstinten te zien waren.

We merkten wel meer blooming op bij de Bravia 7 II in deze film, vooral wanneer heldere, witte tekst tegen een zwarte achtergrond verscheen. Alles bij elkaar genomen, presteerde de Bravia 7 II beter dan verwacht.

Helderheid

De veel hogere helderheid van de Bravia 7 II zorgt ervoor dat grote vlakken met dezelfde kleur (zoals de sneeuw) er helderder uitzien dan op de LG C6. (Image credit: Future)

De helderheidsmetingen van deze twee tv's zijn eigenlijk best verrassend. In de Filmmaker-modus haalde de C6 een piekhelderheid (HDR) van 1427 nits in een venster van 10%, terwijl de Bravia 7 II een piekhelderheid (HDR) van 1218 nits haalde. We waren verrast dat de piekhelderheid van de C6 hoger was, omdat we dachten dat RGB mini-LED veel hogere waarden zou halen dan OLED.

Als we kijken naar de HDR-helderheid op volledig scherm (een venster van 100%), dan zien we het echte verschil. De C6 haalde 247 nits in de Filmmaker-modus, terwijl de Bravia II 957 nits haalde in de Professional-modus.

In de praktijk is dit verschil vooral merkbaar in heldere scènes of scènes met veel wit. Bij het bekijken van sneeuwscènes uit de demo van Spears & Munsil valt op dat een scène van paarden in een zware sneeuwbui aanzienlijk helderder is op de Bravia 7 II dan op de C6, waardoor het er realistischer uitziet.

Ook hier heeft de Bravia 7 II baat bij zijn hogere helderheid over het volledige scherm. (Image credit: Future)

Een ander shot van een klif overdag ziet er op de Bravia 7 II wederom veel helderder uit dan op de C6. Omdat de klif een groot deel van het beeld beslaat, zorgt de Bravia 7 II ervoor dat het beeld er over het algemeen helderder uitziet.

In scènes uit Speed ​​Racer zorgt de piekhelderheid van de C6 ervoor dat witte accenten er glanzender uitzien, zoals op de behuizing van de Mach 5, en dat kleuren meer pit hebben in de lichte gebieden, zoals de rode M op Speed's helm. Omdat de Bravia 7 II een hogere helderheid over het volledige scherm heeft, ziet het beeld er over het algemeen weer helderder uit.

Hoewel de Bravia 7 II een hogere helderheid heeft op het volledige scherm, lijkt de helderheid in deze scène uit Lawrence of Arabia bij beide tv's veel dichter bij elkaar te liggen. (Image credit: Sony Pictures Entertainment / Future)

Tijdens een scène in de witte woestijn uit Lawrence of Arabia liggen de C6 en Bravia 7 II qua helderheid veel dichter bij elkaar. Terwijl Lawrence op een rots rust, lijken de zandkorrels achter hem levendiger op de C6. Zijn metalen horloge had ook een iets opvallender effect.

Wanneer de zandkorrels een groter deel van het scherm in beslag nemen, leek de LG G6 weer helderder. In dit geval lijkt het verband te houden met de kleurprofielen van beide tv's. De warmere kleurtoon van de Bravia 7 II, die de bruin/oranje tint geeft die je van deze beeldmodus verwacht, versmelt meer met de woestijn, terwijl de rode tint van de C6 de woestijn iets meer laat opvallen.

Wat betreft prestaties in een lichte ruimte, doet de Bravia 7 II het over het algemeen beter. Bij donkere films is de Bravia 7 II de betere optie, maar hij is nog steeds gevoelig voor spiegelende reflecties. Deze reflecties waren echter minder opvallend dan op de C6.

We zijn er nog niet helemaal

De C6 (rechts) blijft onze favoriet, maar de strijd tussen RGB en OLED wordt steeds spannender. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Voorheen won OLED altijd van standaard mini-LED. Hoewel RGB TV's dit gat kleiner hebben gemaakt, blijft OLED in de meeste scenario's toch beter. Voorlopig is de C6 nog steeds de tv die we aanraden. Hij biedt een scherper beeld, levendigere kleuren en het dynamischere contrast waar we naar op zoek zijn én is momenteel goedkoper. Toch valt er veel te zeggen over de Bravia 7 II. We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen binnen RGB-technologie en het is zeker niet onmogelijk dat OLED ooit het onderspit zal delven.